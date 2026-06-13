SpaceX上市｜馬斯克畫的是藍圖，還是大餅？

近日，藍色起源（Blue Origin）新一代重型運載火箭在地面測試中發生爆炸，巨大的火球與滾滾濃煙很快登上全球社交媒體熱搜。事故之後，美國國家航空航天局（NASA）局長艾薩克曼趕到爆炸現場。商業航天燒錢、殘酷、淘汰率驚人的另一面，再次擺在公眾面前。



火箭爆炸的餘燼尚未散去，華爾街討論的卻是另一件事——美東時間6月12日，SpaceX將上市，這可能是人類歷史上規模最大的IPO。外界預計，其估值可能達到1.75萬億美元，遠遠超過全球絕大多數傳統航空航天企業總和。

2026年5月28日，美國藍色起源（Blue Origin）公司旗下一枚「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅裏達州卡納維拉角（Cape Canaveral）的發射台進行測試時發生爆炸，現場傳出熊熊烈火。（ REUTERS）

過去二十年，美國商業航天曾被視為一場太空創業熱潮：有人失敗，有人燒光資金，有人停留在PPT，也有人最終消失在資本寒冬中。

今天的SpaceX早已不是二十年前那家靠「獵鷹1號」艱難求生的創業公司。從火箭發射到星鏈通信，從星盾軍事業務到人工智能基礎設施——越來越多原本分散的能力，正在被集中到同一家企業手中。如果這次上市最終成真，人們將看到的或許不僅是一家航天公司的資本神話。

SpaceX為此次IPO設立的專用網站，已經提前透露了這場上市的真正野心：它不再只強調火箭發射，而是把自身敘事拆成三條主線——發射、連接與AI，對應星艦、星鏈，以及Grok和未來太空算力。這等於是在告訴資本市場，SpaceX要出售的並不是一家航天公司的股權，而是一套橫跨軌道運輸、全球通信和人工智能基礎設施的未來版圖。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。這次試飛旨在測試星艦的最新版本。而大股東是全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX 預計將在6月12日正式上市。（X@SpaceX）

從工業時代的標準石油，到網路時代的谷歌和亞馬遜，人類歷史上並不缺少商業帝國。但一家同時掌握進入太空的能力、控制近地軌道通信網絡，並試圖參與未來人工智能基礎設施建設的企業，卻是前所未有的存在。

當一家企業開始逼近國家能力的邊界時，它就已經很難再被簡單定義為一家航天公司。一個前所未有的太空資本帝國，正在逐漸露出輪廓。

從國家航天到企業「內循環」驅動

過去很長時間裏，航天始終是典型的國家工程，是一門賠錢的生意。

無論是蘇聯的設計局體系，還是美國國家航空航天局（NASA）主導的承包商體系，背後都離不開國家財政支持。區別只是蘇聯由國家直接組織研發生產，美國則由波音、洛克希德·馬丁、諾思羅普·格魯曼等企業負責具體研製，NASA扮演項目管理者和資金提供者的角色。

但兩種模式有一個共同特點：誰出錢，誰決定航天工業的發展方向。

原因其實很現實。火箭研發周期長、技術風險高、資金消耗驚人，而市場需求卻十分有限。即便進入商業航天時代，絕大多數火箭公司依然靠政府訂單生存。美國軍方、NASA以及各類科研機構，長期都是最大的客戶。離開這些訂單，再先進的火箭也很難維持運營。

圖為2017年4月5日，藍色起源公司創辦人貝佐斯於科羅拉多州會見傳媒。（路透社）

藍色起源就是一個典型例子。儘管背後站着全球最富有的人之一，但貝索斯每年仍需要持續投入鉅額資金，維持研發和運營體系運轉。長期以來，整個行業都面臨同一個難題：火箭發射頻率太低。

一年十幾次甚至幾十次發射，放在航天領域已經相當可觀，但對於龐大的研發投入、生產體系和基礎設施而言，仍然不足以形成真正健康的商業循環。

直到「星鏈」出現。

對於大多數火箭公司來說，客戶決定發射需求；對於SpaceX來說，客戶開始變成自己。為了建設覆蓋全球的低軌衛星網絡，SpaceX需要持續向軌道投送數以萬計的衛星。衛星越多，發射需求越大；發射次數越多，火箭成本越低；成本越低，又進一步強化星鏈的市場競爭力。

