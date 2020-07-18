蘋果毋須補交百億歐元稅款　全球稅務正義之路受挫

跨國打擊企業避稅的工作受挫。歐盟常設法院裁定，蘋果公司毋須向愛爾蘭補交130億歐元（約1,150億港元）稅金，並指歐盟委員會提供的證據，無法證明企業獲得愛爾蘭政府在稅務上提供非法經濟好處，故不能將優惠闡釋為國家補助。企業註冊稅務天堂避稅絕非甚麼秘密，但這案件道出舉證之難。此外，縱然世界各國聲言要合作改革稅制和堵塞稅務漏洞，但面對企業的引誘，國際合作之路仍然迷矇。

歐盟競爭事務專員韋斯塔杰指出，愛爾蘭政府特別優待蘋果，應補收130億歐元稅。（VCG）

歐盟輸在證據不足

歐盟國家補助規範規定，成員國不得給予特定企業稅務優惠。在2016年，歐盟委員會裁定蘋果避稅，又指控愛爾蘭政府給蘋果度身訂造特惠稅務安排，使蘋果得以繳交不足1%的利得稅有效稅率。委員會要求蘋果繳回2003至2014年間130億歐元稅款。蘋果與愛爾蘭政府不服上訴。

愛爾蘭是國際公認的稅務天堂，公司稅為12.5%，比歐洲國家平均低。再者，愛爾蘭早期對應課稅公司的定義不同，即使公司在愛爾蘭登記，但在海外運作的話，業務不用交稅。

蘋果把南北美洲以外的銷售記錄均記帳於愛爾蘭「總辦公室」，利潤也轉移至該處。這些利潤不受任何國家的稅務規範，而非實際銷售產品的國家，避開了歐盟銷售蘋果產品的利得稅。

歐盟常設法院7月15日裁定蘋果上訴勝。（Getty Images）

經過四年時間，歐盟常設法院支持歐盟委員會檢視成員國的稅務安排，惟就蘋果的案件而言，未能入罪。委員會未能證明愛爾蘭政府提供特殊待遇，證據亦未能以「必要的法律標準」證明蘋果兩間附屬公司獲得特殊經濟好處，亦不能被闡釋為國家補助。法院認為，歐盟委員會提出的證據，理應證明在愛爾蘭的附屬公司親自進行業務的收入（因應考慮公司實際活動和功能，以及附屬公司以外的策略決定等）。如果委員會證明附屬公司的收入在來自附屬公司的活動，判決結果或會不一樣。

歐盟內部擺不平 何談國際合作

歐盟委員會近年積極打擊避稅，尤其是近年經濟不景，更加賣力收稅以助成員國財政。歐盟委員會經濟部長Paolo Gentiloni指，個人和企業避稅導致歐盟每年少收810億歐元，相當於德國今年打算推出的刺激經濟方案款額的八成。對安份守己的個人和國內企業而言，蘋果等跨國企業肆意利用國際稅務漏洞自肥，定必感到無比不公，批評政府讓利「媚外」。對歐盟而言，稅制參差是阻礙歐盟統合成員國經濟，維護單一市場的重要因素。

蘋果過往位於愛爾蘭的子公司，向愛爾蘭政府繳納超低稅率的利得稅。（路透社）

今次官司失敗，歐盟暫時難以靠官司一途要求成員國協調稅制，只提議成員國不向與拒絕稅改的地方關連的企業提供財政支擾，又倡議成員國的稅務部互通企業牽涉數碼產品和服務交易金額，以便國家按國內稅率向企業收稅。

事實上，當歐盟內部也擺不平，要求全球協調就更艱難。縱然愛爾蘭政府在2015年修改規例，蘋果附屬公司輕易離開愛爾蘭，移至另一稅務天堂澤西島，那兒的利得稅是零。同時間，經濟合作及發展組織正在商討徵收全球最低稅率，並提議幾種促進本國收跨國企業稅的措施，但美國最近暫停與經合組織討論全球數碼服務稅。

主導調查蘋果避稅案件的的歐盟委員競爭事務專員Margrethe Vestager聲言不會放棄，考慮下一步行動，並強調所有企業均應公允繳付稅收，成員國對個別企業有優惠，導致不公平競爭，也缺乏公共投資造福民眾。

迄今為止，巨企——特別是科技巨企——仍然傾向支持低稅，除了蘋果，Facebook、Google母公司Alphabet、Uber、亞馬遜等把公司註冊在離岸公司，研究避稅天堂多年，支持設立財富稅的學者祖克曼（Gabriel Zucman）在去年推出的新書《不公不義的勝利：如何扭轉貧富不均？》提到，稅務不公是損害民主，國家政府對一小撮企業優待，民眾就不會相信民主制度帶來公義。在國家層面，當一地政府拉低稅率，吸引外資遷離本地，損害別國財政和稅收，引發國家之間不滿，一如愛爾蘭和其他歐盟成員國，做法亦不見得磊落。

稅收改革倡議者提出全球收取25%企業利得稅，其實只是全球平均水平，此舉將會消去企業轉移利潤，政府能把多出的稅收投放民生事務，創造共善。相反，當一地只靠低稅吸引外資，只是說歡迎人家來找便宜，反映地方沒有甚麼實力可以宣傳，貽笑大方。