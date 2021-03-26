拜登：習近平像普京般擁護專制　將阻止中國超越美國成為世界強國

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-26 09:07

美國總統拜登（Joe Biden）3月25日召開任內首次記者會。他稱，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一樣不看好民主，承諾將阻止中國超越美國成為世界最強大的國家。

拜登表示，將阻止中國超越美國成為世界最強大的國家，並承諾將確保增加投資新技術，包括量子運算、人工智能和生物科技。他指，現時研究和科技投資佔本地生產總值約0.7%，目標是增加至接近1960年代的2%。他提到，中國投資基建的金額超過美國逾三倍。

拜登表示，已經向習近平表明，美國不尋求對抗，但將堅持要求中國遵守公平競爭和公平貿易的國際規則以及尊重人權。

他還表示，「中國有一個總體目標……成為世界領先的國家、世界最富有的國家和世界最強大的國家」。但他隨後表示，「我的任期內，這不會發生，因為美國將繼續增長」。

談到習近平時，拜登稱他於奧巴馬（Barack Obama）政府時期任副總統時，花了不少時間與習近平打交道。他將習近平描述為「像普京一樣，相信專制統治是未來的潮流，而民主制度無法於複雜的世界運作」。

拜登透露，他就任後與習近平通電兩小時，向對方表示，「只要你和你的國家繼續如此公然侵犯人權，我們將以不懈的方式繼續引起世界的注意，並説清楚正在發生的事情」。