美國人口普查改寫選舉版圖　政治權力中心現南移迹象

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-28 17:10

美國每十年一度的人口普查結果公佈，來屆的國會議席分佈以及各州選舉人票票數亦因人口變化的影響而將微調。民主黨兩大票倉加州及紐約州人口增長不如其他州份，將分別削減眾議院一席，而中西部伊利諾伊州、俄亥俄州，如上屆拜登從特朗普手上搶回的鐵鏽地帶密歇根州、賓夕法尼亞州亦將各自減去一席，相反特朗普去年勝出的紅州德州、佛羅里達州、北卡羅萊納州、蒙大拿州則分別各添一席。由於決定總統之位誰屬的各州選舉人票票數，相等於每州的參眾兩院的議席數目，目前眾議院議席及選舉人票的分佈改變走勢，被視為有利共和黨來屆選情。

按《美國憲法》，聯邦眾議院的議席分佈須按最近的人口普查劃分，而1929年的《選區重劃法》則規定眾院議席上限為435席。自1940年人口普查中眾議院每席代表平均30萬人升至去年人口普查後的76餘萬人，而人口稠密的民主黨州份加州及紐約州，以及較親民主黨的中西部紛紛流失議席，亦反映美國政治版圖的轉移。按去年總統大選的結果，拜登所得選舉人票將由306張減至303張。本來民主黨只須在賓夕法尼亞、密歇根、亞利桑那、威斯康星、喬治亞六大搖擺州中，贏取任何三個的勝選方程式亦再不復在，變相令民主黨要在得票中更加拋離共和黨，方能保證取得過半選舉人票。

先不論來屆總統大選拜登能否保住白宮，單以明年中期選舉民主黨佩洛西能否保住眾議院已成疑問。現時民主黨在眾院只有四席的議席多數，若在不少由共和黨把持下的州份重新劃界後，民主黨的些微多數亦有可能抵銷。牌面看雖然有利共和黨，不過以佛州及德州兩大紅州為例，佛州雖增一席但仍為可倒向兩黨任何一方的萬年搖擺州，而德州近年因加州及紐約人口遷入而逐漸趨藍，共和黨亦未必可以長期保住優勢。2010年人口普查公佈後，傳統紅州如喬治亞州、亞利桑那州同樣增加一席，當時亦被視為對共和黨有利，不過十年之後憑此兩州入主白宮，笑到最後的卻是民主黨的拜登。

圖為2021年1月6日，美國眾議院議長佩洛西和副總統彭斯主持國會聯席會議，點算選舉人票。（美聯社）

美國社會問題沉積多年

加州、紐約州、中西部州份失議席而德州、佛州得之，亦反映美國的權力中心持續南移。本來作為美國經濟兩大火車頭的加州及紐約，近年在勝者全取的產業轉型及發展中，迫使不少當地人出走，遷移至經濟發展相對未算發達，稅率較低亦房價較為可以負擔的南方及內陸州份。有學者更指出，最近十數年美國的一成白領階層移居，已成為二戰以來美國國內最大型的人口遷移，顛覆了美國政治版圖及結構。至於中西部的傳統工業重鎮人口增長停滯不前導致的議席流失，令其在昔日美國政治的核心地位慢慢減退，其所代表的本土製造業及藍領聲音，或進一步被美國政治主流所無視，加速當地民粹主義冒起。

2020年人口普查亦顯示美國過去十年的人口增長7.4%，為1930年代美國經濟大蕭條以來最低。當中原因除了包括歷時逾一年的新冠疫情外，亦由於肆虐美國十多年的鴉片類藥物氾濫成災，其中尤以白人藍領階級及鄉村地區的災情更為嚴重。而低學歷的白人預期壽命從2014年起逐年遞降，主要成因為生活不如意令致其酗酒、濫藥、自殺。至於普遍中產家庭飽受不斷上漲的房價、學費、醫療開支等沉重負擔，工資卻長期停滯而不欲生小孩，使得美國出生率持續下降。一直佔美國人口增長四成的外來移民也有下降趨勢，部份原因或因特朗普的強硬反移民立場，亦由於過時的移民政策令150萬無證移民難以入籍。

一個全國的人口普查可謂一葉知秋，正正可以斷出沉積美國多年的社會問題。藍領白人的壽命縮減，反映出其社群所面對的經濟困境，因而造就特朗普的如此一個自我塑造為白人勞動階級英雄的民粹領袖出現。而中西部的權力流失至拉丁裔移民集中的南方，亦勢將令國內的種族矛盾更為激烈，更或重演1910年代3K黨等猖獗的白人至上主義運動風潮。美國人口結構的微妙變化，亦勢必轉移權力重心，改寫政治版圖，從而改變兩黨的選舉策略及政策走向，對美國政治生態亦將有翻天覆地的變化。因此不論民主共和，難有一黨一派能保證能夠長盛不衰千秋萬世，此亦為民主選舉的真諦。