疫中拉美・墨西哥｜政治與管治之間的差距

撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-06-22 21:00

根據官方數字，墨西哥累計新冠死亡人數超過23萬，排名全球第四，僅次於美國、巴西和印度之後。然而，根據《金融時報》按照其超額死亡人數的數據分析，其真正的死亡人數可高達43萬。墨西哥衛生當局一直認為病毒檢測廢時失事，至今其每千人累計檢測數只得50個，比香港低上四五十倍，比疫情災難性爆發的印度還要低上幾倍。於是，墨西哥疫情數字較為「好看」，使外界對拉美疫情的關注重點都放在巴西等國，忽略了這個美利堅近鄰。（系列文章之三）

疫情前已進入收縮的墨西哥經濟，於去年大減8.5%，比拉美本已高全球近倍的7%收縮還要高。國際貨金基金組織（IMF）相信其經濟要到2026年才能恢復疫情前水平；聯合國也指出其貧窮率增加9.1個百分點至50.6%的二十年高位；墨西哥官方數字指出有四成工作人口收入不足購買基本糧食；兩年來有超過一百萬間公司倒閉。

然而，奇怪的是，墨西哥左翼總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）民望高企六成，在本年6月的選舉，其國家復興運動黨（MORENA）與盟黨依然贏得國會眾議院過半議席、大部份的州議會，以及出選15個州長位置中的11個。雖然MORENA的國會議席由256個下跌至198席，但此等跌幅相比起墨西哥政府的抗疫不力及其經濟挫敗，可算是小巫見大巫。

少抗疫、不救市

雖然洛佩斯本人並沒有像巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）般「貫徹始終」的質疑疫情和疫苗，可是他在疫情之初曾鼓勵民眾多加外出消費，其後也一直保持市面相對開放——這也引來了美國人搬到墨西哥「自由地」遙距工作的小風潮——到疫苗推出後又曾拒絕先行接種，在公開場合也少有配戴口罩。

相對於博爾索納羅的「人終有一死」論，同樣曾身染新冠的洛佩斯，則一度主張「正心」療法，指「不要說謊，不要偷盜，不要背叛，這樣對避免感染新冠病毒有很大幫助」。

在區內多國疫情按人口比例計算也在世界前列的背景下，又有「熱帶特朗普」博爾索納羅搶奪媒體關注，墨西哥的疫境相對而言也許確實不夠突出。然而，作為一位左翼總統，洛佩斯卻是難得的「守財奴」——其為了抗疫的經濟援助和醫療額外支出只佔經濟產值的1.1%，是拉丁美洲平均數的四分之一，比巴西低上近八倍，導致不少在國外工作的墨西哥人要自行「寄錢回國」接濟家人：2020年，此數高達410億美元，接近墨西哥國內生產總值（GDP）的4%。

墨西哥最大的食品批發市場「供應中心」（Central de Abasto）曾是疫情爆發中心。（Getty）

雖然如此，在北美近鄰美國領先全球的疫情比照，配合墨西哥難以反映現實的疫情數字之下，墨西哥人普遍滿意洛佩斯的抗疫表現。不過，一份在四月公布有關抗疫表現的報告就指出，如果墨西哥政府像一般政府一樣應付疫情，其死亡人口將大大減少：報告除了指責墨西哥沒有呼籲民眾配戴口罩、沒有實行旅遊限制、沒有實施社交距離政策之外，更指政府不願花錢可能是導致其檢測、追蹤、採購個人保護裝備緩慢的原因。

墨西哥人對洛佩斯的「寬容」不只在抗疫一事之上。在其民望高企之際，民眾對該國極其嚴重的經濟、公共安全、貪腐等問題都感到不滿。根據本年5月的民調，只有29%人滿意洛佩斯在經濟上的表現，而不滿其在公共安全和貪腐問題上表現的受訪者比例亦分別高達58%和52%。