馬斯克曾公開表示，SpaceX可能已經接近全球入軌載荷質量的90%；一旦星艦進入高頻運行階段，這一比例甚至可能超過99%。而此前，全球年入軌載荷總量不過約3000噸量級，而星艦如果實現完全複用和高頻發射，馬斯克設想中的年入軌能力將直指百萬噸級。

過去航天公司追着訂單跑，如今SpaceX形成「內循環」，開始自己創造訂單。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

這是一個極其微妙，卻足以改變整個行業格局的變化。在傳統模式下，火箭只是產品；在SpaceX體系裏，火箭更像工廠裏的生產機器。它存在的意義，不僅是把客戶的衛星送上天，更是在持續建設屬於自己的軌道基礎設施。

從這個角度看，獵鷹火箭、星艦和星鏈其實並不是三個獨立項目，而是同一個商業體系的不同組成部分。火箭負責降低進入太空的成本，衛星負責構建網絡，通信服務負責產生現金流，而現金流又反過來支撐下一輪發射和擴張。

這樣的閉環，在過去的航天工業中幾乎從未出現過。也正因為如此，如今資本市場看中的早已不只是火箭本身。真正支撐SpaceX估值的，是覆蓋全球的軌道通信網絡，是未來可能延伸出的數據基礎設施，以及建立在這些基礎設施之上的長期商業價值。

隨着SpaceX上市，馬斯克身價將破萬億美元，創下人類歷史。

從洛克菲勒到馬斯克

如果說過去二十年SpaceX解決的是商業航天的生存問題，那麼今天的馬斯克正在嘗試回答另一個問題：一家企業究竟能夠成長到什麼程度？

長期以來，人們習慣按照行業劃分企業：波音製造飛機，谷歌經營搜索引擎，AT&T提供通信服務，洛克希德·馬丁負責軍工項目。即便規模再龐大，它們仍屬於某個明確的產業領域。但馬斯克正在搭建的體系，卻越來越難被放進傳統行業分類之中：

SpaceX負責進入太空。

「星鏈」負責連接全球。

X負責訊息傳播。

xAI負責處理數據和生成智能。

特斯拉則連接能源、汽車和機器人。

單獨看，每一家公司都不算特殊。真正值得關注的是，它們開始出現越來越明顯的連接趨勢。

過去幾年裏，X平台已經成為xAI最重要的數據來源之一；「星鏈」為偏遠地區和移動平台提供通信能力；特斯拉正在積累全球規模最大的自動駕駛數據之一；而SpaceX則不斷向軌道部署新的通信與數據基礎設施。

這些業務並非簡單並列，而是在逐漸形成一個相互支撐的網絡。對於傳統企業而言，數據、通信、計算和運輸通常屬於不同產業鏈。而在馬斯克體系中，這些能力正被整合到同一個生態之中。如果要在美國商業史上尋找一個與今天馬斯克相似的人物，很多人首先想到的並不是喬布斯或比爾·蓋茨，而是「石油大王」約翰·D·洛克菲勒。

19世紀後期，美國石油產業高度混亂，開採、煉油、運輸和銷售各自為戰。洛克菲勒創建的標準石油公司，並沒有滿足於做一家煉油企業，而是不斷向上下游擴張，試圖掌控石油從產地到市場的整個流動過程。

標準石油最著名的手段，是利用龐大的運輸需求與鐵路公司達成秘密運價協議。它不僅能獲得遠低於競爭對手的運費，甚至還能通過「反向回扣」獲利——競爭對手每運輸一桶石油，鐵路公司都要將部分運費返還給標準石油。競爭對手不僅成本更高，連自己的運輸活動都在間接給對手輸血。

依靠這種優勢，標準石油發動價格戰、兼併對手，並逐步建立自己的儲油設施、輸油管線和銷售網絡。到19世紀80年代鼎盛時期，它控制了美國約90%的煉油能力和絕大部分煤油市場。

這才是洛克菲勒真正可怕的地方。他不是隻賣石油，而是控制了石油流動的關鍵環節。對於工業時代的美國而言，石油就是基礎資源；標準石油也因此不再像一家普通企業，而更像一個掌握能源通道的基礎設施平台。最終，美國政府在1911年依據《謝爾曼反壟斷法》將其強制拆分。

