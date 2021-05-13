兩度否決歐盟涉港提案　匈牙利何以獨樹一幟？

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-05-13 12:00

「這不是匈牙利首次在中國問題上背離歐盟團結原則了，坦白地講，我們認為這是不可理喻的」——5月10日的歐盟外長會議上，德國外長馬斯（Heiko Mass）相當尖鋭地批評了匈牙利二度否決歐盟涉港聯合聲明的「越線之舉」。

此前，在5月5日舉行的涉港問題籌備會議上，因匈牙利的阻撓，歐盟27國不得不臨時擱置了就「中國強控香港」問題發表聯合聲明的既定日程。

以上兩次「驚豔否決」不過是匈牙利近年來「中國轉向」戰略的最新高光時刻，這一戰略轉向自疫情爆發以來全面加速。在第一波疫情高峯席捲歐盟之際，中國對匈牙利的援助力度之大以及中匈雙方在抗疫合作上的水平之深甚至引發了歐美主流輿論場的公開責難。

2020年4月13日，首批中國援助匈牙利的抗疫物資抵達布達佩斯國際機場。（Getty Images）

以至於在第一波疫情高峯稍有緩解之際（去年4月24日），英國廣播公司（BBC）即專門就此追問對歐爾班（Victor Orban）當局的首席外交政策顧問科瓦奇（Zoltan Kovacs）。期間，面對BBC方面咄咄逼人的質問，科瓦奇毫不示弱地回擊稱「匈牙利與中國的抗疫合作完全正當且成效卓著，倒是部分歐美國家的雙標偽善嘴臉令人極其厭惡」。

自全球疫苗接種啓動以來，匈牙利在歐盟範圍內同樣一馬當先，率先批准了中國疫苗（國藥）的緊急使用授權。總理歐爾班更是親自站台，成為首位接種中國疫苗的歐盟領導人。

更令人欣喜的是，上述「抗疫外交」的紅利還迅速外溢到其他領域。3月24日，當中歐之間因新疆制裁問題劍拔弩張之際，中國防長魏鳳和「恰逢其時」地高調訪問匈牙利，期間與布達佩斯方面就深化雙邊軍事合作及新疆問題達成了重要共識。

身兼歐盟與北約成員國雙重身份的匈牙利毫不避諱地接待中國軍事高官，且與之相談甚歡，如此違和之舉引起歐美輿論譁然——有論調甚至驚呼這或許是中國軍事觸角正式進入歐洲大陸的標誌。

緊接着，在4月27日，匈牙利中央政府正式與中國復旦大學簽署戰略合作協議——復旦大學布達佩斯分校進入項目實施階段。

根據協議，該項目總預算約為18億美元，其中匈牙利中央財政出資3億美元，其餘15億美元由中國國開行以貸款形式提供。校園施工由中國建設集團全權承包，預計於2024年完工並投入使用。

2021年4月23日，復旦大學布達佩斯分校的施工現場，該校位於布達佩斯第九區所在地。（Getty Images）

作為歐盟範圍內的第一所中國大學直屬分校，上述消息在歐美主流輿論場引起的震撼可想而知。不出意料地，一貫對華抱有意識形態偏見的西方輿論毫不猶豫地將類似「中共的特洛伊木馬」之桂冠授予了這所分校。

雖然中匈近來迅速升温的戰略合作引發了歐美輿論場的種種「酸味反彈」，但於中匈兩國來説，這種合作模式斷然不會因西方輿論和部分政客的質疑半途而廢。

對歐爾班當局來説，近年來在國內施政上大幅偏離「歐盟普世價值觀」的系列舉措，使得其面臨的，來自布魯塞爾方面的各種壓力與日俱增。

貫穿去年下半年的「復甦基金」風波即是這方面的典型案例。在這種情形之下，歐爾班當局急需引入一個像中國這種體量的域外強權，來增強其與歐盟方面的博弈籌碼。

對於北京方面來説，匈牙利因其得天獨厚的地緣位置，是「一帶一路」戰略全面進入歐洲大陸的重要橋頭堡。因此，當歐爾班當局因「盟內博弈壓力」向中國伸出橄欖枝之時，北京方面不出意料地欣然接受。

由此，匈牙利也成為繼希臘之後，中國用以打入歐盟腹地的另一國。更為有利的是，中匈自冷戰時代構建的「特殊友好關係」紅利以及後冷戰時代初期華人移民大量紮根匈牙利的「時代機遇」，或將使得匈牙利成為比希臘更為牢靠的中國對歐戰略新抓手。