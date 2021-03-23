220艘船集結南沙　解析中菲糾紛背後的海上民兵對峙

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-03-23 12:00

進入3月下旬，一則來自南沙群島中央牛軛礁與染青沙洲之間的消息讓菲律賓政界、軍界人士有所不安。菲律賓海岸警衛隊等機構稱，自7日以來，發現至少有220艘中國船隻一字排開，停泊在礁盤中，既不作業，也不採取其他行動，入夜就打開船上燈光。

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）和外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）已先後在3月21日發表講話，敦促中國停止其行為。對此，中國外交部稱「中國船隻此舉是避風」。隨着菲律賓總統府直屬官方媒體「菲律賓通訊社」（PNA）稱牛軛礁內部署的是中國「海上民兵」（maritime militia），此語一出，南海諸國在西沙、南沙間的類似活動也由此浮出水面。

中菲對峙南沙人工島

中國「海上民兵」在南海上的戰略存在早已不是新聞。美國負責東亞及太平洋事務的前任副助理國務卿費斯（David Feith）在2020年11月已稱「中國海上民兵」擁有3,000多艘船隻，在「公海和其他國家的主權水域」採取行動。

此外，本次中國船隊的行動本不應該引發外界尤其是菲律賓的驚詫，因為牛軛礁和染清沙洲兩處島礁處在中國構築的渚碧、永暑、美濟三島中央，三島上均有中國軍事基地。這較之此前中國船隊逼近菲律賓控制的中業島、禮樂灘以及南鑰島等水域就大不一樣。

根據這張據稱來自菲律賓海岸警衛隊的照片，菲方見到至少百餘條中方船隻在牛軛礁下錨，白天不作業，晚上燈光大開，這種局面令其有所不安。（美聯社）

菲律賓此次上報發現「中國船隊」的情報途徑較之以往大有區別。相對於在2020年前，菲律賓需要依靠美國「亞洲海事透明倡議」（AMTI）衛星資料鎖定並確認中國船隊資料，菲方此番已經出動了其包括海警在內的多種部隊，並進入到渚碧、永暑、美濟三島中間的牛軛礁一帶抵近拍照。考慮到菲律賓公務船隻有可能在進入中國領海後被驅離，菲律賓也使用「海上民兵」，以漁船身份安全經過並拍攝中國船隊照片的可能性就隨之呈現。

事實上，菲律賓海軍在2020年10月12日後也的確拿出了「組建海上民兵」的方案。菲軍海軍總司令巴科多（Giovanni Carlo Bacordo）親自過問了此事。巴科多指出，菲律賓海軍已經計劃組建第一批共240人的部隊，並將與菲律賓陸軍的同級單位合作，在黃岩島以南的「西菲律賓海」（即南海東北部地區）「專屬經濟區」水域展開巡航、護漁等活動，該計劃得到了洛欽等人的全力支持。

中國在南海上採取的「海上民兵」戰術並非中方獨創，事實上，在南海有體系採用海上民兵戰術的是越南。（路透社）

雖然菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在2020年11月4日宣布擱置該方案，但菲律賓國家安全顧問埃斯佩倫（Hermogenes Esperon）在此後接受採訪時也強調，菲方的這一計劃只是尚待敲定，他還稱菲律賓應該讓更多漁民前往「西菲律賓海」，並由菲方軍艦、軍機為其護漁、護航。這一號召即顯示了菲方雖然無力組織專門的鋼殼漁船船隊前往一線，但已經想到了驅使漁民為其前驅，「保護主權」。

南海上的民兵戰線

其實，就南海上的「海上民兵」部隊而言，相對於西方世界熱炒的「中國海上民兵力量」，以及剛剛出現的菲律賓海上民兵，東南亞各國在這一新型武裝力量上的應用都值得一提。譬如越南、印尼等國家已越來越傾向於使用漁船介入特殊海域，這給南海形勢增加了新的不穩定因素。

中國與印尼在納土納群島一線的對峙，最終停留在海警層面：

目前，在南海地區規模最大的「海上民兵」組織來自越南。越南的「海上民兵」始於越南戰爭時期，據不完全統計，越南目前至少擁有4.6萬至7萬名海上民兵，佔其從事漁業產業總人口的4.6%左右，其規模龐大，具有高度的組織性和專業性。在2019年，越南又頒布修訂過的新版民兵法，通過國內立法對海上民兵的指揮管理、訓練保障、任務等做了詳細的規定。

根據越南媒體資料顯示，越南「海上民兵」主要裝備鋼殼漁船，活動於西沙群島近海到南沙群島北部越控區域。有越南海軍、海軍航空兵配合護漁及救護相關人員。譬如在西沙群島以東觸礁沉沒的越南鋼殼漁船「QNa 90839 TS」號正是如此，該船由越南政府提供貸款建造，曾在2018年8月於南沙雙子群礁與越方船隻相撞，被越南海軍拖曳回港，後在2021年3月15日觸礁沉沒，其船員隨即就被在同海域作業的越方船隻撈起。

越南海上民兵在2020年1月後扮演了相對活躍的角色：

相比之下，奉行「全民國防安全體系」的印尼雖然沒有專門組織「海上民兵」，但由國家支持的民兵組織自第二次世界大戰結束以來一直是印尼國防力量的重要組成部分。印尼漁民在南海的活動也一直得到其國防部的支持，積極配合海軍開展行動。譬如在2020年1月，中國和印尼海警在納土納群島一線對峙時，印尼當局就威脅要調數百漁船前往一線；同年底，印尼漁民還在蘇拉威西島以南賽拉亞島附近海域撈起一艘無人潛航器，並上交印尼海軍。

分析認為，海上民兵具備成本低、隱蔽性強、外交風險小的獨特優勢，其數量龐大、行動詭秘等因素使其對南海形勢的影響不容忽視。譬如越南在2020年內，有數千艘次漁船進入中國海南島、西沙群島和南沙群島海域，其中就不乏擔負偵察等任務的海上民兵船隻；菲律賓漁船與中國漁船、商船相遇而翻船的事件也時有發生。在馬尼拉也驚詫於中國船隊的停泊時，南海沿岸國家針對海上民兵建立危機管控機制的必要性似乎也隨之而來。