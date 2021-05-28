新冠疫苗｜張文宏籲盡快打針　「接種不充分給病毒變異空間」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-28 10:27

截至周三（5月26日），內地累計報告接種新冠疫苗56672.3萬劑次。 復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前表示，接種疫苗，是預防和控制傳染病最有效、最便捷、最經濟的途徑。他因此呼籲，接種疫苗是極低風險的事情，符合條件的民眾都應盡快接種。他又指，病毒變異並未對已有的疫苗產生明顯影響，「疫苗接種不充分，才給了病毒變異充分的空間」。

廣西南寧，醫護人員為地盤工人接種新冠疫苗。（新華社）

周四（27日）下午，疫苗是什麼——「科學認知、走出誤區」疫苗防病知識報告會在上海舉辦，張文宏就新冠疫苗接種問題表示，近期遼寧、安徽、廣東等地的局部地區出現疫情，民眾接種疫苗的態度突然變得堅決，「沒有排隊就不願意打，給獎勵都不願意打。」他指，世界打開的方式、個人獲得出行自由的方式，目前來看可能會和疫苗接種有關。既然要打疫苗，就不要等到排隊搶著打，現在就能從容地接種。

張文宏稱，近期出現的本地確診個案都未有接種過新冠疫苗，因此可以充分肯定接種疫苗的重要性。他說，「病毒不是走著走著，它就自己沒有了。」因此，張文宏呼籲民眾盡快接種新冠疫苗，特別是接種有孩子的人，因為目前18歲以下的未成年人還未開放接種疫苗，成年人要給未成年人提供保護屏障，社會逐漸開放後萬一出現病毒，就能保證不把病毒傳染給孩子。

安徽肥西，醫護人員為民眾接種新冠疫苗。（新華社）

病毒變異方面，張文宏說，病毒變異並未對已有的疫苗造成明顯的逃避結果。發現病毒變異後，在體外和疫苗產生的抗體作用活性略有降低，但活性降低不代表疫苗沒有作用。他稱，因為疫苗接種不充分，才給了病毒變異充分的空間，「有流行就沒有變異，有了流行才有變異。」，例如印度在新冠肺炎疫情大流行期間，疫苗接種率仍然很低，「現在首先應關注的還是疫苗接種，接種後再考慮關注病毒變異。」

（澎湃新聞）