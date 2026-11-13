中期選舉之後　特朗普還有兩年時間轉戰國外……｜Jack Talk・去片

變成「跛腳鴨」是歷任美國總統的必經過程。根據普遍定義，仕何一位未來不必面對連任選戰、也不必面對中期選舉的美國總統，就是一個「跛腳鴨總統」。「跛腳鴨總統」通常只剩最後兩年任期，不再是國家的未來，不再是黨的未來，而且其所屬政黨通常已經失去國會的控制權，連主導當下內政的能力也不再緊握在手。

不過，美國憲法和法律傳統給予總統非常大的外交權力。配合美國過去大半個世紀的世界強權地位，「跛腳鴨總統」通常專注外交，希望透過對外事務上的成就而名留清史。

克林頓（Bill Clinton）的最後一年就曾經力爭變成第一個訪問平壤的美國總統，而且花了近兩週時間在大衛營（Camp David）與以色列和巴勒斯坦領袖推動以巴和平進程。

小布殊（George W. Bush）2007年身陷伊拉克戰爭泥沼，就決定大舉增兵三萬，希望從結果上將入侵伊拉克的錯誤決定重新變成正確的決定（最後當然是失敗告終）。

奧巴馬（Barack Obama）2015和2016年則分別達成了「伊朗核協議」（JCPOA）並且親自訪問了古巴破冰。從今天的伊朗和古巴局勢來看，其行動確有先見之明。可惜，其後特朗普上台，一切也付諸東流。

就連拜登（Joe Biden）也是在退選後的最後幾個月促成了加沙的人質換停火協議，而且在特朗普（Donald Trump）重新上台前一週推出了將全球國家分成三個等級的超嚴格AI晶片出口管制制度（按：幾個月後被特朗普廢除）。

在11月3日的中期選舉之後，共和黨遇上了1976年以來未見的大敗，眾議院總得票落後民主黨13個百分點。特朗普隨即變成了一隻「超級跛腳鴨」。可是，跟歷任美國總統一樣，他還有兩年時間「轉戰國外」……

想及今天伊朗戰爭的殘局，不少人也在開玩笑：希望特朗普未來少花一點精力在外交，多花一點精力在白宮東翼宴會廳、華府特朗普凱旋門、華府哥爾夫球場的建設和改造之上。