陷入巨大結構性困局的西方：不會再有新版「馬歇爾計劃」

在當前的國際政治經濟格局中，西方決策層因中國的崛起的底層政治邏輯正在發生根本性轉變。

美國副總統萬斯（J.D. Vance）等新一代政客在反思全球化分工時，對美國喪失產業主導權表達了深切憂慮；與此同時，美國常務副國務卿克里斯托弗·蘭道（Christopher Landau）在印度「瑞辛納對話」上的發言也印證了這一點——他公開警告新德里，華盛頓不會在貿易談判中重複20年前對中國實施的寬容政策，亦不會輕易向其讓渡系統性的經濟紅利。

這番表態將西方戰略界長期以來不輕易言表的防範心態推向了前台。在西方的傳統地緣敘事中，中國過去四十年的經濟增長，常被歸因於西方市場開放與資本輸入的單向紅利。然而，若剝離冷戰後的道德化修辭，從客觀的經濟規律與歷史演進維度審視，便會發現西方正在陷入一種結構性的自我矛盾之中。

這種矛盾不僅體現在政治層面的盟友協調困難，更體現在其試圖通過違反市場效率的行政手段來對抗產業規律。

英國《金融時報》於2026年7月13日披露的一份由安永（EY-Parthenon）撰寫的報告，為西方的「去風險」戰略算了一筆清晰的經濟賬：美歐等經濟體若要完全消除在關鍵產業和技術上對中國的依賴並重建本土製造業，在未來25年內需要額外投資高達23.6萬億美元。這筆天價賬單表明，西方試圖扭轉地緣經濟規律的嘗試，正面臨着難以承受的財政與產業成本。

2026年1月，特朗普參觀福特車廠。（Ford）

一個被高估的戰略假設

西方（特別是美國）近年來對中國戰略的重新評估，其基石建立在一個虛妄的歷史假設之上——即西方的資本、市場與制度准入，單方面塑造了現代中國的經濟體量。

美國副總統萬斯曾指出，過去數十年華盛頓政策精英的底層算計是，讓中國等新興市場國家永遠停留在產業鏈低端，扮演高能耗、低附加值的「生產者」角色；而美國則退居幕後，壟斷代表着智力產權、行業標準與超額利潤的「研發者與設計者」角色。

在這種預設的跨國分工中，中國負責提供廉價的產業工人，美國則負責收割產業鏈頂端的主要利潤與金融租金。

然而，產業與技術的發展規律並不依從於特定國家的戰略預設。西方資本在追求短期利潤最大化的過程中，忽視了新興國家本土產業資本積累與技術進步的內生動力。中國憑藉超大規模的基礎設施建設、完整的產業配套以及龐大的工程師紅利，逐步實現了產業鏈的向上攀升。在5G通信、新能源、半導體設計和人工智能等前沿領域，中國企業不僅突破了原有的分工限制，更在諸多標準制定上開始扮演「設計者」的角色。

這種全球產業鏈大腦壟斷權的稀釋，讓習慣了主導全球秩序的西方產生了深層的戰略焦慮。事實上，冷戰結束後的三十年間，西方發達國家之所以能維持低通脹、高福利與資本市場的長期繁榮，在很大程度上得益於中國高效製造業對全球商品價格的平抑作用。這是一場基於比較優勢的等價交換，而非單向的體制恩賜。如今西方戰略界將這一結果定性為「戰略失誤」，本質上是在全球化邊際效應遞減後，對其自身結構性問題的外部推卸。

華爾街跨國資本（如道指與標普500巨頭）牢牢掌控高端專利、算法與結算權等產業「大腦」；廣大新興市場則承接高能耗、低利潤的製造與組裝「四肢」，在全球分工中被鎖定於鏈條底端。（資料圖片）

金融資本空心化正促使西方分裂

西方的製造業外流與結構性衰退，並非由外部新興經濟體強行剝奪所致，而是西方新自由主義資本在利潤最大化驅使下做出的自主選擇。

在資本自由流動的邏輯下，金融資本對產業資本的替代是難以逆轉的規律。相較於回報周期長、勞動關係複雜的實體制造業，金融創新與跨國資本運作能提供更為豐厚且迅速的賬面回報。西方資本主動將中低端製造業剝離，將資源過度集中於非實體經濟領域，直接導致了本土實體產業的空心化。這種結構性失衡，使得美歐多國在面對重大公共安全危機或地緣衝突時，暴露出基礎工業產能嚴重不足的弱點。

