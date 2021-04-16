克里訪華｜拜登以氣候對華施壓說易行難

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-04-16 10:23

4月14日深夜，美國現任總統拜登（Joe Biden）的氣候特使克里（John Kerry）抵達下榻酒店，開始其在中國的使命。

這位美國政界耆宿與中國氣候變化事務特使解振華等人的對話在4月15日按計劃展開，但從華盛頓方面的意願來看，北京與華盛頓之間，早已在氣候問題上呈現了南轅北轍的差異。

克里的中國之行有明確的目的，他是為拜登計劃在4月22日至23日舉行的白宮氣候峯會視頻會議而來的。這位特使的中國之行，從某種意義上更像是為了向北京傳遞美國在氣候問題上的看法，這點可能對北京相當的來者不善。這或許正如《華爾街日報》15日所言：克里的上海之行要求中國對氣候減排承諾負責。

北京在氣候問題上曾經對美國有相當的期許，解振華本人在2016年接受採訪時曾認為美國氣候變化這個領域，「它應該發揮領導力」。但遺憾的是隨着特朗普（Donald Trump）當局宣布退出相關進程，而今，拜登當局所做的只不過是站了回來。

拜登當局在氣候問題上的「撥亂反正」意義有限。他本人曾在《外交事務》（Foreign Affair）雜誌上發表署名文章《美國為何必須再次帶頭》（Why America Must Lead Again），並在氣候問題上對北京有過尖刻的言辭。拜登強調美國要對華「get tough」（態度強硬），還就中國在能源問題上需要暫時依賴煤炭的現實表達了譴責的立場。

到2021年，克里作為拜登的氣候特使，扮演了相當強硬的角色，譬如他在孟加拉國曾當面向該國總理、外長施壓，要求該國關閉其火力發電站。（Reuters）

就在克里啓程之前，美國國務院還提前拿出了號召，稱「中國不採取進一步的重大行動，我們就無法成功應對氣候挑戰」。對中方來説，美方的要求可能是異想天開的。

在2020年9月25日，中國生態環境部發布消息，宣布提前完成碳減排2020年目標，北京還在同期宣布其二氧化碳排放力爭於2030年前達到峯值，努力爭取2060年前實現「碳中和」目標，這種提前推進《巴黎協定》減排進程的做法在全球絕無僅有。

就目前的全球減排進程來説，世界各國對巴黎氣候協定的履行能力是有限甚至不足的。在難以履行協定的國家中，美國最為突出：面對前政府的反覆，拜登當局已不可能實現美方在2015年的承諾，即在2025年前將温室氣體排放量在2005年的基礎上減少26%至28%。

當克里等人宣布美國希望各國重新制定碳排放新目標，並向中國施壓，宣傳其意圖時，這個目標的可行度未免要打些折扣。

北京方面可能也已經注意到了拜登的意圖，中國外交部已在克里抵達上海後的4月15日宣布，中國國家主席習近平16日將出席中法德領導人氣候視頻峯會，其向華盛頓展示態度的意味就相當明顯。