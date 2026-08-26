巴西重罰字節跳動逾2億　指旗下TikTok違法處理青少年數據

巴西資料保護局（ANPD）8月25日宣布對TikTok母公司字節跳動處以1.538億雷亞爾（約2.34億港元）罰款，稱其涉嫌違反巴西《通用資料保護法》（General Data Protection Law），非法處理青少年個人數據，且平台對未成年人的數據保護機制存在嚴重漏洞。



據巴西監管機構核查，TikTok在未取得合法依據的情況下，違規處理至少800萬名13至18歲巴西青少年數據，又指平台缺乏完善保障措施，無法規避大規模處理未成年數據帶來的安全風險。

ANPD指出，核心隱患是平台的「未登錄信息流」（logged-out feed）功能，即使用者無需註冊即可使用平台，導致未成年人未經年齡驗證廣泛瀏覽內容，且該功能未在美歐地區開放，專屬巴西市場。

圖為路透社攝於2020年1月6日的設計圖片，一部智能手機顯示TikTok標誌。（Reuters）

根據處罰裁定，字節跳動需在60日內補齊青少年數據合規手續，逾期須刪除相關資料，違者將按日加罰。若企業放棄上訴並按期繳罰，可減免25%罰金。

TikTok則在聲明中表示，該處罰針對2021年的舊有問題，並未考慮ANPD在2025年批准的合規方案，及其此後引入的相關保障措施，公司將持續與監管機構溝通協商。