而今天，馬斯克試圖掌握的，正是數字時代與太空時代最重要的幾種能力：訊息流、數據流、能源流，以及進入近地軌道的通道。二者並不完全相同，卻存在相似的邏輯，都試圖把原本分散的環節重新整合到一個體系之內。

過去幾十年，網路巨頭大多停留在數字世界。Google控制搜索入口，Meta控制社交網絡，亞馬遜控制電子商務，微軟提供雲計算服務。但這些企業的影響力主要集中在網絡空間。

而馬斯克體系最大的不同，在於它正在同時向現實世界和太空延伸。通信衛星在軌道運行，火箭負責運輸，汽車和機器人負責進入現實場景，人工智能負責處理數據，能源系統負責提供動力。這已經不再是單一企業擴張的問題，而更像是在構建一個跨越地面、網絡和近地軌道的基礎設施體系。

因此，資本市場看中的也不只是SpaceX未來還能發射多少枚火箭。真正吸引資本的，是這些原本分散的能力最終能否被整合成一個更大的平台。如果這種整合最終成功，那麼未來人們面對的或許不再是一家航天公司、一家汽車公司或者一家人工智能公司，而是一個同時擁有運輸能力、通信能力、數據能力和智能能力的新型產業共同體。

馬斯克又畫了兩張餅

馬斯克給SpaceX講的新故事，已經不只是多發幾枚火箭、多賣一些衛星寬帶。眼下最現實的一張餅，是「星鏈」V3與「星艦」V3組成的雙V3「王炸」；更大的一張餅，則是把AI算力搬上軌道。

先看雙V3。

過去幾年，星鏈已經證明了一件事：低軌衛星網路不是PPT，也不是科幻概念，而是一門可以持續收費、持續擴張的生意。但現在的星鏈仍只是第一階段。馬斯克真正想推開的，是V3時代。

按照他自己的說法，「星鏈」V3單星帶寬將超過V2的10倍，部署數量也會大幅增加，整體網絡容量有望提升一個數量級以上；軌道高度還將從約550千米壓低到350千米左右。軌道越低，鏈路越短，時延越低，用戶體驗越接近地面寬帶。但低軌也不是白撿的便宜。高度下降之後，大氣阻力更明顯，衛星壽命更短，補網壓力更高，整個星座必須依靠更高頻率、更低成本、更大規模的發射來維持。

這就輪到「星艦」V3出場了。

很多人討論「星艦」，首先想到的是火星、月球、載人深空飛行。但從商業角度看，它最現實、最急迫的用途，恰恰是服務星鏈V3。更大的火箭，能把更大、更重、更高容量的衛星一批批送上軌道；更強的星鏈網絡，又為SpaceX帶來更大的現金流和資本想象。火箭與衛星不再是兩個項目，而是一套彼此咬合的機器。

這才是雙V3組合的意義。「星鏈」V3負責把網絡容量做大，「星艦」V3負責把部署成本打下來。一個擴張需求，一個壓低成本。新一代「星鏈」將迎來新一輪的鉅變和進化，進一步拉大了與其他國家網路星座的差距，也增加了趕超的難度。

但馬斯克畫的第二張餅更大。那就是AI衛星。

AI時代最緊缺的東西，不只是晶片，也不只是模型，而是能源。地面AI數據中心正在越來越受制於電力、水冷、土地和審批。馬斯克多次提到，太陽本身就是一個巨大的聚變體，人類對太陽能的利用遠遠不夠。在這個邏輯下，AI衛星就不只是「把服務器搬上天」這麼簡單，而是試圖在太空直接利用太陽能，為在軌計算提供電力。

馬斯克披露的AI1衛星，很多人還沒有意識到它究竟有多驚人。按照目前公開訊息，這種衛星展開後翼展約70米，高約20米，平均計算功率約120千瓦。這個功率規模直逼國際空間站供電量級。它的尺寸同樣誇張。波音747-8的翼展約68米，而AI1衛星完全展開後的跨度約70米，已經超過一架大型洲際客機。

