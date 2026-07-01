中國防空在歐洲腹地實現「體系化部署」　破北約絕對壟斷

日前，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）在視察空軍基地時，正式確認將採購中國的HQ-9遠程防空導彈系統。這一進展的戰略價值在於，它與塞爾維亞此前已列裝的中國FK-3中程防空系統和HQ-17AE近程防空系統，共同構建了一個遠、中、近三層無縫銜接的「中式立體化防空網絡」。



1999年北約轟炸南聯盟的記憶是塞爾維亞的集體創傷。如今用中國製造的「保護傘」替代曾經的被動挨打，也是對歷史的安全回應。如今中國高端防務裝備不僅能賣出去，還能在複雜的歐洲地緣環境中「紮下根」、「連成網」。這是中國軍工從「產品出海」向「標準出海」和「體系出海」跨越的歷史性標誌。

2025年9月4日，圖為中國紀念抗日與反法西斯勝利閱兵時展示的海紅旗-9C遠程防空導彈。（網絡圖片）

HQ-9最大射程達300公里，超越了美制「愛國者」（200公里）和歐洲SAMP/T-NG（150公里），使塞爾維亞擁有了歐洲目前射程最遠的地對空導彈系統。這意味着塞爾維亞可以在本國領空內建立起大範圍的「拒止區」，大幅提高了外部勢力對其進行空中打擊的門檻。

這一事件確實具有極強的地緣政治象徵意義。塞爾維亞此舉不僅是對自身國防短板的補齊，更是中國高端防務裝備在歐洲腹地實現「體系化部署」的標誌性節點。

值得注意到，武契奇在宣佈購買HQ-9的同時，明確表示「還有其他東西正在從中國採購」，並暗示在法國「陣風」戰機交付後，塞爾維亞還需要新的戰鬥機和教練機。塞媒據此猜測，FTC-2000G或殲-10CE戰機是核心備選。

2026年4月14日，拉脫維亞利耶爾瓦德空軍基地（Lielvarde air base），圖為一架負責執行北約波羅海空中警戒任務的法國陣風戰機（Rafale fighter jet）。（Reuters）

如果中國戰機最終落地，其意義遠超單一裝備的出口。塞爾維亞已經裝備了中國的CM-400AKG空地導彈、LS-6滑翔制導炸彈以及多款無人機。由於法國出於知識產權限制，拒絕將中國導彈集成到「陣風」戰機上，塞爾維亞若要釋放這些先進彈藥的戰力，換裝中國戰機幾乎是唯一選擇。這將標誌着中國武器在歐洲實現了從「防空、打擊、偵察到空中平台」的完整生態閉環。

這筆交易最令西方防務界感到不安的，並非單一武器的性能，而是中國武器體系在歐洲的「生態閉環」。現代戰爭打的是體系。塞爾維亞已經擁有了中國的防空系統、察打一體無人機、空地導彈和滑翔炸彈。如果殲-10CE或FTC-2000G戰機最終交付，塞爾維亞將首次在歐洲擁有一套完全獨立於北約數據鏈之外的「中式聯合作戰體系」。

在被七個北約國家完全包圍的極端地緣環境下，塞爾維亞的軍購選擇具有強烈的象徵意義。這是歐洲國家首次引進中國最先進的外貿防空系統。它打破了北約對歐洲高端防務市場的絕對壟斷，證明中小國家在面臨安全威脅時，有能力通過非西方渠道建立獨立自主的國防體系。

也必須一說的是，武契奇的策略並非「倒向東方」與北約攤牌，而是堅持多邊平衡。他一邊購買法國「陣風」戰機與歐盟保持合作，一邊用中國HQ-9和潛在的殲-10CE築牢國防底線。這種「東西方都買」的策略，正是利用中國武器作為地緣博弈的籌碼，確保塞爾維亞的安全命脈不被任何單一大國或軍事同盟完全掌控。

這對全球南方國家來說更是一個示範：塞爾維亞用實際行動證明，在面臨西方制裁或安全圍堵時，中國可以提供不附加任何政治條件、技術頂尖且性價比極高的替代方案。這種「中國方案」為其他面臨類似困境的國家提供了一個極具參考價值的戰略選項。

2026年6月27日，塞爾維亞貝爾格萊德，總統武契奇（Aleksandar Vucic）出席集會。（Reuters）

武契奇宣佈購買HQ-9導彈，不僅是一筆軍火交易，更是中國防務體系在歐洲腹地紮根的里程碑。它向世界展示了一種新的安全範式：在強權環伺的夾縫中，通過引入具備高性價比、無政治附加條件且技術頂尖的「中國方案」，小國同樣可以構建起捍衛主權的堅固盾牌。這毫無疑問在歐洲腹地撕開了一道口子，宣告了全球防務市場單極壟斷時代的終結。