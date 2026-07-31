烏克蘭裏海炸伊朗船　第三次世界大戰起點？｜Jack Talk・去片

伊朗時間7月30日清晨，美國中央司令部宣布再次向伊朗發動攻擊，打破了特朗普（Donald Trump）上周五（24日）以來的短暫「停火」。大家都不知道這一次再開火會打到什麼時候－－中央司令部指揮官庫珀（Brad Cooper）據報是主戰派、認為繼續猛烈轟炸伊朗可以打出不一樣的局面，但美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）就擔心美國先進導彈大量消耗，對再起戰火持保留態度。

特朗普，當然是一貫的朝令夕改……

伊朗的強硬派似乎也佔了上風，不止在取得霍爾木茲海峽控制權的問題上寸步不讓，連對岸阿曼共管進出航線的提議也一口拒絕，而且竟然在特朗普停手之際主動出擊以導彈射向約旦美軍基地。伊朗支持的伊拉克武裝也攻擊了沙特能源設施，引來沙特和美國聯手轟炸反擊。

原本由美國和伊朗持續交火的一對一戰爭態勢，似乎有發展成區域大混戰的兆頭。

另一邊廂，7月25日，正當特朗普休兵之際，烏克蘭在裏海攻擊了一艘伊朗船隻。根據伊方說法，這艘船正從俄羅斯運載一批鐵前往伊朗。如果這是一艘運送物資給俄羅斯的貨船，烏克蘭出手還有理由，但若然這真的是一艘運送物資給伊朗的船隻，烏克蘭的攻擊將會構成其直接介入伊朗戰爭的行動。

雖然烏克蘭和伊朗雙方似乎都有平息事件之意，但不少國際觀察者已經將此事提升到「世界大戰第一槍」的層次。為何這潛在影響深遠的一擊會發生在裏海？到底此裏海一擊會否將俄烏戰爭和伊朗戰爭變成同一場戰爭？到底50年、100年之後的歷史回望會否不情願地被迫記住這一擊？