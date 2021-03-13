四方安全對話｜美日印澳承諾合作抗疫　爭取印太地區自由開放

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-13 08:49

美國、日本、印度和澳洲領導人3月12日舉行四方安全對話（Quad）。四國會後發表聯合聲明，承諾於多方面緊密合作，包括分發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗、氣候議題和安全。

聯合聲明指出，四國爭取印太地區自由、開放、包容、健康及以民主價值觀為基礎，不受脅迫約束。

四國將組成疫苗夥伴關係，目標是擴大疫苗生產和協助印太國家接種疫苗，加快結束疫情。美國將資助印度藥廠生物E公司（Biological E Ltd）於2022年底前生產最少10億劑疫苗。日本討論向印度提供日圓優惠貸款，擴大生產以供出口。

美日印澳成立工作小組，應對氣候議題，包括加強執行《巴黎氣候協定》。四國還成立另一個有關關鍵和新興技術的工作小組。小組將就技術發展和使用制定原則聲明，並鼓勵於通訊應用和設備供應商多元化方面合作。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，重申致力確保印太地區由國際法管轄，致力於維護普世價值，不受脅迫，但未有點名中國。

菅義偉提到，強烈反對中國企圖單方面改變區內現狀。印度總理莫迪（Narendra Modi）則指，四方安全對話已經成熟，將繼續是區內穩定的重要支柱。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則形容會面是印太地區的「新黎明」，並指希望四國的合作能夠帶來和平、穩定和繁榮。