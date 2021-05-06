拜登轉軚放棄疫苗專利　對中國是挑戰嗎？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-05-06 17:29

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月5日發表聲明宣布，美國支持放棄新冠肺炎（COVID-19）疫苗的知識產權專利。

消息一出，世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱美國的決定是「抗擊新冠病毒的一個里程碑」，反映了美國在結束疫情鬥爭中的「道德領導」（moral leadership）。

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2021

有關疫苗知識產權一事，早在去年（2020年）10月，印度和南非就曾要求世界貿易組織，暫時放棄《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPS）的部分內容，結果遭到美歐等發達國家的反對。譚德塞數月來也一直敦促參與世界貿易組織知識產權談判的各國政府代表暫停適用涉及已被批准投入緊急使用的新冠疫苗的專利規則，美國也拒絕了這些遊説。

如今，拜登（Joe Biden）政府宣布支持放棄疫苗專利，這對於全球疫情防控是有利的。

新冠肺炎持續一年多的時間，疫苗被視為全球構建羣體免疫屏障的最大希望。按照估計，全球所需要疫苗數量超過100億劑，但全球疫苗面臨供需嚴重不平衡的現狀。發達國家囤積了大量的疫苗，而發展中國家並沒有優先獲得疫苗的權利。如此，全球接種也非常不平均，如美國，拜登上台不到百日，美國（總人口3.3億）接種已經超過2億劑，但有着超過13億人口的非洲接收到的疫苗劑量離1億甚遠。

發展中國家難以獲得更多的疫苗，意味着感染和死亡的人數將會大增。更讓人擔心的是，時間不等人，病毒更不等人，病毒正在加速變異，如印度出現的B.1.617變異病毒，其傳染率、致死率更高。未來，疫苗對變異病毒是否有效都會成為疑問，一旦最壞的結果出現，如疫苗不能應對變異病毒，全球疫情將遲遲難以終結，經濟復甦、正常的人員往來與交流難以談起。

疫苗的供給已經不簡單是某個國家的事情，也不再是疫苗大廠商只顧利潤的問題，而是關乎人命、關乎全球經濟的事情。全球疫苗不能僅靠幾個國家或者製藥大廠的供應（現實是西方藥廠已經多次調低原計劃的產能），豁免疫苗專利、讓更多有生產能力的國家也參與到疫苗生產中來，有助於讓疫苗儘快交付。

美國是疫苗生產大國，也是西方國家中首個宣布放棄新冠肺炎疫苗專利的國家。美國對各國疫情政策的影響不可低估，它如今的行動有望促使更多的國家效仿，如歐洲，亦或者在疫苗專利問題上態度不甚明朗的中國（中國此前歡迎豁免專利的建議，但希望能在某些問題上看到更多的澄清）。但不論如何，美國態度的轉變或者説開了一個好頭，這對於全球來説是好消息。