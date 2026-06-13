SpaceX｜馬斯克身家創人類史　億萬富翁財富史上最快增長的隱憂

當地時間6月12日，美國萬眾矚目的商業航天企業SpaceX登陸納斯達克，發行市值高達1.77萬億美元。作為人類有史以來最大規模的 IPO，SpaceX上市首日股票大漲，市值突破2萬億美元。SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）本就是全球最富有的企業家之一，隨着SpaceX上市，馬斯克的淨資產已經超過萬億美元，創下歷史紀錄。

作為人類有史以來首位萬億美元富豪，馬斯克的個人財富已經超過世界大多數國家和地區的全年GDP，是「股神」巴菲特的7倍。據了解，2025年全球只有21個國家的GDP能超過萬億美元，馬斯克可以說是富可敵國，具有左右世界的影響力。

除了讓馬斯克個人財富突破萬億美元之外，SpaceX上市將有可能帶來全員造富的奇蹟。據多家媒體報道，SpaceX約有4400名員工將因為公司上市而成為百萬富翁，其中約400名現任及前員工持股價值將達到或超過1億美元。馬斯克和SpaceX造富熱潮背後，其實是人類社會的發展、科技的進步和商業經濟的運行在增加人類整體財富的同時，讓鉅額財富向少數人、少數企業快速集中的時代縮影。

馬斯克在美沙投資論壇上與英偉達CEO黃仁勳同台。（YouTube@Sky News）

6月9日，紐約時報刊發了一篇文章《億萬富翁的財富正以史上最快速度增長》，寫道：

「15年前，全球億萬富翁的財富總和為4.5萬億美元。到2024年，他們的財富增長了兩倍多，達到14.2萬億美元。如今，他們的財富總和達到20.1萬億美元——幾乎相當於全球經濟全年總產出的近五分之一。這些驚人數據——由歐盟資助的研究機構國際稅收觀察站主任、法國經濟學家加布裏埃爾·祖克曼（Gabriel Zucman）計算得出——不僅揭示了財富在金字塔頂端驚人的快速集中，更反映了一系列重要的全球趨勢。它們還表明：主導人工智能發展的少數科技公司的日益壟斷地位；分配給工人的經濟蛋糕份額不斷縮小；以及將傳遞給下一代的日益嚴重的貧富差距……財富階梯頂端突然加速增長的一個重要原因是人工智能熱潮。」

紐約時報的文章還引述祖克曼和另一位全球財富與不平等研究前沿經濟學家伊曼紐爾·賽斯（Emmanuel Saez）的觀點：「少數幾百名個人的金融和政治權力的激增加劇了可能持續幾代人的不平等，因為這些財富大多避開了稅收，造就了一個自我延續的貴族階層。」

法國經濟學家皮凱蒂曾在《21世紀資本論》（Thomas Piketty）中認為，1980年以來全球貧富分化持續擴大，「全球財富增長速度平均要略高於收入增速，而大額財富的增速更是要遠高於平均財富的增速 」，「如果選取總人口中固定比例的最富人群，那麼我們發現，在過去不到30年時間裏，鉅富者的財富增長了3倍」，「如果這種演變趨勢無限制發展下去，那麼到21世紀末，全球財富中的很大一部分將集中在超級富豪手中」。在財富增長K型分化的今天世界，情況恐怕超出皮凱蒂的預測。

2025年5月30日，馬斯克在白宮與特朗普一同見記者。（Getty）

怎麼看這個現象？複雜的事情往往不能用二元對立、非黑即白的簡單視角來理解。億萬富豪的財富快速增長至少有兩個面向：一方面如果超級富豪的財富獲得與增長符合「過程公正」原則，且他們在不同程度上有利於增進整個社會的公共福祉，那麼，他們的財富自然具有合理性、正當性；另一方面如果超級富豪的財富獲得與增長不符合「過程公正」原則，或者他們的財富增長帶來壟斷、贏者通吃、階層固化、治理失衡、社會不穩定問題，那麼，自然應該進行合理的約束、監督與調控。

從人性的角度來看一個社會，有兩個基本規律不容偏廢：一是社會的進步、科技的發展、經濟的增長往往離不開鼓勵人盡其才、自由競爭，其結果必然是一部分人會在競爭中取得優勢地位；二是人性向往公平，難以接受人與人之間的過大差距，哪怕不同時代、不同社會能容忍的過大差距有所區別。平均主義不可取，絕對平等其實是絕對不平等，尊重差異合乎社會發展規律，但階層分化應該有合理限度。

隨着1980年以來全球貧富分化持續擴大，今天世界的主要問題早已不是平均主義，而是貧富分化趨勢有不斷滑向階層固化的風險。以《上流寄生族》(內地譯寄生蟲)、《小丑》為代表的影視作品之所以獲得那麼大的關注，其中一個原因是戳中世人對於階層鴻溝的負面情緒。科技的進步尤其是AI的快速發展在帶來造富熱潮的同時有讓大量普通人淪為棄民的風險。怎麼讓科技公平惠及全民，已日益成為非常嚴肅的問題。

2026年6月10日，美國華盛頓，微軟創辦人比爾·蓋茨抵達國會山，出席眾議院監督委員會針對愛潑斯坦案的閉門聽證會。（Reuters）

筆者在《拯救民主——揚長避短的新方案》中寫過，全球範圍內貧富分化的持續擴大會帶來兩個直接後果。一個後果是貧富分化達到某種程度後財富多寡取決於繼承、出身而非後天的努力。錢生錢經常是比勞動所得快。

如果一個社會，少數富人因為錢生錢不再需要勞動，多數中下階層民眾因為看不到希望同樣有可能紛紛選擇躺平，屆時整個社會的財富創造將無以為繼，中下階層的負面情緒會讓整個社會變成火藥桶，富人恐怕會雞飛蛋打。另一個後果是不勞而獲的人將會增多，既得利益集團牟取不當財富的機會將大幅增加。這兩個後果疊加在一起往往是社會不穩，那些利益受損或看不到希望的人將漸漸滑向激進主義，埋下社會衝突的風險。

英國阿克頓勳爵有一句被後世反覆引用的名言：權力導致腐敗，絕對權力絕對導致腐敗。這句話雖不能簡單套用，得看具體情況，不宜一概而論，但揭示出一個合乎人性的現實：如果一個人手中有權，能支配大量的資源，卻缺乏監督和約束，光靠道德勸誡是難以防止腐敗。這句話既可以用到握有政治權力的官員身上，又可以用到握有大量財富的富豪身上。

財富往往意味着資源和影響力，富豪同樣是人，同樣經常處於內心光明面向與幽暗面向的「天人交戰」之中，如果不能對他們進行合理的監督和約束，那麼，他們同樣有可能像腐敗官員那樣墮落，撕開精英畫皮的愛潑斯坦案正是最有力的警醒。像監督和約束政治權力那樣，根據社會規律探索合理方式監督和約束億萬富豪是通往億萬富豪與大眾共贏道路的必然選擇。

正因這樣，在馬斯克成為人類有史以來首位萬億美元富豪之際，世人可以祝賀馬斯克，但同樣要去思考人類財富正在向少數人、少數企業快速集中的現象，怎麼在鼓勵自由競爭、人盡其才、企業家精神與發展科技的同時防止出現K型分化現象。社會不是少數天才、少數精英、少數企業的社會，而是所有人的社會。只有全民都能共享經濟增長、科技發展的紅利，只有自由與公平能達成動態的平衡，只有科技的進步能造福於民，經濟和科技才能形成良性循環，整個社會才能長治久安。