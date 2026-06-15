美國和伊朗將簽署諒解備忘錄　雙贏可以各表　勝敗已經明碼標價

美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）6月14日在社交媒體發文說，美伊協議「現在完成」，將開放霍爾木茲海峽。據不完全統計，這是特朗普第38次宣佈將達成協議。和以往不同的是這次不是特朗普個人的提前劇透。而是伊朗方面也用非常高規格和正式的方式確認了協議將達成。



當地時間6月15日凌晨，伊朗最高國家安全委員會秘書處發布關於伊朗與美國結束戰爭協議的緊急聲明。聲明表示，根據伊朗最高國家安全委員會的決議，於6月14日晚最終確定了關於結束戰爭談判（伊斯蘭堡談判）的諒解備忘錄文本。該諒解備忘錄將於周五（6月19日）於瑞士正式簽署。

不是伊朗外長或者是伊朗總統的發聲，而是伊朗最高國家安全委員會的決議。至少說明目前的協議在伊朗內部已經獲得了最後的確認。

2026年6月12日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示伊美從未如此接近簽署《伊斯蘭堡諒解備忘錄》。美國總統特朗普（Donald Trump）其後轉發了這則貼文。（Truthsocial@realDonaldTrump）

這是美以2月28日襲擊伊朗以來，美國和伊朗4月8日停火以來，雙方將達成的首個正式諒解備忘錄。至此人們終於可以嘗試相信霍爾木茲海峽即將開放，美國和伊朗的這一輪仗較量要接近尾聲了。

這是一份雙贏各表，為了停戰而停戰的協議。

4月8日以來，邊打邊談也好，打打談談也罷，雙方不過都是在證明自己沒有輸，自己不會屈服。但事實是各方都打不下去了。美國外強中乾，特朗普的選情等不及，美墨加世界盃之後全面拉開的中期選舉選戰決定了必須儘快結束戰爭。沙特阿拉伯等地區國家也不會允許美國繼續打下去。沙特最近拒絕美國使用本國領土打伊朗就是證明。

截取自2026年6月7日一段視頻的圖片顯示，伊朗向以色列發射飛彈，目標地點不明。（WANA via REUTERS）

而伊朗國內的通脹早就爆表，本輪戰爭之前2025年12月伊朗就爆發「伊斯蘭革命以來前所未有」的大規模遊行示威。如果不是美國以色列挑起戰爭轉移了民眾的視線，此起彼伏的示威早就是巨大的政治高壓鍋隨時會爆。

美國和伊朗都是為了停戰而停戰，不得已而停戰。打打談談這兩個多月，該完成的贏學表演都演了，該進行的試探都進行了，能夠使用的籌碼都用了，美國和伊朗其實都拖到了極限。這是諒解備忘錄得到雙方最終確認的根本原因。

這是一份諒解備忘錄，並不是終戰協議。什麼是諒解備忘錄？是上一個階段的戰鬥結果彙總。代表不了長期協議，因為下一個階段有下一階段的具體戰鬥路線。這也說明了，美國和伊朗之間的根本問題並沒有解決，只是聚焦解決目前迫在眉睫的霍爾木茲海峽被封問題，只是確認了過去幾個月的勝負戰果。

圖為2026年6月11日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。 （WANA via REUTERS）

戰前也就是今年2月28日美以動手轟炸之前，美國的姿態不可謂不強硬。美方當時拋出的「徹底解除武裝」的清單是要求伊朗實現鈾濃縮活動「歸零」、將所有現存濃縮鈾運出國境，並嚴格限制其彈道導彈項目研發。而根據已經被披露的部分美伊諒解備忘錄。最終協議的60天談判期內將就核問題進行談判，伊朗導彈計劃、伊朗對地區抵抗陣線的支持將被排除在最終協議談判之外。

也就是說美國戰前最核心的關切核問題，被延長到60一天之後談判，導彈計劃這些可能都不在最終協議。戰前美國最關心的核問題被延長到了之後的60天談判。現階段優先解決的其實是霍爾木茲海峽的開放問題。

在30天內完全解除美國的海上封鎖，在30天內根據伊朗的安排重新開放霍爾木茲海峽，這是美國和伊朗對等放開海峽的步驟，看似無所謂誰沾光、誰吃虧。實際上為了讓伊朗放開海峽，美國下了血本。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月12日表示，他認為自己不需要中國的幫助就能結束與伊朗的戰爭。(Reuters)

暫停對伊朗石油和石化產品的銷售制裁，美國及其盟友必須提交總額至少3000億美元的伊朗重建計劃；在最終談判開始前，必須解凍伊朗被凍結的240億美元資金中的一半——而解凍資金、在豁免對伊朗石油制裁以及解除海上封鎖之前，不會啟動最終協議談判。

這相當於為了說服伊朗重開霍爾木茲海峽，美國不得不先解凍資金、豁免制裁，甚至同意提供3000億美元重建資金。這本質上是美國的戰敗代價。為伊朗重建提供資金，不管是不是會落實，至少證明了一點，美國承認到打擊伊朗是理虧的。這是變相的戰爭賠償款。

以前美國同意解除制裁是為了換取伊朗棄核，現在美國同意解除制裁是為了換伊朗開放海峽。戰爭沒有解決核問題，反而製造了全新的霍爾木茲海峽問題。為了解決新問題，美國不得不把老本先壓上。

未來美國和伊朗可能因為核問題會談不攏，也許中期選舉之後特朗普會有全新的對伊朗策略，也許以色列會再次破壞美伊談判，也許伊朗得到喘息機會之後會有新的行動，但是至少這一輪致力於霍爾木茲海峽開放的交易是暫時達成了。

特朗普口口聲聲說贏了，但戰爭的勝敗從來不是誰通過口頭就可以定義的。但這份諒解備忘錄中，勝利已經被明碼標價。贏家或許沒有通吃，但必須拿到實惠。敗者沒有繳械投降，但是必須付出代價來維持尊嚴。