它不像傳統意義上的衛星，更像是一座攤開在近地軌道上的太陽能數據中心：太陽翼負責供電，計算單元負責AI推理和數據處理，散熱系統則把熱量直接輻射到太空。

SpaceX 於6月剛剛正式公佈了其AI1衛星，是旗下首個軌道資料中心，而且「比星鏈衛星簡單得多」。

AI星座的想象空間，明顯超過衛星網路。星鏈解決的是通信，AI衛星瞄準的是算力。過去衛星採集數據後，大多要先傳回地面，再由地面數據中心處理；如果在軌計算成熟，遙感圖像、戰場訊息、氣象資料、通信數據，都可以先在天上完成識別、篩選和推理，再把最有價值的結果傳回地面。

中國並非沒有看到這條路線。「天算星座」「三體計算星座」等項目，已經說明國內也在推進在軌計算驗證。餅畫得當然大。時至今日，很多人仍然懷疑AI衛星和太空軌道「天算」究竟能不能成，就像當年很多人懷疑可回收火箭、懷疑星鏈、懷疑私人公司能不能把人送上太空一樣。

但人類的悲劇之一，恰恰在於類似的認知錯誤總會反覆上演：新技術剛出現時，人們習慣把它當成狂人的幻想；等它真正長成龐然大物，又開始追問為什麼沒有更早警惕。馬斯克過去已經不止一次，把別人眼中的大餅變成現實。今天的AI衛星和太空算力，或許也會經歷同樣的過程。它未必一定成功，但如果真有一天成為現實，還來得及吃後悔藥嗎？

從SpaceX到東印度公司

東印度公司是一個更極端的歷史樣本。它最初只是英國王室特許的貿易公司，靠海上貿易、殖民據點和壟斷經營賺錢。但隨着商業利益不斷擴大，它逐漸不再滿足於做生意，而是開始擁有自己的武裝、艦隊和行政體系。

1757年普拉西戰役後，東印度公司控制孟加拉；1765年又取得孟加拉、比哈爾和奧里薩的徵稅權。從那一刻起，它已經不只是商人，而是開始替代國家行使財政和統治職能。它可以徵稅，可以養軍隊，可以任命官員，可以與印度土邦簽訂條約，甚至可以發動戰爭。一個商業機構，最終變成了擁有領土、軍隊、稅收和行政權的準國家實體。直到1857年印度大起義後，英國政府才意識到這種公司帝國已經失控，次年正式接管印度，東印度公司的統治時代就此結束。

歷史從來不會原樣重演，但總會換一身衣服回來。

標準石油被拆分，東印度公司被英國政府接管，並不是因為它們賺錢太多，而是因為商業權力越過了自己的邊界。前者控制了工業時代的能源流動，後者則乾脆把貿易、軍隊、稅收和行政綁在一起，最終變成一個披着公司外衣的準國家機器。

今天的SpaceX當然不是東印度公司，馬斯克也不是殖民時代的總督。但那個熟悉的影子正在重新出現：一家企業一旦控制關鍵通道，掌握關鍵網絡，它就從玩家變成了莊家。

2026年5月14日，中國北京，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在北京人民大會堂出席歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）訪華的歡迎儀式。（Reuters）

俄烏衝突已經給世界上了一課。馬斯克高興還是不高興，一句話就可以決定俄烏戰場是否可以使用星鏈，對龐大的馬斯克體系來說，這也許只是拔下一根汗毛；但落到戰場上，會影響到一場戰役成敗，一支部隊存亡，甚至可能左右戰場全局。

馬斯克確實推動了人類太空事業。他讓火箭回收從冒險變成常態，讓商業發射成本大幅下降，讓低軌網路、AI衛星乃至擎天柱機器人這些看似遙遠的想象，重新進入現實工業進程；而月球電磁彈射器、火星殖民地，更像他拋出的一連串遠景目標。沒有這種近乎偏執的冒險精神和超強的執行能力，許多技術也許還會停留在政府工作報告和PPT裏。

真正的問題恰恰在這裏：人類需要馬斯克這樣的拓荒者，但又不能讓拓荒者不受約束地變成規則制定者。SpaceX上市真正留下的命題，不只是馬斯克會成為多麼富有的人，也不是SpaceX會成為多大的公司，而是當資本、技術與太空基礎設施結合到這種程度時，人類該如何鼓勵創新，又如何看待第一個太空資本帝國的崛起。