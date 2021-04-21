新增確診人數直線上升　印度新冠疫情為何再度爆發

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-04-21 12:00

到4月20日前後，印度的新冠疫情正呈現排山倒海之勢。據印度聯邦衛生部最新數據顯示，印度日新增患者從4月10日後的每天15萬人開始急速上升，如今已是超過25萬人之數，比起2月底、3月底每日一兩萬之數高漲十倍有餘。

隨着德里、蘇拉特、班加羅爾、博帕爾等大城市的醫院不堪重負，火葬場已告滿員，自2021年4月上旬開始的印度新一輪疫情已進入了最危險的時候。原計劃前往印度訪問的英國首相詹森（Boris Johnson）也取消了行程。

印度在三月末、四月初的疫情爆發，給了世界各國一大教訓：

這種局面和一個月前的環境形成了鮮明的反差，當時，印度衞生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）曾宣布「印度的新冠疫情正處於最終階段」，印度還計劃向世界多國輸出疫苗。而今，印度正在大舉進口新冠疫苗，並在各疫區派發仿製的瑞德西韋等藥品，但這並不能阻礙疫情的迅猛發展。問題也隨之而來：印度是如何落到今天這步田地的？

印度疫情的陡然爆發有這樣幾個因素。首先，從3月下旬到4月上旬，印度選舉不斷。這其中包括西孟加拉邦，泰米爾納德邦，喀拉拉邦，阿薩姆邦和本地治里等五個地區從3月27日開始，延伸到最遲4月29日的地方選舉。

「印度人民黨」（BJP）黨首，印度內政部長沙阿（Amit Shah）稱「大選不是新冠患者激增的理由」，但據印度衞生部數據顯示，從4月1日到18日，僅在西孟加拉邦一地，其患者總數就從6,513人增加到49,638人，增長率達662%，其日新增患者數從738人增加到8,419人，增長率達1,040%。這一速度遠高於節日期間的德里及馬哈拉施特拉邦。處於大選期間的其他地區，其日新增患者增長率也在500%上下。

疫苗已成為大國博弈的重要戰場，一個月前，印度還在大舉輸出疫苗：

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其次，從3月下旬開始，印度相繼迎來傳統宗教節日。除3月28日到29日間舉行，有大批青年羣眾聚集的「灑紅節」外，4月12日在恆河沿岸舉行的「大壺節」也成了一大誘因。本次於印度教「聖城」赫爾德瓦爾舉行的節日是12年一度的「大禮」，它吸引了北印度約300萬至500萬人聚集到恆河岸邊舉行法事。

莫迪（Narendra Modi）當局雖要求參與者保持社交距離，但信眾對此置若罔聞，當地官員甚至喊出了「聖潔的恆河會沖走新冠病毒」等口號。隨著印度當局在對近24萬人的臨時檢查中發現至少有1,701人感染新冠毒，這使新德里緊急叫停原計劃在4月27日結束的活動，可即便如此，從赫爾德瓦爾輻射印度的感染網絡已經形成，印度各地對此也只得疲於奔命。

再次，印度國內對於疫情估計不足，不少官員甚至對醫療物資的調度毫無認識。譬如負責物資調度的印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）面對印度國內各地醫用氧氣告急的局面，竟仍能在4月19日接受採訪時稱「印度各地醫院浪費氧氣」。

圖中塗灰者為大壺節期間參加祈禱等活動的苦行僧，他們中有許多人在此次新冠風潮中染疫。（路透社）

與此同時，印度當局對於防疫物資的緊迫性也毫無概念。印度聯邦衞生部曾在2020年10月計劃利用莫迪的「PM-Care」基金，為印度各地150多座大型醫院建立162座配套的醫用製氧廠，可到2021年4月，印度全境只有11家配套製氧廠動工興建。

最後，印度有限的疫苗接種量難以應對複雜的變異病毒。到4月19日，印度國內完成接種的人口只有1,648萬，接種一劑疫苗的人口剛剛超過1億。相比之下，到2021年2月，印度已發現240種變異新冠病毒。

印度專家指出其中部分毒株更具傳染性，更危險。甚至具有「免疫逃避機制」，可以讓一些已經具備抗體或已接種疫苗的人再次感染。到3月24日，印度又發現了一種同時帶有E484Q和L452R兩種突變的新冠病毒，它可能導致傳染性的增強，一些突變還會降低中和反應，或會影響疫苗等防疫應對措施。

而今，印度的疫情爆發可能就間接證明了這一突變病毒的危險。這似乎也正如莫迪在2月時的講話那樣，即「印度對抗新冠疫情的進程正在給全世界以啓發」。兩個月後，印度也正以自己的方式向全世界來證明新冠疫情的殘酷。