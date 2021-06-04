東盟疫情．泰國｜押寶國內生產失策　疫情升溫背後的皇室因素

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-06-04 17:30

過去一年新冠疫情重災區以歐美拉三地為主軸，本年4月印度疫情突然再爆卻讓各界目光轉向疫情相對溫和的亞洲。如今本港疫情幾平，但最早壓服大型傳染的中國大陸卻有廣東地區接連再遇本土確診，而常被歐美媒體引為成功案例的台灣更遇上全球大流行以來的最深重疫情，與近日發現新變種的另一「模範生」越南遙相呼應。 東盟多國抗疫成績向屬中游之列，罕見全球關注，如今多國疫情再見明顯升勢，疫苗接種遠遠未足，加上鄰近地區變種病毒威脅，使各界開始注視這個人口繁雜、部份國家政局未穩的地區。其抗疫前景對與之有緊密聯繫的整個東亞地區更是影響菲淺。本刊為此特作專文五篇，解述多國細況，以具體呈現此近鄰邦盟之疫境。（本文為第四篇。）

泰國自今年4月份爆發第三波疫情以來，情況未見好轉，6月2日再新增3,440宗新冠肺炎確診個案，以及38宗死亡，至今累計確診突破16.5萬人，死亡人數超過1100。當地目前以首都曼谷為重災區，另外北欖府、佛丕府、董里府及暖武里府單日新確診人數均破百。

雖然當地疫情嚴峻，惟疫苗接種計劃進度緩慢，令民怨日增。近期，泰王胞妹朱拉蓬公主繞過政府，批准由她創辦的學術機構進口中國國藥新冠疫苗，此舉或為皇室彌補其拖慢疫苗進度的形象，卻難以撇清皇室在是次疫情升溫中的角色。

泰國這一波疫情為至今最嚴重的一波，而且疫情來得又急又快，從泰國首都曼谷的娛樂場所開始，病毒入侵當地人口擁擠社區、建築工人宿舍，多個省份更爆發工廠感染群組。當地自4月26日起關閉的31類場所，如SPA按摩、美容所等，預計於本月15日解禁。

泰國自4月26日起關閉的31類場所，暫定最快於本月中解禁。(Getty)

當地監獄也是重災區之一，曾佔單日新增病例超過一半，全國監獄病例則已多達約2.24萬人。當地監獄居住環境惡劣，有官員更指在囚人士睡覺的空間僅有半米闊，形容環境「比睡棺材還擠」，容易成為疫情傳播溫床。

鑑於監獄空間太擁擠，獄方希望在囚人士睡覺時也戴上口罩，以免疫情擴散。當局亦正考慮提早釋放部分犯人，以紓解監獄內的擁擠情況。人權組織則呼籲泰國當局，釋放更多人以減輕監獄擁擠的狀況，尤其是政治犯更應優先考慮。

根據人權國際聯盟的今年稍早公布的數字，泰國監獄現有31.1萬名犯人，是可容納人數的兩倍半。獄方直至最近幾周才開始檢測當中的3.6萬人，並且讓獄卒接種疫苗，被批反應遲緩。

泰國多省爆發工廠群組，部份廠房被迫關閉。(Getty)

泰國疫情還衝擊當地製造業，據《彭博社》報導，該行業近日出現一連串新病例，導致多間工廠關門停產。例如，卜蜂食品傳出數百名員工的新冠病毒檢測結果為陽性後，匆匆關閉一座工廠；詩董手套公司（Sri Trang）也因爆疫而停止兩間工廠的運作，每日產能因而大減一半。

泰國銀行公會（Thai Bankers' Association）理事長Payong Srivanich呼籲，國家需盡快施打疫苗，以免疫情大爆發，重創製造業及國內經濟。他解釋，假如疫情持續擴散迫使更多工廠關閉，最終一定會衝擊出口。如今許多貿易夥伴陸續走出疫情，對泰國產品的需求有增無減，若此時業界無法接單生產，對經濟影響甚大。他重申：「泰國經濟已無法承受製造業再次遭受打擊，出口現時已是唯一的增長動力」。

工廠爆疫恐影響到出口，打擊當地經濟。(Reuters)

