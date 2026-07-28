布林肯的「一對一」坦白：結盟對抗中國正在成為西方的「毒藥」

在華盛頓特區的國務院大樓裏，美國的外交官們長久以來習慣於用一種充滿道德優越感與絕對實力的語氣談論世界。然而，布林肯（Antony Blinken）最近在一檔播客節目中的坦白，卻像是在這片精心維持的自信表象上刺破了一道裂口。

這位美國國務卿罕見地卸下了外裝，道出了一個讓華盛頓戰略圈坐立不安的事實：如果與中國進行一對一的單挑，美國很難取勝。 從三倍於美國的製造業體量，到龐大的造船產能、專利申請量以及論文發表數，布林肯承認，在諸多硬指標上，中美實力的對比正呈現出令人沮喪的失衡。而他給出的華盛頓解藥，則是一個看似精明實則老套的算術題：將自身佔全球25%的GDP，加上歐洲、日本、韓國與澳洲等盟友，湊成一個佔全球50%到60%的經濟陣營，以此重塑世界規則。

這一表態在西方戰略界引發了劇烈震盪。表面上看，這是一種擺脱了「絕對霸權自負」的務實坦白；但深入剖析其底層邏輯，人們便會發現：布林肯們的戰略算盤，不僅暴露了西方自身競爭力的衰退，更折射出西方精英至今仍緊抱不放的歷史糟粕——一種試圖將21世紀的複雜全球網格，強行塞回中世紀陣營劃界與羅馬帝國同盟霸權框架中的冷酷執念。

「25%+35%」的算術迷思

布林肯的邏輯建立在一個極其機械的假定之上：盟友的力量可以像物理質量一樣無縫疊加。然而，這種將地緣政治簡化為「百分比相加」的思維，從一開始就忽視了現代全球經濟的複雜流動性。

「華盛頓的戰略家們總是喜歡在地圖上把不同國家塗上相同的顏色，並假定這代表着統一意志。」前英國外交官、現任歐洲外交關係委員會（ECFR）高級研究員馬克·萊昂納德（Mark Leonard）指出，「但今天的世界早已不是冷戰時期。歐洲和亞洲的盟友們或許在安全上依賴美國，但在經濟生命線上，他們與中國緊密相連。你無法強迫一個依賴中國市場的國家去簽署一份旨在摧毀中國經濟的對押協議。」

現實正在印證這種分裂。美國一邊呼籲盟友共同圍堵中國，一邊又通過《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act）和《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）高舉保護主義大棒，瘋狂吸乾歐洲和日韓的製造業產能。這種「既要盟友出槍出炮，又要從盟友身上抽血」的「霸權自私」，使得所謂的60% 經濟陣營變得極其脆弱。

正如德國著名經濟學家、伊福經濟研究所（Ifo Institute）所長克萊門斯·富斯特（Clemens Fuest）所警告的那樣：「要求歐洲與中國『強行脱鈎』，本質上是要求歐洲承擔成本，而利益卻歸於華盛頓。當利益分配嚴重失衡時，任何表面上的聯盟都不過是一紙空文。」

2026年6月16日G7峰會上，各國領導人合影。（Reuters）

西方執意支撐的文明傲慢

如果說布林肯的拉幫結派帶有某種無奈的現實考量，那麼西方精英在這一過程中表現出的態度，則依然帶着一種令人厭倦的傲慢。

在華盛頓與布魯塞爾的決策圈裏，人們很少反思：為什麼中國能在製造業、技術應用和基礎設施上取得如此巨大的優勢？相反，西方精英更傾向於將中國的成功歸咎於「不公平競爭」或「對規則的破壞」。這種心理機制背後，是西方長達數百年的「文明中心論」在作祟——他們無法接受一個非西方、非基督教文明的國家，在不採用西方政治制度的前提下，實現對西方的全面超越。

著名的現實主義國際關係學者約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer）曾直言不諱地指出：「西方精英們長期處於一種自由主義的盲目自信中。他們以為只要中國富裕起來，就一定會變成另一個西方。當這個幻想破滅時，他們的反應不是反思自身制度的缺陷，而是徹底轉向恐慌與遏制。」

這種傲慢導致了一種極其危險的戰略失明：西方寧可花費無數精力去拼湊排他性的「小圈子」，也不願下定決心解決本土製造業空心化、基礎設施老舊、社會貧富差距懸殊以及政治極化等根本性結構危機。 結盟，在某種程度上變成了西方精英逃避自身內部改革的「鎮痛劑」。

2026年7月8日，特朗普在土耳其出席北約峰會（Reuters）

越發狹隘的西方二元對立哲學

布林肯所展現的「拉幫結派」戰略，其根源可以追溯到古羅馬帝國的同盟體系（Socii）或是中世紀歐洲的封建領主結盟。這種思維的核心在於：世界是一個零和博弈的戰場，秩序必須建立在等級、陣營和絕對控制權之上。

然而，用這種中世紀甚至古羅馬時代的思維來指導21世紀的全球治理，無疑是拿100年前的「劍」去指揮當今的世界。

「西方精英至今未能理解東方哲學的核心維度。」新加坡學者、前聯合國安理會主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）在其著作中多次強調，「當華盛頓沉迷於『非黑即白』的陣營對抗時，中國思維展現出的則是『和而不同』與『包容性共生』。中國並不要求其他國家在制度上覆制自己，也不強制他們做出二選一的抉擇。中國提供的是供應鏈、基礎設施和巨大的市場需求——這些是絕大多數發展中國家生存與發展的剛需。」

從東方文化的視閾來看，西方將對華競爭視為「光明與黑暗」、「民主與專制」的決鬥，本身就是一種極度狹隘的二元對立哲學。中國所提倡的「人類命運共同體」與「一帶一路」倡議，其底層邏輯是「水善利萬物而不爭」的流水智慧——不通過築牆封鎖來維護優勢，而是通過融入全球網絡、做大經濟蛋糕來實現相互依存。

當美國試圖在「25%+35%」的西方精英小圈子裏築牆時，中國正將合作的延伸線鋪向佔全球人口絕大多數的「全球南方」（Global South）。這種戰略格局的差異，本質上是「排他性霸權哲學」與「包容性發展哲學」的高下之分。

2026年5月14日，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在中國北京參觀天壇時並肩而立。(Reuters)

被時代拋棄的「帝國幽靈」

布林肯的「一對一」坦白，註定會作為西方霸權演變史上的一個標誌性節點被載入史冊。它不僅標誌着美國單極霸權的終結，更宣告了西方依靠「結盟壓制」來統治世界的舊模式正在走向破產。

歷史早已證明，沒有一個帝國能夠靠收割盟友和製造陣營對抗來維持永恆的繁榮。如果美歐精英們繼續固守這種源自中世紀的零和思維，拒絕承認一個多元文明並存、權力結構分散的新世界已經到來，那麼他們拼盡全力想要維護的西方秩序，最終可能不會崩塌於對手的擊打，而是瓦解於自身傲慢所帶來的自我孤立之中。

21世紀不需要一個重新劃分陣營的角鬥場，它需要的是能夠容納不同文明共同呼吸的廣袤森林。而布林肯們，是時候從古羅馬的帝國夢境中醒來了。