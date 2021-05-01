拜登全球企業稅計劃來勢兇猛　中國顧慮香港因素

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-05-01 19:00

近來，拜登（Joe Biden）當局主推的全球企業統一稅計劃引發了國際輿論的熱議。據悉，該計劃的首要目標旨在為華府全美製造業振興宏圖融資。雄心勃勃的拜登當局正在迅速行動，與盟友們展開緊鑼密鼓的磋商。

目前，拜登當局的全球稅「邀約」已經得到法德兩國的積極響應。但這一邀約在整個歐盟範圍內卻引發了不小爭議，特別是對那些長期依靠低稅率吸引跨國企業駐足的成員國來説，抵制情緒尤為激烈。

以素有「低稅天堂」之稱的愛爾蘭（最新的企業稅率為12.5%）為例，該國財政部長杜諾赫（Paschal Donohoe）明確表示都柏林方面不會接受華府的全球稅計劃，並直言如果實施該計劃愛爾蘭將因外資大規模撤離而至少損失兩成的稅收收入。

拜登（Joe Biden）總統於2021年4月28日在華盛頓美國國會大廈的眾議院舉行的國會聯席會議上致辭，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在後排落座。（AP）

除愛爾蘭外，近年來致力於降低企業稅吸引外資的荷蘭和盧森堡等國也對拜登當局的提議反應消極。在盟友內部這種「難以和諧」的壓力之下，拜登團隊不得不將此前的全球企業稅徵收指標一再降低，由最初的26%（與美國現行25%左右的稅率接近）一路降至21%。

耐人尋味的是，在這出全球企業稅大戲中，中國的角色到目前為止卻顯得相當低調。截止目前，北京方面對拜登當局拋出的全球稅計劃並無直接回應。

中國目前通行的企業稅率為25%左右，與美國相近。加之在跨國巨頭治理問題上愈發強勢的政策取向，北京方面在這一議題上與華府並無重大利益嫌隙。換言之，這是一個與氣候變化議題類似，在當前日益緊張的中美關係之下僅存的少數幾個雙方能夠相對容易達成共識的領域。

不過，這並不意味着北京方面會立即對拜登當局的全球企業稅提議進行積極回應。其中的主要因素在於香港——這一僅次於愛爾蘭的世界「低稅天堂」（首200萬港元的利得稅稅率為8.25%，其後的應評稅利潤則為16.5%）。在中國吸引外資方面的特殊作用，北京方面擔心過快推進全球統一企業稅進程會危及其短期內在吸引外資上的比較優勢。

因此，綜合來看，中國在全球企業稅議題上大致會採取某種謹慎積極的政策取向，與歐美攜手推動相關議程。