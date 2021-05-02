美法德力挺打擊避稅天堂　又一個多邊合作良機

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-02 10:00

德國、法國、奧地利4月底明確表態支持拜登（Joe Biden）政府設置「全球最低企業稅」的提議，以防止企業利用海外避稅港轉移利潤。美德法三大西方經濟體如此表態，是全球設置最低企業稅的又一個良機。

德法之所以如此積極響應美國，也和拜登政府一樣，主要還是考慮歐盟利益和法德各自的利益。

多年來，亞馬遜（Amazon）、Google等美國企業搶佔歐洲市場，不但規避監管，而且利用一些愛爾蘭等稅率更低的歐盟成員國設立總部。法德一直主張對這些美國企業徵收「數碼稅」，打擊這種不公平競爭，但在歐盟內部很難統一意見。此次拜登政府提出，也是法德合力打擊低稅率的一次難得機會。

2021年2月19日，法國總統馬克龍主持2021年慕尼黑安全視頻會議，美國總統拜登和德國總理默克爾出席。（AP）

法國財長勒梅爾 （Le Maire）與德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）4月27日一致認可這一提議。勒梅爾提到，人們已經厭倦數碼企業規避或不繳納相應的稅費。

從美國視角來看，提出全球最低企業稅，主要還是為了配合國內對企業和富人加稅的舉措，為美國在抗疫、基建、就業和家庭教育等領域近6萬億美元開支計劃提供資金。拜登計劃將美國國內公司稅稅率上調至28%，跨國企業最低稅率上調至21%。「全球最低企業稅」有助於限制被加稅的美國企業海外避稅，促使它們加大在美國的投資。

在政治極化、基建落後和債台高築的背景下，拜登通過加稅推進經濟效益的再分配，通過基建投資刺激經濟復甦與增長，雖然強調美國第一和美國本位，但在危機之下也是不得已的選擇。

數十年來，在自由市場、資本自由流通等金融全球化的時代背景下，美國企業家成功之後往往搖身一變，成為「全球資本家」，將在海外乃至美國市場的營收通過開曼羣島等避稅天堂合法規避稅收，令政府無法通過稅收和財政政策推動財富在社會的有效循環，導致工薪階層反而成為稅收主體，社會貧富極化愈發嚴重，延伸出一系列社會、經濟及至政治問題。

4月28日，拜登在國會演講時説：「是時候讓美國企業和最富有的1%的美國人付出他們該付的份額了。最近的一項研究顯示，美國最大的55家公司去年繳納的聯邦所得稅為零。超過400億美元的利潤沒有繳納聯邦稅。很多公司在通過避稅天堂避稅，這是不對的。」

2021年4月28日，美國總統拜登在國會演講時再次強調要打擊避稅天堂。（AP）

考慮到全球在應對新冠肺炎疫情方面的挑戰以及後疫情時代所面臨的經濟困境，如果德法配合美國在七國集團能夠率先就全球最低企業稅率達成一致，將有助於世界經濟在後特朗普時代或反全球化大背景下重回多邊主義的正軌。

但是，要想徹底結束30年來全球圍繞企業稅的逐低競爭，美德法等西方經濟體也要考慮新興經濟體的利益，最終得到140個國家的認可才行。

目前經合組織（OECD）所討論的稅率水平僅接近12.5%。拜登政府提議將全球最低稅率提高到21%，是目前稅率的兩倍。如何打破全球談判的僵局，將是重點。

在新冠肺炎疫情肆虐的今天，美法德在內的各大經濟體都面臨經濟困局。如果美國自己不做出一些讓步，無論是西方盟邦，還是其他新興經濟體，都不太容易主動配合。在資本全球化的今天，強迫其他國家提高稅率也會導致這些國家資本外流。

或許美法德這樣的西方經濟體可以帶頭，在道義上帶頭，對那些過於依賴低稅率吸引外資的國家做出一些補救或讓步舉措。

無論如何，推進全球最低企業稅的設置，需要國際社會高度協同才能達成，需要各國有一定的政治意願和協調力度，方可實現。

世界主要經濟體圍繞各種議題的爭論難免加大了分歧，減少了互信，甚至拖累某些國家的雙邊關係，比如圍繞世界貿易組織、國際貨幣基金組織以及聯合國機構的改革，都會引發爭端。但這種爭論恰好也是各國瞭解彼此訴求、增加互信、解決問題的機遇。

全球最低公司稅也是一個機遇，它不但有助於應對新冠肺炎疫情後的債務負擔，促進經濟全球化，實現新時期全球化的轉型，而且也有助於各個經濟體之間凝結共識、強化合作。所以，它應該是一個值得期待的國際協議。