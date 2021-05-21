質問駐韓美軍生化實驗　北京開闢輿論新戰線

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-21 07:30

中國外交部5月18日的例行記者會在中美貿易、中澳關係等常規問題之外又增添了新話題。以言辭尖刻著稱的發言人趙立堅質問了美軍在韓國釜山港建設實驗室，進行生物軍事化的行為。

趙立堅談及的美軍在「釜山港第8碼頭建設軍方實驗室」，向半島運入多種生物戰劑的消息在韓文世界有少量報道，並被韓國當局有選擇地忽視。它稀見於華文及英文媒體，它的首次出現，意味着北京在輿論戰領域正自主選擇新話題。

圖中碼頭及廠房地區就是美軍設置細菌實驗室的釜山港北港第8碼頭，此地自朝鮮戰爭以來也一直是美軍轉運物資的重要場所，目前此地僅餘軍事用途。（SisaIN網頁截圖）

其實，美軍在韓進行生化實驗的相關消息已成為韓國各界公開的秘密。自1998年在駐韓美軍基地設立炭疽研究實驗室之後，美軍又在2009年至2015年期間曾數次將炭疽、鼠疫等細菌運往朝鮮半島，並向韓軍公開了其中的16次試驗。

美方曾在2015年承諾「不再於朝鮮半島展開細菌試驗」，但事實證明美軍的承諾不值得信任，因為就在同一時期，美軍即在韓國開始了代號「朱庇特計劃」的生化研究方案。

韓國知名新聞調查周刊《SisaIN》指出，在奧巴馬（Barack Obama）執政時期根據其第二號總統令制定的朱庇特計劃確立了駐韓美軍在韓國進行生化研究的模式：美軍會選擇一兩處主要研究所，並讓全部駐韓美軍基地均參與研發、物資配送、檢測、分析等工作。

駐韓美軍前總司令布魯克斯（Vincent Brooks，中立者）將軍曾視察過美軍在釜山港的實驗室。（SisaIN網頁截圖）

到2018年，美軍完成了包含炭疽、鼠疫、天花等10種生化研發的朱庇特計劃，開始新一輪代號「半人馬」的研究項目。設置於2016年，研究肉毒毒素、蓖麻毒素、葡萄球菌腸毒素的釜山港第8碼頭的細菌試驗室成為一處主要研究中心。由於該地距離居民區不到300米，附近有28萬常住居民，且位於上風向處，這讓當地民眾大為不安。

對此，美方堅稱在韓國的研究是為了「應對朝鮮生化襲擊」，但在美軍內部則另有一套説法。

美國陸軍「作戰能力發展司令部」（CDCC）的資深科學家伊曼紐爾（Peter Emanuel）博士曾在接受美軍軍刊採訪時指出，韓國是美國本土之外最適合建立生物實驗室的國家，如有需要，美軍可隨時進行試驗；如試驗失敗，美方在當地亦可控制局面。

美軍生物研究的重鎮德特里克堡基地在新冠疫情中已成為陰謀論的漩渦：

糟糕的是，美軍在21世紀已在韓國有過生物泄漏的記錄。2015年5月27日，從美國國防部發往韓國烏山基地的炭疽包裹發生泄漏，18名美軍和4名韓國平民沾染了病原體。由於美軍在釜山港第8碼頭的細菌實驗室的研究人員系外包招聘，並非軍方人士，其部分生化戰劑運輸的渠道甚至選擇普通快遞，美國在韓國秘而不宣的生化研發基地因此成了定時炸彈。

面對這一局面，韓國民間有過徒勞的努力。據《韓民族日報》、Ohmynews等韓國左翼媒體披露，釜山民間各組織經過三個月的組織，曾在2021年5月10日發動20萬人聯署，向當地政府陳情要求舉行「全民公決」，設法關閉美軍實驗室。對此，釜山市長樸亨埈在12日宣布，釜山當局無能為力，公決一事免談。

在韓方各界對此暫時心灰意冷時，來自北京的聲音雖然用處有限，但它已證明美軍在韓的行動引發了國際社會的回聲。它較之中美之間有關新冠溯源、「德特里克堡生物基地」的曠日持久的口水仗，顯出了相當的新意。在中方敦促美方正視「各方關切，切實履行《禁止生物武器公約》義務」之際，或許美國生化相關武器事故的風波將被北京再次帶回輿論舞台。