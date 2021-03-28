新疆制裁｜日本與美國保持距離的理由

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-03-28 08:00

到3月26日，因美國頒布《防止強迫維吾爾勞動法》等法令引發的「新疆人權」、「新疆棉花」的風潮還在繼續。

在中、歐、英、美各方彼此制裁官員、政要、學者及實體機構，多國企業捲入其中之際。日本的角色引發了外界的注意，它就是曾向美國和英國提供了「秘密」涉疆情報，又高強度參與美、歐宣傳，但最終未跟隨參與制裁。日本與美、英等國保持距離的一面也由此呈現。

拒絕對立的理由

不同於美國、英國、歐盟各方的態度，以及對北京拋出制裁的強硬手段。日本方面的表態是温和且簡短的。其核心始終立足於「關切」這一點上。這也是日本方面在2021年以來，在1月29日和3月23日兩次外務省記者會等場合上，日本外相茂木敏充、日本官房長加藤勝信等人面對「新疆人權」問題時的明確立場。

雖然茂木敏充在3月23日的記者會上也強調今後要與美國在應對中國時採取「one voice」，即同一立場的態度。但加藤勝信已在同日的記者會上指出，日方將會繼續與中方溝通，鼓勵北京採取負責任行動作出改善，且東京方面亦認為「並不具備就人權事務向第三方國家實施制裁的法律基礎」，亦規避談及參加美、歐制裁。除此之外，東京方面在新疆問題上就沒有其他的內容了。

東京對新疆問題以及對中國的態度是矛盾的。一方面，東京一側近來在外交領域的表現令北京相當不快。日本防相岸信夫、外相茂木敏充與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Llyod Austin） 在3月16日的協議刺激了中方。該協議批評「中國破壞國際秩序」，指責「新疆人權」等問題，並就「戰略、政策緊密調整、務使一致」的協議。加之雙方還確認在釣魚島舉行「奪島聯合軍演」，這使北京大發雷霆，稱其「引狼入室」。

另一方面，日本政府、外務省為首的各機構也堅持立場，否認美國釋放的「中國在新疆實施種族滅絕」等言論。在3月23日，日本駐華大使垂秀夫還帶隊前往武漢，為日本汽車、鋼鐵、食品、醫療等行業尋求合作，並強調「將根據兩國領導人達成的共識，繼續致力於構築穩定的日中關係」。

在分析人士看來，日本的態度是可以理解的：中國是日本的鄰國，也是最大的貿易伙伴國，更是日本目前最大的出口目的國。

根據中國海關總署2021年2月公布的數據顯示，2020年中日進出口貿易總額達3,175.38億美元，按年增長0.8%。其中，中國自日本進口1748.74億美元，按年增長1.8%。這意味着日本僅在貿易一項，即從中國獲利322.1億美元。汽車巨頭豐田公司、電子設備具體佳能公司、安川電機公司、村田製作所和電子零部件生產商TDK公司均在2020年從中國獲得豐厚利潤。面對經濟利益，日本並不想與中國對立。

在壓力之下

但是，日本外交在美國干預下也缺少相對獨立性，其在「美日同盟」內長期處於弱勢地位。這導致東京既然仍在美國傘下，他就要盡到身為「盟友」的義務。這使東京即便不情願，他也必須跟隨美國立場。

當下，拜登政權強調價值觀外交，試圖借新疆人權問題，利用道德手段干預中國經濟。華盛頓方面還選擇了「中國挑戰美日同盟」，給「國際社會」帶來政治、經濟、軍事、技術挑戰的現狀等説辭。簡言之，即要維護以美國為首的國際秩序，維護日本在此前國際秩序中的地位與角色。

這一點更能展示日本在拜登體系下扮演的角色，華盛頓可能仍希望東京繼續其六十多年一貫的從屬地位。在壓力之下，日本被迫捲入其中，身為「盟友」的東京難以獨善其身。隨着日本首相菅義偉即將訪美，討論美日建立「不依賴特定國家」的稀土、醫療用品「供應鏈」，東京就難免要在其「盟友」之間擺擺樣子。

這樣一來，日本在美國與中國之間的位置就由此決定了。這使得東京會跟隨西方喊口號，進而規避「制裁中國」等問題，不立即拿出具體行動。進而避免因捲入風潮帶來更多更大的損失。考慮到日本沒有就「人權問題」發動制裁的法律條文；日本官方也「難以掌握中國國內事實」，東京在未來一段時間內可能還會繼續維持當下規避制裁的立場。