與此同時，西方內部的地緣博弈也呈現出複雜的利益格局。二戰後，西歐各國在美國「馬歇爾計劃」的扶持下重回發達國家行列。然而，伴隨經濟自主性的上升，歐洲對美國展現出了一種多維的心態：一方面，他們依賴美國主導的北約提供免費用武力保障；另一方面，他們在貿易和多邊多邊機制中，通過建立歐盟與歐元區，試圖稀釋美國的單邊優勢。在文化維度上，歐洲精英亦長期保持着西方傳統的文化優越感，將美國視為歐洲文明的次生延伸。

當前，西方整體在對華關係上，正在復刻這種「既依賴又防範」的雙重邏輯。美歐在經濟運行、民眾日常消費和綠色轉型進程中，高度依賴中國的高效產能與供應鏈，難以承受實質性脱鈎帶來的成本飆升；但在政治層面，他們又將中國的技術進步與產業升級視為生存威脅，試圖通過規則制定與道德審判來限制中國的發展空間。這種行為模式，生動地詮釋了當前西方地緣戰略與經濟現實之間的分裂。

中國新能源汽車：2024年6月14日，在位於運城經濟技術開發區的大運新能源汽車生產基地，工人對新能源汽車進行下線前的檢測。（新華社）

高壁壘下的毀滅性防禦

這種將政治考慮凌駕於經濟效率之上的戰略取向，在當前的全球市場中引發了顯著的資源錯配。

安永報告中估算的那筆高達23.6萬億美元的重建制造業賬單，揭示了「去風險」戰略背後高昂的經濟代價。美歐若要在未來25年內在本土復刻一套不依賴中國的關鍵供應鏈，美國、歐元區和英國需分別額外投入13.7萬億、9.1萬億和8000億美元。這相當於這三個主要經濟體每年需共同承擔約9400億美元的資本支出，佔其總GDP的近2%。這筆龐大的開支僅僅是用於在本土重複建設早已在亞洲成熟運行的產能，本質上是全球產業效率的倒退。

在中國綠色和高科技產品（如新能源汽車、光伏設備和先進儲能系統）具備顯著價格與技術優勢的情況下，美歐決策層選擇通過高額關稅和財政補貼，強行將這些高效產能拒之門外。這種政策取向，不僅迫使西方企業與消費者承擔更高的採購成本，也顯著拖累了西方本土的碳中和進程與綠色轉型節奏。

這種以高成本維持低效率的產業保護政策，反映出西方在喪失成本優勢後，試圖通過行政壁壘推遲技術代際更替的防禦性心態。然而，長期實施此類政策所帶來的結構性通脹與財政赤字增加，將不可避免地削弱其本土實業的整體競爭力，使西方陷入更加被動的結構性困局。

2026年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受媒體訪問。（Reuters）

代工陷阱與轉移的極限

為了降低對中國產能的依賴，美歐近年來積極推動將部分低端組裝環節轉移至越南、印度等新興市場。然而，全球化初期的無私技術擴散時代已經不復存在。當前，不論是發達國家還是成熟的新興經濟體，在產業保護意識上都達成了某種共識：即嚴格控制核心技術與基礎裝備的輸出。

這在客觀上限制了越南和印度等國實現產業全面升級的可能性。這些國家目前所呈現的外貿增長與工廠繁榮，在很大程度上重複了歷史上部分新興經濟體的代工模式。它們主要承接的是對關稅和勞動力成本敏感的終端組裝環節，其生產所需的關鍵設備、核心元器件以及專利技術，依然高度依賴既有的全球供應鏈體系。

在缺乏自主研發能力、基礎工業配套和現代基礎設施支撐的情況下，這類外向型代工經濟具有極強的脆弱性。一旦全球金融市場出現波動或資本流向發生逆轉，這類缺乏產業深度支撐的「組裝繁榮」將面臨顯著的資本流出與產能閒置風險，難以轉化為持久的自主工業實力。

西方若繼續依憑其在冷戰後形成的傳統框架來應對當前的變革——即一方面試圖通過鉅額財政補貼在本土重建低效率的產能，另一方面通過政治與行政手段抗拒更具效率的新技術引入——幾乎不可能在全球新一輪產業競爭中維持其原有優勢。

市場規律與技術進步本身具有不以特定政治意志為轉移的客觀性。試圖通過人為設置障礙、割裂全球供應鏈來推遲新興大國發展的做法，在歷史與經濟實踐中均已被證明難以取得實效。當高牆內的產業因缺乏競爭和成本過高而失去活力，而牆外的世界在開放合作中持續推動技術迭代時，西方將不得不面對其防禦性戰略所帶來的深遠代價。