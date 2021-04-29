拜登解除中國留學生赴美禁令的三種考量

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-04-29 13:00

4月27日，拜登（Joe Biden）政府宣布，自8月1日起，中國、伊朗、巴西和南非持有F-1（學術性項目）、M-1（職業性項目）簽證的學生，在開學前30天內可以乘直飛航班入境美國。這就意味着前任特朗普（Donald Trump）政府2020年1月對中國等國部分留學生施行的赴美禁令得以解除。

之前美國的規定是在入境美國前14天內，到過南非、英國、巴西、愛爾蘭及26個神根國家、中國的外國旅客將被禁止入境。如果要入境，需要通過第三國轉機並停留14天以上才能入美。新的規定公佈後，中國留學生可以乘坐美國航班直接入境。

按照美國國務院的公告，解除這種禁令符合美國國家利益。如果分析拜登政府解除中國等國赴美留學生禁令背後的原因，大致可以有三種考量。

第一，間接認可中國疫情防控成效，同時肯定自己的防疫成果。

雖然中美互相關閉的領事館尚未重開，雙方新的大使尚未到位，但中國疫情防控的進展是有目共睹。即便西方媒體不願意正面看待中國疫情防控和疫苗接種計劃，但在私下的情報分析和政策評估中，必然會客觀看待中國的疫情防控現狀。此次美國對中國留學生放行，也間接説明拜登政府認定中國疫情已經得到有效控制。

Because of the extraordinary progress we』ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask. — President Biden (@POTUS) April 27, 2021

當然，這也是拜登政府對自己疫情防控工作的一種肯定。現在適逢拜登執政百日，白宮重在宣揚疫情防控和疫苗接種方面的進展與成功。解除留學生赴美禁令，也是拜登政府傳遞自信的一種方式。4月28日，拜登宣布，接種疫苗的民眾在户外可以不用佩戴口罩。5月份，拜登也有可能取消歐盟國家赴美旅行禁令。

2021年4月2日，美國總統拜登與夫人吉爾·拜登離開白宮，前往戴維營。（Reuters）

第二，緩解美國高校經濟困境。

這一改變可以幫助一些大學度過財務上的難關，尤其是那些受新冠肺炎疫情入學率下降的大學。美國教育理事會（ACE）是全美最明顯和最有影響力的高等教育協會，一直在遊説施壓拜登政府解除對中國等國留學生的赴美禁令。ACE援引一項研究稱，2019至2020學年，國際學生帶來的總體經濟影響從上一年的405億美元下降了18億美元。

根據國際教育交流（IEE）2020年的報告，2019年至2020學年約有35%的國際學生來自中國，高達37萬名，幾乎是排在第二位的印度留學生人數的兩倍。2019學年，中國留學生帶給美國的經濟貢獻約為159億美元。

2021年4月份，美國一些男子在加州海岸一個沙灘處舉行婚前派對。他們很多人已注射疫苗。（AP）

第三，助力經濟刺激方案及教育開支計劃。

執政百日以來，拜登政府推出了上萬億美元的新冠疫情救助法案、基建方案和減稅方案後，接下來的經濟刺激方案將聚焦教育和醫療領域。根據拜登4月28日公布的方案，他計劃通過對富人增稅，以1.8萬億美元開支對家庭稅務寬減、兒童照顧和教育等項目提供援助。解除對外國留學生赴美禁令也是為了自己的教育開支計劃做準備。這也有助於美國經濟復甦。

當然，疫情的防控尚有一些不確定性，尤其是印度疫情的失控預示着這場全球大流行不可能輕易結束。美國國務院也會隨時審視和調整相關簽證政策。尤其在疫苗接種方面，拜登政府尚未就是否認可中國留學生接種的疫苗做出表態。一些美國大學明確要求留學生在歸校復課前完成疫苗接種。