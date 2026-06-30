無人機襲擊何解？特朗普倉皇終戰　普京才是檢驗新戰爭形態的先驅

自從特朗普政府在伊朗戰爭中損失慘重，新戰爭形態就成為了國際軍事戰略界難以忽視的話題。美國以往賴以驕傲的航母、有防空系統保衛的軍事基地無一倖免，幾乎都在密集的無人機導彈攻勢之下被撕開一道口子。這並不只是美國的失敗，也是傳統軍事大國都面臨的問題。

小國似乎掌握了自保和進攻的利器，大國在面對密如蜘蛛網般的無人機襲擊時難以周全應對。伊朗戰爭如此，烏克蘭戰爭也正向這個方向發展。

烏克蘭宣稱，自2026年初以來無人機已擊中超過80萬個目標。2026年6月初，烏克蘭成功襲擊莫斯科東南部卡波特尼亞區煉油廠，標誌着基輔針對俄羅斯石油產業的打擊行動進入新階段。此次襲擊極具警示意義：即便是莫斯科周邊層層密佈的防空系統，也無法完全阻擋無人機突防。

6月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）批准烏克蘭安全局啟動一項為期40天的專項行動。目標幾乎只有一個：打到普京主動求和，並同意烏克蘭的停戰條件。

2026年6月28日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科主持召開保障國內市場燃油供應的會議。（Reuters）

美國總統特朗普日前在白宮與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會見時，罕見公開誇讚澤連斯基。他說，從任何角度看，澤連斯基都做得相當不錯，承認其很勇敢，擁有不錯的裝備和很好的戰士。人們很難想象去年澤連斯基那個被特朗普罵得狗血淋頭公開說他手裏沒有牌的可憐蟲，如今卻能憑藉戰場表現獲得特朗普的誇讚。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月25日放話，美國已在官方文件裏「不再中立調解」，轉為支持烏領土主張，說明現在攻守局勢很可能逆轉。

種種跡象都表明烏克蘭正在利用無人機攻勢扭轉被動局面，俄羅斯面臨的挑戰越來越大。

由於烏克蘭無人機頻襲重創俄煉油業，汽油危機臨界點逼近。燃料危機已經蔓延至全國53個地區。為緩解短缺，俄方宣佈6月至11月全面禁止航空煤油出口，同時取消汽油進口關稅，計劃每月從印度進口約35萬噸汽油與10萬噸柴油，並增加從白俄羅斯的採購。6月28日俄羅斯總統普京向媒體表示，俄方建議俄烏雙方均停止攻擊對方領土的縱深目標。28日當天普京在統一俄羅斯黨第二十三次代表大會上表示，此次會議的召開正值俄羅斯面臨命運攸關的時刻。

普京首次承認命運攸關，這其中的悲壯意味、緊張氛圍不言而喻。真的輪到俄羅斯經歷類似特朗普政府在伊朗戰爭中的挫敗了嗎？

烏克蘭總統澤連斯基稱，克里米亞半島刻赤市的一個石油倉庫遭到攻擊。（Robert Brovdi via Telegram/Handout via REUTERS）

根據克里姆林宮6月28日刊載的普京言論，他承認烏克蘭無人機針對能源基礎設施的襲擊造成了一定的損失，「目前我們確實面臨一定程度的短缺，但我必須指出，這種短缺尚未達到危急程度。」「所有受損設施都能較快得到修復，且出現的問題並不具有關鍵性。我們的一切運轉穩定，且具備很大的冗餘餘量。」這是普京的判斷。

對於如何應對烏克蘭的無人機攻擊，普京認為首要任務是迅速且大幅提升最緊缺的防空裝備產量。「實際上，我們確實擁有所有這些防禦裝備。關鍵在於能否加快其生產速度，並及時向部隊交付，或用於保護關鍵基礎設施。很清楚，為了確保正常供應、消除這一暫時出現的短缺，我們需要做什麼：必須加快設備維修進度，確保必要的進口量，並且正如我之前所說，要對這些設施提供可靠的防護。」

對於烏克蘭宣稱的在戰場上解放領土的「成功」普京並不認同，他說所謂「解放」了哪些地區，我卻一無所知。如果烏克蘭確實在不斷佔領新領土、解放被佔領區——也就是說，烏克蘭正在取得勝利——如果事實果真如此，烏克蘭確實正在獲勝，那麼西方領導人只需靜觀其變，讓俄羅斯遭受戰略性失敗的目標似乎就會不費吹灰之力地實現。好吧，讓他們等着吧。而我們的部隊將繼續履行自己的職責，竭盡全力實現特別軍事行動的目標。

2026年6月16日，法國埃維昂萊班，七國集團峰會舉行期間，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）進行交談。（Reuters）

俄羅斯的確面臨挑戰，但按照普京的說法烏克蘭的成功不足為懼，俄羅斯有能力應對。為什麼烏克蘭和俄羅斯呈現的對於戰果的理解是兩套邏輯？這或許是無人機大戰之外的訊息站輿論戰。

但人們關心的仍然是普京到底會迅速結束俄烏衝突，還是打到底？不少人嘲笑俄羅斯正在陷入一場消耗戰，最終會拖垮俄羅斯。

也有分析認為普京最大的問題是希望畢其功於一役，希望憑藉這一次戰爭讓烏克蘭徹底承諾不加入北約，讓美歐解除對俄羅斯的制裁，這並不容易做到。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月25日表示，在與國家安全局局長就打擊俄羅斯目標進行磋商後，他已批准一項為期40天的「影響」俄羅斯結束對基輔戰爭的行動。（X圖片）

俄羅斯之所以還在繼續打，就是因為還未全面拿下烏東四州。對俄羅斯來說繼續朝着烏東四州之外的領土打，並不現實。最壞的情況可能是是烏克蘭失去烏東四州後繼續在前線同俄羅斯對峙，而對俄羅斯的制裁依舊。

目前最大的問題不是俄羅斯能否維持前線的攻勢，而是戰火遷移到了俄羅斯境內，烏克蘭利用無人機攻勢將俄羅斯重兵防守的大城市炸了又炸。能否阻止烏克蘭的無人機攻勢是當務之急。如果匆忙和談，無異於將把柄送到對方手裏。無論如何俄羅斯都要挺過目前這一關再談如何結束戰爭。

和特朗普倉皇結束伊朗戰爭相比，普京在俄烏衝突中展現的膽量和勇氣顯然更勝一籌。俄羅斯是否能挺過烏克蘭的無人機攻勢，將具有風向標意義。不只是普京不甘心，希望放手一搏，幾乎所有的國家都在看大國能否擺脱小國的無人機纏鬥。從某種意義上說普京將是檢驗先戰爭形態成色的先驅。