疫苗接種順利　美國抗疫果真能「反敗為勝」？

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-24 09:00

近日，有俄媒發表專欄文章稱，慶祝美國對新冠肺炎疫情的反應是對中國最近的地緣政治的 「勝利」，這是對50萬美國人喪生的諷刺。除此之外，真的沒有什麼值得慶祝的。

「今日俄羅斯」（Rossiya Segodnya）4月21日發表一篇題為《説美國在新冠疫情應對中戰勝中國是錯誤和無理的》的專欄文章。作者在開頭分享了自己的一段經歷。「幾天前，我來到美國，在那裏待了幾個星期，看望朋友，在不到一天的時間裏，我接種了第一支新冠疫苗，並已經安排好了第二次接種。這説明了疫苗的普及程度，它給許多人帶來了希望。」在某些方面，這感覺像是一場勝利，尤其是考慮到美國經歷了地獄般的一年。但事實並非如此。

作者引用了美國作家布蘭德（Hal Brands）最近為《外交政策》撰寫的一篇題為《美國在大流行中的反敗為勝》的文章，稱該文章充滿了許多美國知識分子不必要的沙文主義特徵，作為一個美國公民，這是一種深深的侮辱。

中國新冠疫苗加速成全球公共產品，援助和出口超過50國：

正如布蘭德所寫的那樣，「隨着時間的推移，世界對疫情影響的理解可能只會變得更有利於美國——而其後果可能最終證明對中國的全球雄心是災難性的。」布蘭德基本上承認，中國有能力超出西方的預期，遏制住了新冠肺炎疫情。這使中國得以開展所謂的「疫苗外交」，而美國「別無選擇，只能追求無情的疫苗民族主義」。

作者由此指出，這顯然忽略了許多令人不安的事實。例如，美國一直禁止阿斯利康公司生產的疫苗出口到其他國家，包括其歐洲盟友，而這些疫苗甚至都沒有在美國國內獲批使用。美國還通過單邊制裁和鼓勵其他國家不要使用俄羅斯或中國的疫苗，使其他國家（如古巴）的疫苗研發工作更加困難。此外，美國反對中止疫苗和治療藥物的知識產權。再加上前面提到的其他例子，這只是為了豐富西方國家的製藥工業。

這一切都説明，導致美國無情的疫苗民族主義的疫苗短缺是非常人為的。作者繼續引用布蘭德的文章稱，中國2020年春季的「口罩外交」是北京方面回應被過度炒作的一個例子。然而，許多關於有缺陷的測試或個人防護裝備的報道都被誇大了，或者完全是美國媒體大肆渲染的捏造。布蘭德還重複了一個徹頭徹尾的謊言，即中國沒有提供關於新冠肺炎的可靠信息，並稱這是美國對中國的看法驟然下降的原因。

正如《刺針》（The Lancet）雜誌的霍頓（Richard Horton）在2月份所説，中國政府向國際社會提供了詳細信息，包括數十篇學術論文，甚至是病毒的基因序列，這一壯舉在不遠的過去是不可想象的。問題是所有這些信息都被忽略了。

恰恰相反，正如霍頓所説的，那些未能控制住疫情的政府把中國當作代罪羊，以掩蓋自己的失敗。作者表示，像布蘭德這樣的人只是在重複這種絕望的、令人厭惡的公關努力。他還指出，最能説明布蘭德的文章有多麼憤世嫉俗和扭曲的是，它把56萬多美國人的死亡看得無足輕重，而關注的是微不足道的地緣政治。在大流行期間，任何不以生命為基礎的關於勝利和失敗的討論都不值得進行。

布蘭德在文章稱，總有一天，世界將更加看好美國及其應對疫情的方式。作者表示，即使這是真的，很明顯，像布蘭德這樣的歷史修正主義者正為實現這一目標而投入大量資金，但美國根本不配擁有這樣的形象。這是一場永遠不應該被遺忘的鬧劇。