新冠溯源報告｜拆解中外專家組成員的事後解讀

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-04-07 07:30

世界衛生組織（WHO）關於新冠溯源的聯合報告，還有很多問題沒有解決，今後還有很多工作要做。報告出爐後，其34名作者（17名中國專家和17名外國專家）中就有一些人公布對報告的核心觀點進行了解讀，並為世衛調查提供其見解。

在討論不同專家的個人觀點之前，需要提醒大家的是，世衛報告是由中外專家共同撰寫的，大家對報告的內容達成了一致。不過，儘管如此，在一些重要問題上，個別專家對報告的解讀仍然存在一些分歧。

2019年12月之前有新冠病毒病例嗎？

在該報告被發布之前，最早公布的病例是12月8日中國衛生部門在武漢發現的病例。為了幫助確定病毒的起源，世衛團隊試圖確定是否能找到任何更早的病例。

世衛調查組成員科普曼斯（Marion Koopmans），恩巴雷克（Peter Ben Embarek）和他們的中國同行梁萬年在2月9日參加團隊結束武漢之行的聯合新聞發布會。（美聯社照片/吳漢冠）

結果喜憂參半：雖然基因分析顯示病毒可能早在9、10月就開始傳播，但臨床數據並沒有發現任何新病例。根據該團隊的調查，2019年10月和11月的臨床數據中發現的92例「流感樣疾病」與新冠病毒無關。

因此，聯合專家組中方負責人梁萬年在31日的中國專家新聞發布會上對報告進行點評時，再次強調12月8日的病例仍是最早發現的病例。

然而，一些專家對這一結論並不滿意。專家組中的丹麥流行病學專家菲舍爾（Thea Kølsen Fischer）對沒有更多的流感樣病例可供審查表示驚訝。她說，使沒有疫情發生，她也會預計在武漢這麼大的城市裏會發現超過92例因此類症狀住院的病例。菲舍爾還說，關於這92個病例中最像新冠肺炎的病例，「我們沒有達成100%的一致意見」去排除這些病例是新冠病例的可能，並聲言這些案例需要進一步的研究。

報告中的一張圖，顯示了2019年武漢市衛生監測數據中每周流感樣疾病病例數與前三年均值的對比。（WHO）

因此，報告其實也已指出需要進行更多研究。據媒體報道，國際專家堅持要積極檢測在2019年9月至12月幾個月裏在武漢等地收集到的血液樣本，尋找新冠病毒特異性抗體的痕跡。他們的建議被納入最終報告，而中國官員表示原則上同意了這一建議，不過這種搜索仍需獲得官方許可。

應否在中國以外溯源？

總的來說，梁萬年明確表示，此次在中國開展的新冠病毒溯源研究只是全球溯源研究的一部分，未來的研究將採取「更廣泛的視角」，「在多國多地共同開展相關的研究」。

他和他的中國同事認為，這意味着要在中國之外尋找更早的疾病病例。聯合專家組分子流行病與生物信息學組中方組長楊運桂在接受中國環球電視網（CGTN）採訪時強調，「有必要對2020年1月底前報告的世界各地患者和環境樣本中的新冠病毒疑似病例進行進一步的跟蹤研究。」

其他專家在這一點上卻比較有保留。他們堅持，在國外進行相關工作的同時，也需要繼續在中國找線索。尤其是對於疫情最有可能的來源，即將病毒傳入人類的中間宿主。如果病毒首先從最初的新冠病毒攜帶者（很可能是蝙蝠類）傳播到其他動物，之後再傳給人類，那麼最初的「動物蓄水池」（animal reservoir）可能來自中國或國外，兩個都要繼續找樣本。

世衛報告中的華南市場地圖，顯示了出售馴養野生動物產品的攤位位置與環境檢測結果和確診人類病例。（WHO）

因此，德國人畜共患病專家、團隊成員倫德茨（Fabian Leendertz）等專家認為，必須在所有發現可能帶有新冠病毒的蝙蝠的國家檢測相關蝙蝠種群，「包括在中國南方，也包括在柬埔寨、越南，也就是這整個東南亞地區」。中國團隊的動物與環境組組長童貽剛也解釋說，這也是為什麼，正如報告中提出，「我們覺得有必要在全球框架下進行病毒來源的研究」的原因。

冷鏈食品假說的可能性有多大？

在新聞發布會上，梁萬年概述了報告中的四條「主要建議」。其中有三條建議意味着要在中國境外直接開展工作。特別是他的最後一點：「要進一步了解冷鏈及其冷凍食品在這個過程中所發揮的作用」。

疫情通過冷鏈傳人的可能性在中國得到了廣泛的討論，政府官員建議將其作為病毒在中國首先經動物傳人這個主要假說的另一種替代性解釋。

報告將冷鏈引入途徑的可能性稱為「可能」（possible），國際小組組長恩巴雷克（Peter Ben Embarek）在接受媒體採訪時反覆強調，病毒可能從中國以外的冷凍動物產品進入中國，特別是來自東南亞的畜禽養殖場。因此，報告的建議之一是在該地區進行進一步追蹤。

世衛調查疫情源頭專家組組長安巴雷克。（AP）

然而，並非所有委員都對此深信不疑。倫德茨此前曾表示，病毒最初可能從冷凍野生動物產品傳播給人類的想法是一種「非常不可能的情況」。自報告發表後，他還表示，團隊同意將冷凍食品理論列入假說中，是因為「整個報告是一種妥協，在妥協中，你必須尊重對方的意見。」

專家還指出，冷凍食品傳播不一定意味着病毒來自中國境外。倫德茨在接受德國媒體採訪時表示，冷凍食品包括冷凍野味肉，這些食品在中國南方也有交易。

3月10日，在英國智庫皇家國際問題研究所（Chatham House）的一次活動上，荷蘭病毒學家、世衛調查組成員科普曼斯（Marion Koopmans）已經表示，調查組更關注中間宿主理論，因此關注的是冷凍野生動物肉而不是進口的冷凍海鮮。一個月前，在2月9日團隊結束武漢之行的聯合新聞發布會上，恩巴雷克也表示，國際團隊希望能夠獲得更多數據，了解在武漢市場上以新鮮和冷凍形式銷售的在中國養殖的野生動物是否可能是首次動物傳給人的來源。據《紐約時報》報道，有國際團隊成員也表示，未來研究的重點將首先是在中國銷售的野生動物產品，而不是進口產品。

報告的結論比許多人所希望的要溫和得多，這說明世衛組織的調查可能還有很長的路要走。正如菲舍爾所說：「感覺就像我站在一堵牆前，我現在手裏拿着一根繩子，但我不知道這根繩子在牆的另一邊有多長。也許它很短，這幾個月就能完成，也可能它很長，需要幾年的時間。」