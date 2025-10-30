特朗普第二任期首次會晤習近平　美國的對華關稅戰節節敗退

美國總統特朗普（Donald Trump）第二任期以來同中國國家主席習近平的首次會晤10月30日上午在韓國釜山舉行，雙方談了100分鐘就結束會晤。特朗普啟程回國，習近平將出席韓國APEC。

會後雙方達成的協議與美方此前已經公開劇透的內容相似，主要包括中國採購美國大豆，美國降低芬太尼關稅10個百分點，美國取消對華加徵100%關稅的威脅，將於11月10日到期的關稅談判再次延期等，而中國則會把新公布的稀土出口管制押後一年實施。

協議幾乎包含所有今年2月以來中美貿易戰延燒過程的細節，比如芬太尼關稅起源於2月，現在等於是談判之後降低一半；大豆問題起源於美國加徵關稅後中國暫停採購，現在逐步恢復 ；再一次100%關稅的威脅本來已經破產，日內瓦協議就已經宣告了加徵上百關稅的破產，特朗普這次當成是成果來宣傳，是給自己臉上貼金。

特朗普還宣布會在明年4月訪問中國，而習近平則會在之後再訪美。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，右一）與國家主席習近平（不在途中）在金海國際機場舉行雙邊會晤。（Reuters）

中美此次解決的問題如果沒有特朗普第二任期的關稅戰根本不是問題。打來打去解決的都是關稅戰產生的次級問題。

美國原本希望用上百的關稅大棒把中國打暈，誰知道美國先於中國扛不住上百關稅，這才有了日內瓦協議同步撤銷部分關稅。中國可以不買美國大豆，而特朗普的票倉後院先起火，特朗普先忍受不了才主動要求解決問題，這才有美國主動降低芬太尼關稅換中國購買美國大豆。談判期繼續延長，說明美國關稅大棒揮舞起來之後不得不一直舉着，不能有效全面落地。

除了中美在稀土晶片領域各有行業管控措施很可能是需要持久的較量。美國的對華關稅戰顯然潰不成軍在節節敗退。

中美貿易摩戰已經從單純的貿易摩擦演變成從貿易到金融，再到社會體系的全面競爭。圖為特朗普（左）和習近平2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（Reuters）

特朗普發起了衝鋒之後，沒想到還沒攻到山頭就劃定了雙方不再繼續進攻的紅線也就是不加徵上百關稅，談來談去關稅進一步降低10個百分點相當於美國在紅線上繼續後撤退，恢復關稅戰期間停止的一些合作比如降低芬太尼關稅採購大大豆相當於戰線持續收縮，這場關稅戰美國已經在一些領域收兵。

特朗普第一任期發動貿易戰，中國小心應對了兩三年，周旋於同美國的談判。第二任期特朗普以為關稅大棒仍然好用，殊不知，中國用數月時間就讓這一招破防。中國不可能被美國用同一招威脅兩次。

從2018年就開始的系統性應對美國關稅大棒的佈局，到如今全面發揮作用，這是一個絕地反擊的故事，是一個毛澤東鄧小平之後中國領導人能繼續成功應對美國帶來的風高浪急挑戰的故事。

圖為2017年4月美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平在美國佛羅裡達州棕櫚灘舉行雙邊會晤。(Reuters)

上世紀五十年代，抗美援朝期間，中國能夠抵擋住美國的進攻，將戰線鎖定在三八線，才使得新生的中共政權站穩腳跟；現如今美國試圖用經濟大棒打消中國發展的勢頭、阻止中國復興的步伐。

事實證明已經成長為世界第二大經濟體的中國能夠抵擋住美國的關稅大棒，從先讓美國止步於不加徵上百關稅然後再逼迫美國降低關稅，中國已經掌握了應對特朗普關稅挑戰的策略並且是成功的。沒有被美國的關稅大棒打趴，反而能夠持續穩住局面讓美國後撤。在美國的經濟金融霸權之下，全球能夠做到這些的可能只有中國。