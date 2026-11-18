11月18日，特朗普（Donald Trump）訪問完馬尼拉之後飛往深圳出席APEC峰會，將同習近平舉行會面，並將加入普京（Vladimir Putin）舉行中美俄三巨頭峰會。大家的焦點當然在於史上未見的中美俄元首峰會，但特朗普在深圳踏下空軍一號那一刻，已經「創造歷史」－－那就是習近平親自到寶安機場迎接特朗普，打破了至少1980年中國改革禮賓制度以來外國元首訪華的慣例。

即將要跟特朗普和習近平二人舉行三巨頭峰會的普京，在18日清晨抵埗，也得到了中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇迎接，規格極高卻屬常規範圍。

當然，特朗普在9月習近平訪美之際也打破數十年慣例親自到機場迎接習近平。這一次習近平親迎特朗普，可算是一種「禮尚往來」。雖然APEC場合不是國事訪問，沒有特朗普以戰機飛越歡迎之類的排場，但習近平卻極罕有地跟特朗普作了一個擁抱。這一來一回也算是對等。

（而且，剛剛經歷過美國中期選舉大敗，政界、輿論界一眾本來支持特朗普的要人都開始疏遠，特朗普也確實需要一個「抱」。）

2026年11月18日，中國國家主席習近平在深圳寶安國際機場，迎接抵達出席亞太經合組織（APEC）峰會的美國總統特朗普。（Reuters）

不過，這並不只是「禮尚往來」那麼簡單。

要知道，特朗普的反建制政治路線背後，是他自己的成長背景。他雖然是含着金鑰匙出生的地產商傳人，但其父親的生意是在皇后區、布魯克林等紐約市外圍，而非曼哈頓。到特朗普手上，他的家族生意才打進曼哈頓。

而且，特朗普一輩子也不是美國富豪中最有錢的那一小群人，也打不進文化界精英的圈子。在流行文化上，他只是一個假扮是商業天才的戲子。

特朗普在人前擺出來的自信，背後卻是一種需要別人肯定的自卑。因此，即使特朗普經常大罵《紐約時報》是假新聞，他卻非常樂於接受《紐時》的專訪，其中期選舉後的第一個公開評論，也是給《紐時》的獨家新聞。而幾乎每篇專欄都在痛批特朗普的《金融時報》美國編輯Edward Luce，也經常可以直接打給特朗普訪問他。

《紐約時報》和《金融時報》當然是英語世界文化精英的代表。

今年1月，《紐約時報》跟特朗普進行了長達兩個小時的專訪。（網站截圖）

可是，需要別人肯定，不代表喜歡拍馬屁。如果你是一個特朗普本來就看不起的人，你如何公開肯定特朗普也沒有用－－這就是為何歐洲領袖們在特朗普上台後的「馬屁策略」最終都不太收效的原因。

在國際上，特朗普尊重的是牢牢掌握國內權力的領袖，以及大國、強國領袖。如果兩者兼備，當然最好。

習近平，當然是此中的表表者。而作為冷戰時代成長的人物，即使俄羅斯經濟力量只跟一個意大利差不多，在特朗普眼中，也是另外一個世界強國。因此，正如希望得到習近平肯定一樣，特朗普也希望得到普京的肯定。

而一輩子也是靠媒體曝光和自己主持電視真人秀節目上位的特朗普，當然非常喜歡大排場。

特朗普剛下機就得到習近平擁抱。（Reuters）

再加上年過八十的他一直試圖以不同方式為自己歷史留名，任何「歷史首次」之類的機會，特朗普幾乎也不會放過。

無論是5月的特朗普訪華，還是9月的習近平訪美，以至特朗普首屆任期同金正恩的多次會面，再到去年8月阿拉斯加的美俄領袖峰會，全部都是外交排場十足、歷史性符號意味濃重，卻沒有任何驚人實質結果的外交劇目。但特朗普就是喜歡這種排場、這種來自大國強人的尊重，又或者是名義上創造歷史的成績。

普京自特朗普第一任期以來早就玩熟了這一套。習近平到特朗普第二任期，也懂得給特朗普這種廉價的慰藉。

19日即將上演的一場歷史首次的中美俄元首峰會，也就是同一套路的「特朗普外交」。幾乎分析人士會認為這場歷史性的峰會會帶來什麼具體的成果。

2026年11月18日，在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會歡迎晚宴前，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京握手，中國國家主席習近平站在一旁。（Reuters）

給特朗普面子，成本很低。不給特朗普面子，成本卻可能很高。當中，印度總理莫迪（Narendra Modi）就是最佳例子。

印度本來是美國全力巴結用來制衡中國的對象，拜登時代對於印度大買俄羅斯石油也幾乎不聞不問。

可是，在去年的印巴衝突之後，莫迪卻拒絕肯定是特朗普叫停了戰爭。特朗普的「報復」，就是以印度購買俄羅斯石油為由對其實施高達50％的關稅，到了今年2月才緩和下來。而且，本來大家預期非常容易達成的美印貿易協議，到現在也還沒談成。印度雖然經濟增長強勁，但其變成「中國+1」的那一個「1」的製造業國策，無疑被特朗普的「報復」打亂了。

莫迪至今也還未學懂給點面子特朗普的重要。17日，在馬尼拉的四方機制（Quad）會議上，特朗普突然在會前的拍照場合開始回答記者問題，高市早苗、莫迪、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）都要站着聽他回答。

莫迪卻首先表示不耐煩，動作叫大家離開，特朗普卻堅持不從，其後更公開嘲諷幾乎從來不接受記者提問的莫迪：「看看我是如何應付這些問題，很棘手的。」

機場接機當然是「禮尚往來」，但用外交排場來給特朗普面上貼金，也是一宗非常划算的交易－－即使特朗普已經變成「跛腳鴨」總統，這樣的交易依然是值得做的。