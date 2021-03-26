拜登首場記者會｜「和盟友一起」的口頭禪還有意義嗎？

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-26 13:12

在3月25日下午在白宮舉行的首場正式新聞發布會上，美國總統拜登（Joe Biden）就內政外交多個議題回答了記者提問。其中，但凡涉及到任何爭議性或挑戰性的外交議題，拜登都會強調「和盟邦協商」的重要性。這已經成為拜登政府外交上堅持的「政治正確」。

談到阿富汗具體何時完成撤軍，拜登説，美國要和盟友協商；被問及朝鮮試射兩枚彈道導彈，拜登亦強調，美國要和盟友協商；即便提到即準備和朝鮮的「某種形式的外交」，拜登也要補充説，美國要和盟友協商；當然，被問到如何應對中國挑戰，拜登尤其強調了美國和盟友協商的重要性。

頻繁強調盟邦路線，也反映拜登的外交理念，即重啓價值觀外交和重振同盟體系。但這從另一層面反映拜登政府已經沒有多少工具可用。他面對中國，尤為如此。

經歷了奧巴馬八年和特朗普四年左右兩翼的共同發力，尤其是重返亞太和聯動印太的戰略轉向後，美國都未能找到有效應對中國挑戰的方法。尤其面對特朗普內政外交上留下爛攤子，拜登第一要務是「修復」，然後再考慮如何重新制定對華政策。所以，在時間緊迫和可用工具有限的情況下，拜登只能先延續前任的做法。

拜登既繼承了奧巴馬，比如糾正特朗普時期的一些做法，回歸到奧巴馬後期的競合姿態（只不過是有限度、有條件的合作），又延續了特朗普時期的強硬策略，比如延續對華關稅、繼續限制華為的科技產品。

事實上，拜登作為外交專家，懂得過往政策的失敗之處，自己也在摸索與嘗試新的方法。但在出台有效戰略和政策前，他在外交上堅持這種政治正確的言行，也可能是最安全的策略。

從此次記者會的全程來看，內政議題仍是拜登施政的關鍵所在，包括基礎設施建設、槍控、保障選舉權益以及緩解種族歧視等。拜登政府對外強調這種政治正確，也是説給國內聽的，既可以讓國內自由派選民感受到美國的海外領導力，又可以給保守派選民留下「拜登穩住海外、專注於國內、並讓盟邦體系服務於國內利益」的印象。

換句話説，強調盟友合作是「正確」的。如果不堅持這種路線，拜登可能很難迎合好國內自由派的支持，也無法阻擋來自極端右翼的批評。比如，應對中國挑戰，拜登政府目前聯合盟友在中國新疆和香港議題上動作不斷，大體上符合國內輿論氛圍。這多少也有助於拜登在國內樹立執政信心。所以，外交「政治正確」的話，拜登政府還是會講。

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但是，這些話在現在看來也是「廢話」。拜登政府這種「和盟邦協商」的政治正確姿態，最大的問題就是不會變通，延續舊時冷戰式思維，面對新時期的新挑戰，很難找到突破。美國在價值觀層面的立場協調非常容易，包括瞬時聯結西方盟友在新疆問題制裁中國，但從奧巴馬和希拉里時期外交實踐來看，這種做法不會有什麼實效。拜登延續這一路線，很容易重蹈覆轍。

民主黨政府圍繞盟邦體系的政治正確就是一種包裝，表面上強調強化盟邦關係，但到了真正承擔義務、兑現承諾的時候，這種包裝反而就是一種偽飾。拜登頻繁強調「和盟友協商」，表面上似乎在宣傳美國的號召力或領導力，實際上很難掩飾美國同盟友和不同盟友之間的各種分歧。這也是美國盟邦體系頻繁出現裂痕的原因之一。