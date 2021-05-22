莫迪與新冠「雙重圍剿」　印共毛派絕境求生

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-22 21:00

到5月下旬，印度媒體開始繼續報道其軍警大軍對中部地區恰蒂斯加爾（Chattisgarh）邦毛派游擊隊的「圍剿」。在新冠疫情肆虐北印度的信息風潮中，這場曠日持久的戰鬥顯出了雙線作戰的意味：印共毛派游擊隊此番不僅僅要和開進森林地帶的軍警對抗，他們還要與被軍警帶進游擊區和根據地的新冠疫情展開較量。

對莫迪（Narendra Modi）當局來説，游擊隊在4月上旬以四百人擊退軍警兩千大軍之後，這場多路人馬配合不力導致的慘敗讓軍警一側加大了「圍剿」的力度。

自4月上旬以來，印度軍警對中部地區的圍剿有增無減：

面對游擊隊精鋭部隊「第一營」在比賈布爾（Bijapur）地區控制的面積超過一萬平方公里，包含大片森林及40個自然村，人口超過15萬人的根據地，新德里當局發現軍警難以深入其中，便選擇沿根據地邊緣地區建設堡壘，以此展開蠶食。

在歷經一個多月的小規模戰鬥後，印度軍警於5月上旬在4月3日遭伏擊戰場的5公里處建設第一處「圍剿」基地，基地面積約10英畝（約合4公頃），於5月12日完工。該基地除包含軍事設施之外，另有鐵絲網拉起的圍欄。軍警方面還在臨近的蘇格瑪（Skuma）等地繼續修建三處類似基地，以此將游擊隊分割包圍在森林地區。

在一營營長希德瑪（音譯，Madvi Hidma）指揮的游擊隊打破了軍警的合圍之後，一營所在的游擊區和根據地成為了新德里方面的眼中釘。（印度 Times Now網頁截圖）

《電線報》、《今日印度》等媒體指出，軍警部隊對游擊隊的圍剿遭遇了一點意外，這場意外也展示了印方未來可能採取的不顧一切的絞殺策略。在5月中旬，因圍剿基地侵佔農地，尤其是本地地主的農田，基地附近30多個村社的約1,500名農民在便本地鄉賢帶領下前去示威請願，希望討個説法。

出乎意料的是，軍警方面在「交涉無效」後竟直接發射催淚彈並開槍，當場打死三人，打傷18人，單方面宣布「此次風波系毛派分子唆使所致」。到5月20日，當地警方首腦， 總監察長（相當於少將）拉傑（P. Sunder Raj）也宣布「此案確係毛派分子潛入教唆，現已被悉數擊斃」。

當然，比起尚未展開的新一輪圍剿戰，深入游擊區和根據地的印度軍警散播的新冠疫情可能已經先前者一步，給游擊隊帶來了意想不到的打擊。

拉傑總監察長是2019年後因「剿匪」有功被提拔起來的軍警頭目，當地「人權」人士稱拉傑相對其前任，更能約束軍警不濫殺無辜。（印度patrika.com網頁截圖）

隨着印度軍警從4月上旬開始針對游擊區展開的「圍剿」與該國新一輪新冠疫情同時展開，原先遠離城市，孤立在森林地區的游擊區軍民因接觸軍警而染疫，印度國內流行的B1.167.2等變種病毒又加劇了這一傳播進程。

根據部分變節人員提供的信息，印度軍警方面瞭解到游擊隊內部因封鎖導致物資匱乏，食物中毒頻發。此外，根據地內還發生了感染事件，游擊隊或有近50人感染，至少7名幹部染疫病死，至少3名高級領導人生命垂危。

但到5月中下旬，印度《印刷報》等媒體指出，游擊隊仍能繞過封鎖線，前往城市地區採購藥品，部分交通員還通過視頻軟件聯繫醫生，購買防護服和新冠疫苗等，其中蘇格瑪等地甚至已成為游擊隊購買藥品等物資的生命通道。

部分游擊隊變節人員以「治病」為名脱隊，有關游擊隊內部的各種信息均出自其口，圖中的這對夫婦即供稱「游擊隊幹部7人病死」，但軍警方面也無從查證。（印度《人民報》網頁截圖）

從這裏看去，遭遇雙重圍剿的印共遊擊隊雖然遭遇了一些打擊，但他們還是在莫迪當局的壓倒性力量，以及新冠疫情的破壞之下找到了保存實力的手段。在席捲印度的新冠疫情正在改變並刺激印度民眾的認知之際，與新德里戰鬥了至少54年的毛派游擊隊或許將在未來迎接其突破口。