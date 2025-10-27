習特會前的中美「初步共識」：「休整」或「休戰」還看未言重點

在剛剛過去的周末，為準備預設在韓國亞太經合會議（APEC）峰會前的10月30日「習特會」，中美經貿代表在吉隆坡舉行了兩天會議。會後雙方表態都頗為正面，美國財長貝森特（Scott Bessent）稱雙方達成「非常成功的框架」，讓中美元首再加討論；早前才被貝森特公開批評「非常不尊重」「不受控」的中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，則稱雙方就「多項重要經貿議題形成初步共識，下一步將履行各自國內批准程序」。

大家都知道，特朗普（Donald Trump）和習近平是處事風格極為不同的人物。特朗普見外國領袖，就好像跟名人吃個飯一樣，排場十足他就滿意，能不能達成實質成果尚在其次－－其首屆任期與金正恩的多次見面如是，早前他與普京（Vladimir Putin）的阿拉斯加峰會亦如是。

不過，習近平見外國領袖就是要談成實事，再加上中美貿易衝突也確實有美國不得不馬上求解的事情（稀土！），特朗普也不得不以務實的態度去準備這次「習特會」。

特朗普在前往馬來西亞與該國、柬埔寨、泰國、越南達成所謂的貿易協議或框架協議之前，也表示他期望能夠在「習特會」上達成一個「完全的協議」。

2025年10月15日，美國華盛頓特區舉行的國際貨幣基金組織/世界銀行年會期間，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，右）舉行新聞發布會。（Reuters）

不過，從中美雙方代表在吉隆坡會後的表態來看，大家還是有一些「未言重點」，要留待特朗普和習近平親身交手之後才能解決。

稀土管制 vs 港口費

根據貝森特的說法，中美談了農業採購、TikTok出售、芬太尼、稀土等議題。他其後在電視台訪問期間又表示，特朗普本月初針對中國稀土「長臂管轄」出口管制的額外100％關稅威脅「實質上已不在枱面上」，又稱他期望本年連一粒美國大豆也沒有購入的中國會從美國大手購買大豆（按：2024年美國佔中國大豆進口總量近四分之一）。

更重要的是，貝森特聲言他相信中國將會押後稀土出口管制的實施一年，用來重新評估管制法規。若然如此，中美確實有可能達成「休戰」，至少等到來年美國中期選舉之後才會有新的重大變故。

在特朗普繼續爭取諾貝爾和平獎之際，貝森特還稱習近平將會和特朗普討論後者的「全球和平計劃」，涵蓋亞洲、中東、俄烏。特朗普自己親到吉隆坡的一大重點就是趁東盟峰會之機主持柬埔寨首相洪馬內和泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）簽署所謂的「和平協議」（按：特朗普聲稱是由他本人叫停泰柬邊境衝突的）。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普在會議上斡旋泰國與柬埔寨簽署和平協議。（Reuters）

反觀中方的通稿，中美代表談的是「美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題」。

對比中美說法一看，美國強調的是「稀土」出口管制，避談了美國對中國的半導體出口管制，中方則沒有指明「稀土」－－畢竟中國的稀土出口管制理論上是針對全世界的，不是直接針對美國貿易措施的回應。

同樣地，中方特別提到美國本月實施針對中國營運、擁有、製造的船隻的巨額港口費，而美國對此卻近乎絕口不提。

據估計，美國的新增港口費來年將會為全球十大航運企業帶來32億美元的新增開支，當中中國遠洋海運就要承受15億美元。由於港口費集中打擊中國航運公司和中國製造貨船，未來將會逐年上升的收費將會對中國商業造船業構成壓力，甚至可算是扶持了中國造船業的主要競爭對手韓國和日本。

圖為2025年9月15日，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在中美經貿會談後，於西班牙馬德里召開記者會。（Reuters）

相對於美國9月底擴大實體清單制裁範圍的「50％規則」，以至是近日公布有可能用來增加對華關稅的2020年中美第一階段貿易協議相關調查，美國港口費的重要性可能更高。而港口費的問題，也是貝森特早前批評李成鋼「不請自來」到美國要跟他談的最主要議題。

中方避談稀土出口管制、美方減談港口費，就顯示出雙方在談判上還有一些「未言重點」。中美之間可能已經達成了一系列的交換條件方案，但是最終還是要看習近平和特朗普如何定斷。

強硬 vs 堅定

最後的定斷牽涉着很多問題：在美西方全力發展中國以外的稀土供應鏈之際，稀土牌此時此刻必然是中國最強的手牌，其威攝力將會隨時間減弱，如果中國暫緩稀土出口管制，他朝特朗普又再激化貿易戰，這張牌的實力將不如今日，何不今天就先嘗試擊倒美國？

美國針對中國船隻的港口費，用意就是要一邊打壓中國佔世界超過一半的商業造船業，另一邊拉攏韓國和日本來幫助美國重建自身的造船業，這是美國對於產業和國家安全的長期戰略部署，強調重振美國製造的特朗普會願意一下子就扭轉這種戰略性的政策嗎？

2019年6月29日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在二十國集團領導人峰會期間與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤。（Reuters）

除此之外，TikTok、台灣問題等不直接涉及國與國貿易的議題，也有可能影響到習近平和特朗普最後會採取哪一種方式來實現妥協。

這次雖然中美代表都釋出了正面訊號，但正面訊號之下依然存在着暗湧。韓國APEC峰會前的習特會，可能只能達成中國貿易戰的小「休整」，大家在各項爭議問題上暫時拖延押後一下，指示下屬繼續談，跟過去幾個月的情況差別不大，也有可能達成一個較為長期的「休戰」，中國全面押後嚴厲稀土出口管制的實施，美國也可能在港口費、半導體等其他出口管制作出讓步，使雙方的貿易關係能夠較為持久的穩定下來。

由於中美在貿易上、產業上、地緣戰略上、全球定位上都有各式各樣的潛在衝突點，要和好是不可能的。按照各自的利益和戰略去管控衝突，還是唯一出路。李成鋼在中美經貿會談之後便說了一句「美方表達立場是強硬的，中國維護利益是堅定的」。強硬對上堅定，這場未見硝煙的「戰爭」還是要打下去的，此刻的差別只在下一步是休整還是休戰。