印度三軍接種率高　將考驗疫苗對變種病毒效用？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-07 11:19

到5月6日，印度已連續15天日新增新冠患者超30萬人。5日，印方在154萬人中又檢出412,618名患者，其26.7%的感染率再創新高。對以新德里為中心的北印度大都市來説，儘管印度總理莫迪（Narendra Modi）設法為印度求得了一些「國際援助」，但物資短缺的現狀仍是難以緩解的。

5月4日，印度最精鋭反恐軍警部隊「黑貓突擊隊」（NSG）的一名上校級部隊指揮官因新冠急症突發，連夜輾轉三家醫院不得救治，在缺氧五個小時後病亡。此案已成為新德里物資短缺的註腳，印度由此進入最危險的時刻，各界人士接種的新冠疫苗幾乎成為生命的保障。接種疫苗數量最多的印度三軍也成了一面檢驗安危的鏡子。

5月5日，印度內政部為24小時前就醫不成，因心肺停止死在新德里街頭的賈（BK Jha）上校設龕致祭，賈上校4月19日感染新冠後被送往新德里周邊的CRPF綜合醫院，醫院的呼吸機均不敷使用，NSG雖為他調撥救護車，可新德里竟沒有一張為他準備的ICU病牀。（今日印度網頁截圖）

面對缺少救援的困境，新德里等地在向當局求援無果之際，向印度陸軍等機構求援。從4月29日開始，印度陸軍也在艾哈邁達巴德、浦那、博帕爾等疫情嚴重的城市增開了上千或數百個牀位不等的臨時醫院。暫時緩解了當地醫療資源嚴重擠兑的危機。雖然新德里的陸軍軍醫院在5月4日也陷於氧氣不足的困境，但在印度國防部以及印度陸軍西部司令部兜底之下，這一問題也暫時能得到緩解。

相對於印度民間在新冠疫情下的慘況，印度軍警尤其是印度三軍是該國在新冠疫情下最為穩固的羣體之一。印度三軍對於新冠的救治較之印度醫療系統也更有效率。根據印度國防部數據顯示，自疫情爆發以來，印度陸軍感染33,003人，病死81人；海軍感染3,604人，病死2人；空軍感染8,159人，病死36人。

此外，印度國防部和內政部指揮下的軍警部隊也是印度國內注射新冠疫苗密度最高的人羣，其主要採用的是牛津-阿斯利康研發，印度生產的疫苗。在總兵力約100萬人的準軍事部隊中，已經有29萬的中央後備警察部隊（CRPF）、25萬邊境安全部隊（BSF）和8.9萬印藏邊境警察完成了兩針疫苗的接種工作。

到4月上旬時，印度三軍也已有90%的人員接種了第一針疫苗，另有50%的人員完成了基本接種工作。這一比例遠比馬哈拉施特拉邦、北方邦等重點疫區的警察等一般公務人員的接種率要高：譬如在疫情嚴重的北方邦，當地近30萬公職人員中，只有約10萬人完成了疫苗接種。這種疫苗護體的現狀也讓印度軍警成為印度國內目前最可依靠的勢力。

不過，面對西孟加拉邦等地B1.617等變異病毒橫行的局面，大範圍接種新冠疫苗的印度軍警還是感到了壓力。也就在剛剛完成地方選舉的西孟加拉邦，已有大約10萬CRPF部隊結束行動並撤回，其之後健康狀況也成了觀察阿斯利康等疫苗對抗變異病毒的重要指標。

為應對分數輪舉行，總涉及人口約1.4億的西孟加拉邦地方選舉，CRPF部隊從各地抽調了十餘萬兵力維持秩序，在西孟加拉邦已出現B.1.618三重變異病毒之際，印度軍警無疑希望自身接種的疫苗能多少起點作用。（路透社）

自2021年1月開始大規模接種疫苗以來。大批參加軍事行動、保護高官、維持選舉秩序的CRPF等準軍事部隊開始對疫苗的保護效力心生疑竇。到4月中旬，CRPF內部已經有1,500人在各種行動中感染新冠。

雖然CRPF方面認為，自接種疫苗之後，患病人員的死亡率以及患病率已經大大下降，但隨着印度南部、東部的各種變異病毒不斷醖釀，印度國內外使用的疫苗是否還具備抵抗能力，已經成為包括外界在內最為關心的問題。

也就在5月上旬，一則來自新德里的消息終於點燃了外界的疑慮，當地媒體稱，一名在美國注射了兩針輝瑞公司mRNA疫苗的專家在4月9日感染新冠，並在出院後於28日逝世。雖然其病程、具體死因等細節仍待判研，死者生前的冠心病、糖尿病病史也不容忽視。但無論如何，這起風波已經讓外界多少產生出一種「現有新冠疫苗對印度變種病毒無效」的擔憂。

在印度南部的致死率上升15倍的N440K，以及印度東部的雙倍變異B1.617、三倍變異B1.618等變異病毒大行其道之際，從新德里到全球各地也面臨了下一場生死考驗。