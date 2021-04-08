法國為何反常主導美日印澳四方聯合軍演？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-08 12:30

印太四方安全對話（Quad）機制成員國美日印澳4月5日至7日在孟加拉灣進行了聯合軍演，這是拜登（Joe Biden）上台後四方的首次聯合軍事活動。值得注意的是，參加此次軍演的還有法國，並且，法國主導了此次軍演。

有媒體透露，演習結束後，法國海軍的兩艘軍艦將繼續在印太地區部署，並前往日本，之後再返回法國，在航行過程中，這些軍艦將兩次穿航南海。

《朝日新聞》還報道稱，法國5月將參加美國和日本在霧島的聯合軍演。這將是三國陸上部隊首次在日本國內進行正式訓練。

長期以來，歐洲和北非是法國的戰略重點，為何現在法國頻頻將目光轉向印太？拜登正在集結盟友應對中國，法國不可能不清楚這其中的敏感性，尤其是穿越南海，為何法國還要不斷在印太地區「展現肌肉」？法國真的如輿論場分析的那般，是要加入到對抗中國的行列中來嗎？

2月8日，法國核潛艇赴南海執勤。（維基百科公共領域）

法國的這些動作説明它越來越意識到印太的重要性。全球地緣政治格局正在處於調整之中，全球經濟重心正從西方轉向東方。佔世界人口60%和世界貿易總額三分之一的印太地區，既涵蓋發達經濟體，如美國、日本等，也包括新興的發展中國家和經濟體，如中國、印度和東盟等。印太的戰略地位愈發凸顯，這也是為何從美國到東盟再到印度紛紛提出自己的印太構想或者戰略的原因。

在世界格局演變之際，法國正在迅速調整自己的戰略方向。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上台後，2018年便提出以「巴黎-新德里-堪培拉」為軸心的法國版「印太戰略」。2019年5月24日，法國國防部發布題為《法國與印太安全》報告，無不是為了跟得上形勢的變化。在提出了種種構想或者概念之後，法國如今在付諸實際行動，通過軍演、出售武器等形式來展現自己在印太的角色和地位。

馬克龍在外交議題上比較活躍。圖為2020年4月16日，馬克龍與七國集團領導人在關於病毒的視頻會議上發表講話。（AP）

同時，法國也通過參與印太事務來展現自己的大國影響力。法國的國力和影響力正在日趨衰退，以各國國內生產總值（GDP）為例，按照世界銀行2019年統計的數據，聯合國五常之一的法國GDP已經跌出前五，排在德國之後，也已被印度超越。

有着大國雄心的法國並不甘於就此在全球性議題上缺席，尤其是有着鮮明個人色彩的馬克龍更是不失時機地來彰顯法國的力量。與美國前總統特朗普（Donald Trump）首次會晤時的「握手殺」、與中國領導人習近平、德國總理默克爾（Angela Merkel）、時任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）2019年3月舉行全球治理峯會，斡旋中東議題，乃至提出「歐洲戰略自主」、建立歐洲自己的軍隊等等，都是例證。

印太議題的主軸是中美。面對中美這樣的大國，法國如何展現出自己的大國地位是一個問題。一味追隨某一方顯然不是好答案。法國可以與中國一道談合作、談維護全球多邊主義來反擊美國的「單邊主義」，同樣，也可以與美國來合作展現出應對中國崛起的姿態。如此一來，在中美之間，法國並沒有做出非此即彼的選擇，更加凸顯了其獨立性和自主性。