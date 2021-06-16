北約只見中俄威脅　卻忘了自身對和平的威脅

撰文： 張智琦 最後更新日期： 2021-06-16 18:00

第31屆北大西洋公約組織（NATO）峯會落幕，會後公報首次稱中國對北約構成「系統性挑戰」，指責中國「脅迫性政策」；另外北約也不忘點名一貫的假想敵俄羅斯，稱「俄羅斯的侵略行徑對歐洲─大西洋安全構成威脅」。簡單來説，對美國為首的北約而言，中國已是「系統性挑戰」，而俄國則是老牌的「威脅」。

就在前一天，七大工業國集團（G7）峯會發表的會後公報，才剛剛指責中國在新疆地區「侵犯人權」，並呼籲讓香港維持「高度自治」，及首度提及台海情勢，另還要求針對新冠疫情源頭在中國進行徹底調查。北約發布的公報延續了G7對中國的敵意，且措辭顯得更加明確和強烈。

會後，中國駐歐盟使團發言人也針對北約峯會公報涉華內容做出回應。中方指出，北約稱中國構成了所謂「系統性挑戰」，是「對中國和平發展的詆譭、對國際形勢和自身角色的誤判，更是冷戰思維延續和集團政治心理作祟」。中方還提到1999年中國駐南斯拉夫聯盟大使館遭北約轟炸的事件，稱中國「永遠不會忘記中國駐南斯拉夫使館被炸的歷史慘劇，永遠不會忘記我們的同胞家破人亡的人間悲劇。」

6月14日，北約峯會在比利時召開，美國總統拜登（左）與北約秘書長斯托爾滕貝格（右）在比利時布魯塞爾北約總部內會面。（AP）

其實，早在今（2021）年3月，北約外長會議上將中國稱為「挑戰」時，中國外交部發言人華春瑩就已經表示要提醒北約，「北約還欠着中國人民的血債」。1999年以美國為首的北約，未經聯合國安理會批准就悍然對南斯拉夫聯盟進行空襲轟炸，該場為期78天的轟炸一共造成超過2,500位平民喪命，其中包含79名兒童，逾20萬名塞爾維亞人被迫撤離科索沃。

尤令中國感到憤怒的是，北約當年也向中國駐南斯拉夫聯盟使館投擲炸彈，導致3名中國記者死亡、20人受傷。北約雖表示是「誤炸」，但中國方面認為這是一次蓄意的轟炸，可能是對中國此前反對北約轟炸南聯盟的報復，而向美國提出強烈的抗議，北京、上海、瀋陽等地也爆發聲勢浩大的反美示威，此即華春瑩口中的「血債」。

1999年美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫聯盟大使館，引發中國民眾反美浪潮。（VCG）

其實回顧歷史，北約不只因為轟炸南斯拉夫聯盟而備受爭議。成立於1949年冷戰時期的北約，本來是12個北美和西歐國家的軍事集團，目的是對抗蘇聯，但蘇聯解體後北約仍持續存在，今日更擴張到30國的規模，總軍事花費超過全球一半。2001年後，北約積極涉入全球的「反恐戰爭」，出兵介入阿富汗、伊拉克和利比亞的戰事，造成極大人道災難。

2001年，北約攻擊並佔領阿富汗，導致該國的毀壞以及一場持續至今的戰爭，造成超過10萬平民傷亡，也讓數百萬阿富汗人淪為難民。2003年，美國和英國作為最好戰的北約成員，又假借伊拉克持有「大規模毀滅性武器」的名義，發動對伊拉克的戰爭和佔領，導致數十萬人被殺害，以及數百萬人流離失所，北約也在2004年前正式參與佔領。

2011年3月，利比亞反叛軍與卡扎菲政府軍互相交火，北約介入讓該國陷入長年的戰亂。（Getty）

2011年，北約入侵利比亞並推翻卡達菲（Muammar Gaddafi）政權，卡達菲被殺後，利比亞從中東最富裕國家之一，淪為動盪分裂的失敗國家，極端伊斯蘭勢力興起，並產生大批難民潮。而北約針對利比亞發動的9,658次空襲行動，更破壞了利比亞的水資源基礎設施，導致嚴重的水資源匱乏問題。此外，在敍利亞戰爭中，美國領導的聯軍轟炸敍利亞，直接殺害的就有3,833人，有半數是婦女和兒童，更不用提北約成員國也支持內戰中的各種武裝團體，加劇敍利亞的衝突和戰亂。

如此血跡斑斑的歷史擺在人們眼前，北約在指控中國和俄國對世界造成「威脅」之前，是不是也應該照照鏡子，反躬自省一下過去北約對世界帶來什麼樣的傷害？