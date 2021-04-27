非洲疫苗接種｜供應嚴重短缺　何以有疫苗過期作廢？

撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-04-27 18:30

4月26日，聯合國兒童基金會的中西非高級衛生專員表示，剛果民主共和國（DRC）從新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）中獲得的170萬劑阿斯利康疫苗將有近130萬劑會被運往加納（Ghana）、塞內加爾（Senegal）、多哥（Togo）等地使用，去保證它們不會因過期（6月24日）而被浪費。

根據剛果的官方數字，其疫苗接種自4月19日開展以來，截至24日，只有1,265人接受了注射，佔全國人口0.0015%。

對於疫苗過期作廢的擔心，並不限於剛果民主共和國。馬拉維（Malawi）、南蘇丹、加納、塞拉利昂（Sierra Leone）等國都己經遇上疫苗過期不用的狀況。

此中令人驚訝的地方在於：非洲疫苗正處理供應極度短缺的處境之中。根據非洲疾病預防控制中心（Africa CDC）於4月21日公布的數據（此數每周更新一次），全非洲的疫苗供應劑量只有3,620萬劑，佔其超過13.6億人口的2.6%左右。根據數據網站OurWorldInData於4月25日更新的數字，目前只有0.90%的非洲人接受了至少一劑的疫苗注射。

「供應短缺」與「有疫苗卻無人接種」看似是不可能同時發生的狀況。在非洲多國，讓這兩件事同時發生的，也許是其疫苗懷疑論的普遍性。

疫苗懷疑論遍布全非

在即將於5月1日展開疫苗接種的剛果東部城市戈馬（Goma），新聞網站Africanews的記者曾到當地採訪，發現當地人普遍不願接種疫苗。有人告訴記者指「國家領袖沒有打疫苗，因此我也不想要打」；一位工人更直接對記者表示「我知道新冠肺炎並不存在」。

根據非洲民調機構Afrobarometer在3月初針對5個西非國家進行的調查，有68%受訪者表示他們不相信政府會保證疫苗安全，而表示不可能嘗試接種疫苗的比例亦高達60%。雖然全非洲的調查數據不完整，但疫苗懷疑論，甚至陰謀論，似乎的確是全非洲的普遍狀況。

在西非科特迪瓦（Ivory Coast），一個由非洲疾控中心進行的民調顯示，有三分之二的受訪者認為新冠疫情「被誇大」。這在其疫苗接種數字上也得到反映：根據非洲疾控中心的資料，自3月1日已開始接種阿斯利康疫苗的科特迪瓦，雖然有50.4萬劑疫苗供應，但截至4月21日，其接種總量只得60,823劑。

非洲疾控中心網站有全非各國疫苗接種的詳細數字，其最新數據顯示，只有0.34%的非洲人口完成了整個疫苗接種。（Africa CDC）

在東非索馬里（Somalia），當地極端組織青年黨（Al-Shabab）就一直宣傳疫苗「致死和不安全」，呼籲人們「不要讓你的孩子與家庭成員被用作有效疫苗開發競賽中的白老鼠」。根據非洲疾控中心的數字，3月16日已開始接種疫苗的索馬里，直至4月21日，其總接種量只得1,269劑。

在非洲南部的津巴布韋（Zimbabwe），津巴布韋基督教聯盟（Zimbabwe Christian Alliance）4月初曾公布民調，顯示有75%人表示因為資訊不足和可能副作用而不會接種疫苗。津巴布韋疫苗主要來自中國和俄羅斯，因此能較早（2月18日）開展疫苗接種。然而，根據非洲疾控中心的數字，截至4月21日，其接種量只有31.5萬，只佔其疫苗供應量的35%。

只得阿斯利康的「不幸」

這種對疫苗的懷疑心態，也可算是非洲人對新冠疫情的質疑的延伸。根據非洲疾控中心去年8月至12月針對15個非洲國家進行的調查，高達49%受訪者相信新冠肺炎是「外國人計劃出來的事件」。

同時，按官方數字而言，非洲整體的疫情看起來極其溫和。截至4月24日，非洲每百萬人的累計確診數字只得3,300人左右，而歐洲的同一個數字則高達68,000人。因此，部分非洲人即使不質疑新冠疫情的存在，也會質疑新冠疫情真的「在非洲」存在——但從近來印度疫情大漲的例子可見，因低度疫情而自感安穩，其實「暗藏殺機」。

近月，歐盟對於阿斯利康造成罕見血栓副作用的種種質疑，也在非洲引發更重大的疑心。剛果的衛生官員就指：「我們叫人去打疫苗，但他們整天在電視上看到的就是疫苗有問題。」在富裕的歐盟，除了阿斯利康之外，還有似乎沒有同樣副作用的瑞輝疫苗可供使用。然而，在幾乎完全依賴COVAX的非洲國家，阿斯利康卻是不二之選。

隨着阿斯利康生產重地印度近來開始阻止疫苗出口，各方也為非洲疫苗供應可能會進一步短缺而表至擔憂。然而，在非洲多國竟然出現疫苗過期不用的背景之下，也許疫苗懷疑論才是最大的敵人。