俄戰略轟炸機遠征敍利亞　2500公里長臂打擊指向何方？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-27 19:00

當地時間5月25日，當西方世界仍在為白俄羅斯逼停客機，強行抓捕反對派人士喋喋不休時，三架俄軍圖-22M3型超音速轟炸機突然降落在敍利亞西北部沿海的梅赫明空軍基地。

對俄方來説，此次圖-22M3型轟炸機的派遣可能也具備劃時代意義，因為這種可以攜帶核武器，作戰半徑2,500公里的遠程轟炸機也是首次被派遣到敍利亞的前方基地。到5月26日，這三架轟炸機在轉移後首次起飛，在「東地中海」空域展開訓練飛行。來自俄羅斯的「長臂打擊」也由此在地中海東岸呈現可能。

圖為2015年時俄軍出動圖-22M3型遠程奔襲前往轟炸「伊斯蘭國」時的畫面，對外界而言，北約代號「逆火」的該型轟炸機已成為俄軍為數不多的王牌武器。（路透社）

在軍事觀察家看來，俄軍把圖-22M3調往敍利亞常駐是個特別的信號。這是俄軍在2018年將最新型戰鬥機蘇-57派往該基地後，再次向前方派遣先進武器。由於起降這種戰略轟炸機需要高水平的機場，其跑道至少要在3,000米以上，俄羅斯境內滿足這一地勤維護能力的軍用機場也很有限。這一調動證明了俄羅斯國防部此前披露的對梅赫明空軍基地的「重建」的情報基本屬實。至此，俄軍的各型輕重戰機均可在此起飛。但這一切只是開始。

很快，隨着俄軍戰略武器被配置到前沿關鍵基地，其研究潛在戰區的軍事行動也藉此展開。俄軍消息人士向俄媒《觀點報》披露，稱此次俄軍圖-22M3遠征敍利亞後，另有數個機組也會隨後輪換前往，並先在東地中海一帶通過雷達掃描、拍攝海岸地標照片等方式取得情報。並將「觀測水面狀況」。

俄羅斯國防部也不諱言這一部署的威懾與潛在打擊效果，有俄國防部官員在接受《觀點報》採訪時指出，這三架轟炸機在敍利亞乃至中東地區的特殊行動並非裝樣子，它們宛如俄羅斯文豪契訶夫（Anton Chekhov）戲劇理論中掛在第一幕背景中，並在第二幕打響的槍。這對於該地區的其他國家就已成為一種不言而喻的暗示。

除圖-22M3外，俄軍還把蘇-57派遣到敍利亞一線，其伴飛的「獵人」無人機也曾前往：

當然，俄軍的這一調動可能仍有象徵意味在內，根據俄軍公開數據顯示，其擁有的63架圖-22M3遠程轟炸機仍在進行現代化改造工作，其進程仍相對緩慢。

俄軍從2018年開始，讓圖-22M3型延命40至50年，並可加掛導彈的圖-22M3M型改造工作到2020年只完成了兩架。其機隊中加裝新型SVP-24型增強制導系統的戰機也只有5架。這較之俄軍「改造30架轟炸機」的原計劃有較大出入。

但總的來説，隨着三架俄羅斯超音速戰略轟炸機可以出現在以梅赫明基地為中心，半徑2,500公里的任何區域，一時間，從美國到以色列，中東所有感興趣的國家都能感受到俄羅斯戰略轟炸機的飛行。

除圖-22M3系列外，俄軍的另一王牌轟炸機，圖-160也在近年展開過環球訓練。（路透社）

由於圖-22M3在俄軍武庫中的長期用途被固定在「摧毀美軍航母」上，而北約艦隊又在近期頻繁進出黑海，這種驚嚇效應無疑是最為直接的。

此外，該機21至24噸的載彈量，也讓北非、中東、東歐及東地中海的美、歐各方勢力都感受到了俄羅斯「長臂打擊」的直接威脅。在美軍從2020年末開始於羅馬尼亞、敍利亞、烏克蘭一線配置快速反應部隊，嘗試對俄「動態部署」之際，俄羅斯也由此取得了一枚對潛在敵人施加政治和軍事壓力，平衡局部戰略平衡的籌碼。