民怨載道 疫苗進度不如預期

另一方面，面對第三波的嚴峻疫情，泰國疫苗接種計劃卻顯得「慢半拍」，讓當地民眾怨聲載道。泰國早於2月底開始疫苗接種計劃，優先讓醫護人員或警察等高風險族群接種，惟一般民眾須等到6月以後才能登記，接種則可能要到8月份才開始。

當局目標於今年底為全國5,000萬國民接種疫苗，以達致群體免疫。由於獲得的疫苗供應受限，若以現在的接種速度，至少要到年底才有70%的人完成接種兩劑疫苗或成疑問；目前泰國已施打360萬劑新冠疫苗，完成兩劑注射的更只佔總人口的1.6%，相距目標甚遠。

有見國內疫苗供應緊張，泰王胞妹朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）近期已核准繞過政府有關單位，由她創辦並贊助的學術機構朱拉蓬王家學院進口中國國藥的新冠疫苗。朱拉蓬王家學院秘書長哈南達（Nithi Mahanonda）表示，國藥集團已承諾在本月付運首批100萬劑疫苗，他又稱將以成本價出讓給泰國國內的公營和私營機構。

朱拉蓬公主(左二)繞過政府進口疫苗引爭議。(Getty)

泰國政府一直堅持所有疫苗進口均由中央統籌，故朱拉蓬公主今次的做法令部分政府官員感到意外。副總理兼公共衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，在敕令公布前他全不知情，但堅稱若此舉是對國家好，將會做好萬全準備。

計及國藥疫苗，泰國至今已批准5種新冠疫苗作緊急使用。公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）早前已向阿斯利康藥廠採購約6,100萬劑疫苗，其中至少600萬劑由皇室掌控的Siam Bioscience生產；公共衛生部亦和中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）簽約，採購300萬劑科興疫苗；而當局還與美國輝瑞（Pfizer）藥廠洽談購買500萬到1000萬劑疫苗。此外，其他民營醫院則計劃透過國營企業，採購1,000萬劑的莫德納（Moderna）疫苗。

不過，由於皇室生產疫苗結果進度不及預期拖累疫苗接種項目，加上海外付運進度緩慢，令巴育政府要到本月才展開大規模免費疫苗接種計劃，將率先安排接種600萬劑由泰王擁有企業，在本土生產的阿斯利康疫苗以及300萬劑中國科興疫苗。

泰國疫苗計劃緩慢，巴育政府備受批評。(Reuters)

不等政府 海外打疫苗「成風」

當局押注國內疫苗生產失策，導致疫情升溫，同時也令不少國民將目光轉移海外。當地近日興起海外疫苗旅遊，不少中產民眾選擇遠赴美國或歐洲旅遊，同時接種疫苗。不少受疫情重創的旅行社因而紛紛推出相關的旅行團行程，引起國內熱議。

有泰國旅行社推出三藩市或洛杉磯的行程，包接種強生疫苗（Johnson & Johnson），10天行程雙人價格約17.5萬泰銖（約4.36萬港元）。假如有8至10人成團，每人的旅費可低至7.6萬泰銖（約1.89萬港元），但相關的費用並未計算來回機票及回泰國住隔離旅館約3萬泰銖（約7,500港元）費用。

疫苗旅遊成風多少反映當地富裕階層對注射疫苗的強烈需求，同時為當地旅業帶來一線曙光。環泰旅行社（Unithai Travel Co）總裁Anake Srishevachart向泰媒表示，這是一年多以來泰國旅行社第一次可以辦前往海外的旅行團。

泰國人遲遲等不到國內疫苗，不少人選擇疫苗旅遊自保。(Getty)

儘管疫苗旅行並不違法，仍引起泰國官方關注。泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）日前表示，泰國人赴海外前應該要了解相關國家的法例，以美國為例，部份的州規定只有永久居民或是有工作證的人才能接種疫苗，有些州則只要出示護照就可以接種。他提醒泰國民眾因應疫情變化迅速，即使有簽證，仍有可能會被拒絕入境。

泰國旅行社協會總裁Suthiphong Pheunphiphop則憂慮，泰國人在海外接種疫苗如果出現副作用，泰國的保險可能無法涵蓋，提醒民眾留意。

不過，疫苗旅遊畢竟是奢侈之事，難以惠及普羅大眾。這次皇室加上政府所導致的疫苗延誤，如果真的間接致使此次疫情升溫難以收拾，在去年反皇室、反巴育政府民情早已濃烈的背景下，未來也可能會改變泰國的政治走向。