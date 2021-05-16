中澳紛爭｜從美國力挺澳洲　看拜登如何重振盟友

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-05-16 08:58

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月13日會見到訪的澳洲外長佩恩（Marise Payne ）時，稱美國不會讓澳洲獨自面對中國的「經濟脅迫」。「我已經重申過，美國不會讓澳洲獨自留在場上，或者説賽場上，去面對中國的經濟脅迫。這就是作為盟友（應該）做的。」他還表示，美國「已經向中國明確了這點，即這種針對我們最親密的夥伴和盟友的行為，會阻礙我們和中國之間的關係改善」。

此前，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）3月也曾表示，在中國停止對澳洲「經濟脅迫」之前，美國不會讓中國在美中雙邊關係上得到改善。拜登政府已經明確告訴中國政府，「我們不會讓澳洲孤立無援」。

在中澳關係持續下滑之際，美國的表態表現出了對澳洲的力挺，尤其是將其與中美關係改善與否掛鈎，可見美國對盟友的重視。

美國需要這樣做，原因在於：一方面，拜登（Joe Biden）政府宣布「美國回來了」，要修復與盟友的關係。澳洲與中國齟齬不斷，外界都在觀望美國的態度，這時候，美國必須要站出來表示出對盟友的支持與維護，以體現自己在全球的領導地位，這種政治表態是必要的；另一方面，澳洲倒向美國、反對中國的做法是美國樂見的，美國需要「肯定」澳洲。

但美國的明確承諾恐怕只會停留在口頭之上。從經貿上講，中國對澳洲的「懲罰」不是美國能解決的。美國是澳洲的第三大貿易伙伴，美澳貿易額遠遠落後於中澳、日澳。並且，而澳洲一直不是美國主要的經濟夥伴，根據美國貿易代表辦公室的數據，澳洲是美國的第21個貿易伙伴，排名不在前十名之列。

2021年5月13日，布林肯在美國國務院會見佩恩。值得注意的是，兩人都沒有佩戴口罩。（Reuters）

澳洲在中國的經貿損失，美國難以彌補。相反，美國還在「搶佔」澳洲撤出中國後的市場。在中國限制進口澳洲的農產品和煤炭後，中國則找到了替代供應來源，其中就包括美國。比如，2020年10月，中國限制了澳洲的煤炭進口，之後增加了從南非、美國的進口。美國在2021年2月向中國出售了近30萬噸用於鋼鐵生產的焦煤，而2020年10月時這一數據幾乎為零。

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澳洲繼續與美國捆綁，其所面對來自中國的壓力只會有增無減。澳洲正在成為美國在印太抗華的急先鋒，成為中美博弈犧牲品的可能性也在提升。在各國仍在謹慎面對中美的壓力時，澳洲進一步靠攏美國的做法只會招致中國的不滿，其在中美之間漁利的空間將進一步壓縮。

並且，美國所説的中澳關係會影響中美關係的改善更是一句空話。隨着中美結構矛盾的爆發，中美關係的惡化自特朗普（Donald Trump）時期就已經開始，拜登上台後仍難改這個大勢，在「競爭合作對抗」的原則之下，中美關係的改善將會異常艱難。即便美國要改善與中國的關係，恐怕也不會真正顧及盟友的感受，美國所考慮的是自己的利益，以本國優先為導向。盟友可能是牽制因素，而非決定性的因素。

美國是一個輿論高手，支持澳洲、抬高澳洲在中美關係中的作用，口頭上的承諾便可讓澳洲進一步靠向自己。同時，「經濟脅迫」一詞，美國暗中批評了中國美國，還營造出了澳洲是「弱者」、「受害者」的形象。美國認為自己為盟友做到了「仗義執言」，但能否拯救盟友于水深火熱是另外一回事了。