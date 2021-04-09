德國率先披露下一步日程　習默通話重定中歐大局

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-04-09 21:00

在中歐關係因新疆人權問題陷入搖擺反覆之際，中國國家主席習近平與德國總理默克爾（Angela Merkel）的熱線通話於4月7日恰逢其時地到來了。

通話後中德官方均就此發布了官方通稿。在此，中德官方在通稿雙方的表述上的同中有異之處頗為耐人尋味。

在中國外交部的通稿中，中方通稿詳細介紹了習近平默克爾各説了什麼。習默兩人既談及了中德雙方在諸如疫情防控、氣候變化以及北京冬奧會等具體政策領域的合作事宜，也涉及了中歐關係的大戰略——比如通稿裏提及了習近平主席對歐盟戰略自主的期許「中國的發展對歐盟是機遇，希望歐盟做出獨立正確的判斷，真正實現戰略自主」。

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相比於中國外交部通稿的「磅礴大氣」，德國總理府的相關通稿就簡略得多。整個通稿只有簡單的三句話該。通稿中僅提及了中德雙方在如前述疫情防控等具體領域的合作問題，而絲毫未涉及中歐關係的宏觀戰略層面。

德國作為歐盟核心國家，不可能不考慮長遠戰略佈局，不在通稿中提及宏觀戰略表述或許是德方受制於歐盟輿論場在這一問題上的高度敏感性。

此外兩相比較，不難發現，中德雙方都將強調重點放在了「合作」上，中方通稿對分歧要麼避而不談（中方通稿），沒有一絲着墨。德方通稿要麼一筆帶過（德方通稿）只是稱討論了包括存在意見分歧的問題。顯然，雙方已在相當程度上就管控分歧方面取得了共識。

值得注意的是，對於事關中歐關係的首要基石——《中歐全面投資協定》，雙方在通稿中均未涉及。

不過，頗值得玩味的一點是德國總理府發言人德默爾（Ulrike Demmer）在相關發言中表示中德雙方同意於4月下旬舉行圍繞深化雙邊關係的政府間磋商，而中方通稿中只是籠統地表示中方願同歐方一道共同推動下一階段的務實合作。

考慮到中歐投資協定在雙邊關係中的重要地位，所謂「下一階段務實合作」也好，「即將召開的政府間磋商」也罷，圍繞該協定的協商都是不可或缺的部分。

從雙方對此的措辭表達來看，相比於比北京方面的「淡定」，以德國為代表的歐盟顯然在推動中歐投資協定上有着更為強烈的意願。

如果把視線稍微拉長的話，中德最高領導人的此次通話有着顯著的穩定大局之意涵。就在上周，德國防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）在法國軍艦巡航南海的敏感時刻，公開發出了「面對中國威脅，西方絕不能成為弱者」的暴論，使得本已因新疆制裁問題矛盾重重的中歐關係雪上加霜。

在這種大局即將出現滑坡式下挫的關鍵時刻，中德最高領導人的此番「戰略通話」無疑有定海神針之效，將在最大限度上促使中歐關係從當下的一團亂麻中「撥亂反正」。