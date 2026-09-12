美國「組合拳」重金布局巴西稀土　面臨現實困境

2026年，美國通過政策性金融、企業併購和長期採購安排，實現對巴西稀土項目的資本佈局。這一佈局主要是圍繞佩拉埃瑪（Pela Ema）礦山形成的「擴產能、買礦權、鎖產出」鏈條。美國的資本運作環環相扣，「組合拳」打得密不透風，反映出降低稀土供應鏈對華依賴的迫切需求，但也暴露出中游產能建設、時間周期和拉美利益協調等各種現實困境。

撰文：魯東紅



2月，美國國際開發金融公司（DFC）向巴西稀土礦商塞拉維德（Serra Verde）提供5.65億美元貸款，專項用於該礦商的佩拉埃瑪礦山項目擴產，它是目前亞洲以外唯一能規模化生產全部四種磁性稀土的商業化礦山。4月，美國稀土公司（USA Rare Earth）宣佈以28億美元收購該礦商全部股權，取得佩拉埃瑪礦山的控制權。8月，美國稀土公司完成15.5億美元的融資，包括美國戰爭部投資從5億美元追加至7.5億美元、美國政府3億美元遠期採購協議，以及一家一級機構銀行的5億美元債務融資，以確保未來15年佩拉埃瑪礦山的全部產出定向輸美。

這張攝於2025年7月26日的設計圖片中，一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在美國國旗前方。（Getty）

美國推動稀土自主可控，有其現實背景。中國佔全球磁性稀土精煉產量91%、燒結永磁體94%、相關專利81%。美國總統特朗普2026年7月簽署行政令，要求收緊國防採購豁免，規定自2027年1月起，對美國國防承包商向包括中國在內的「非盟友國」採購部分稀土和鎢產品的豁免，將採取更為嚴格的審批；法國埃維昂G7峰會提出，到2030年，對集團外單一稀土和永磁體供應商依賴度降至60%以下。這些政策方向有明確的邏輯，但政策目標能否實現，取決於成本、技術和時間，而不僅是政治和商業意願。

首先，美國押注巴西，面臨中游產業鏈的現實瓶頸。以佩拉埃瑪礦山為例，即便到2027年底滿產，其年產6400公噸稀土氧化物的規模，與中國佔全球九成以上稀土精煉產能相比，仍相當有限。更具挑戰的瓶頸在於時間。巴西礦業協會（IBRAM）首席執行官巴勃羅·塞薩里奧指出，巴西已探明儲量到首次投產的平均周期高達17.2年；巴西國家工業聯合會研究人員評估，即便一切順利，依靠本國原料量產磁體最早也要等到2032年至2035年。這意味着，在未來十年內，西方要構建獨立於中國的稀土中游產業鏈難度較大。

其次，拉美國家對「只出口原料、不留下產業」的模式長期保持警惕。2026年8月，巴西總統盧拉在該國勞工黨全國代表大會上說，有太多人插手巴西稀土資源事務，這種情況必須結束，並強調把礦變成產業。但目前現實是，產業上游（礦山）在巴西、智利等國，但中游工廠在拉美域外，巴西至今尚無商業化稀土分離廠。這種分工符合西方企業和市場的比較優勢，卻可能與巴西提升本地附加值的訴求產生矛盾。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在德州舉辦的中期選舉大會。（Reuters）

進一步來看，在美國的佈局下，中國的稀土會被取代嗎？中短期看，可能性很小，長期看，取決於中國自身的戰略選擇。當前，中國稀土產業具有三重優勢難以被整體替代：一是技術代差，綠色冶煉工藝、晶界滲透等高端磁材技術、循環回收體系，構成了技術壁壘；二是產業生態，中國擁有全球最完整的應用產業鏈，繞開中國的替代方案面臨指數級上升的成本；三是時間窗口，海外重稀土中游供應鏈的構建需要十年以上的周期。

從中國「十五五」規劃部署分析，中國稀土產業將從資源規模優勢進一步向「高質高效綜合利用」轉型發展。從需求端看，未來十年將是磁材需求持續擴張的關鍵窗口期。到2030年，中國將推動國內市場新能源汽車滲透率突破70%並邁向更高水平。低空經濟與智能機器人對高性能磁材的需求也將快速增長，為上游和中游產能提供持續的消化空間。

2026年3月24日，中國北京，國家博物館舉辦的中國製造業成就展上，釹鐵硼磁粉和稀土永磁材料在稀土元素生產展區展出。（Reuters）

全球關鍵礦產合作的本質，不是零和式的地緣博弈，而應是包容共享的產業生態。中國稀土產業的優勢，源於完整的產業鏈、龐大的市場規模和持續的技術投入。與中國合作，仍是全球合作夥伴成本最低、確定性最強的選擇。面對美國資本打出的「組合拳」，中國有望持續發揮全球供應鏈樞紐與穩定器的作用，在互利協作中保持產業競爭力。

作者為中國人民大學重陽金融研究院副研究員