錯失中美貿易戰機遇

在經濟層面，由於中美貿易戰帶來產業鏈轉移，位處美國南方大門的墨西哥有較為完善的製造業基礎建設，且有寬鬆移民政策來吸納其他拉美國家的廉價勞動力，本來理該形勢大好。然而，在2018年中美貿易戰剛開打後上台的洛佩斯，不止無法為國政吸引投資，他任內的國外直接投資（FDI）更不升反跌。

箇中原因除了是洛佩斯每日數小時記者會的反精英、反富人言論之外，更是他民粹式的經濟政策和立場，使投資者不敢貿然進入墨西哥。例如他在上任之初就取消了花費了數十億美元、興建了一半的墨西哥城新機場計劃，又為表親民出售總統專機，卻一直無人問津。

墨西哥著名啤酒Corona因名字與新冠病毒「coronavirus」相衝，營銷受到衝擊．（Getty）

同時，成長於上世紀70年代油價高企時代的洛佩斯，幾乎禁止了國外的能源投資，以種種手段支持連年虧損、負債過千億美元的國有墨西哥石油公司（Pemex），規定國家電力公司不理價格高低優先購買國產能源，無顧國際對新能源的趨向。而且，其投資項目也有偏袒其所屬塔巴斯科州（Tabasco）之嫌，當中包括一所總值80億美元的煉油廠，以及將由軍隊興建、經營的環州鐵路等。

加上疫情中的守財政策，洛佩斯不止未能扭轉墨西哥近40年的2%低增長局面，到2019年更使經濟進入收縮階段。目前，由於美國政府的派錢策略將惠及墨西哥出口，外界開始提高其經濟增長預期，但不少評論依然認為此趨勢難以維持。

罪案成風 貪腐無改

而對於公共安全和貪腐等執法問題，洛佩斯的表現亦是強差人意。在2020年2月疫情爆發之前，有高達72%人認為「不安全」是全國最重要的議題。疫情爆發後，雖然人們將焦點轉到疫情和經濟之前，但至今仍有超過四成人認為安全為最重要議題。這也可以理解：自選舉活動去年9月開展以來，墨西哥就至少有91位政客被殺，當中34年是6月初選舉的候選人。

對於墨西哥的販毒組織，洛佩斯採取所謂「擁抱，不要子彈」（hugs not bullets）的政策，曾在販毒組織武力威脅之中宣布不再追捕其首腦之子。雖然墨西哥的殺人案比例由2018年每10萬人有29宗下跌至2020年的每10萬人27宗，此比例仍是美國的5倍，而且也可見疫情對罪案幾乎毫無影響。一家墨西哥智庫的全球暴力城市排名更顯示，2020年全球首十大暴力城市當中，墨西哥一國就佔了七個。

一名軍人站在毒犯謀殺案現場。（Getty）

另一方面，墨西哥的貪腐問題依然未有改善。去年10月，洛佩斯上任後的反貪辦公室主任指控該機構自身受貪腐影響憤而請辭；洛佩斯多名直屬家人和政治盟友都身陷貪污指控之中。根據非政府組織「透明國際」（Transparency International）的排名，墨西哥2020年的廉潔程度在全球180個國家或地區之中排行124。

在疫情之中，醫療貪腐的問題也引人關注。根據一項「透明國際」2013年的調查，有近四成墨克哥人認為醫療體系貪腐；2019年同一機構的一項調查也顯示，有16%墨西哥受訪者在過去12個月曾在使用醫療服務時行賄。疫情之下資源短缺之中，此等問題有多嚴重更是可想而知。

立場重於政策

以上種種管治問題似乎都不能擊倒洛佩斯的民望，抗疫不力只是另一個例子。這現象可算是出於其左翼民粹形象的根深蒂固，畢竟洛佩斯是墨西哥近七十年來的首位左翼總統。

在其每日數個小時的記者會中，他每日都攻擊政敵、媒體和富人，打造自身代表平民百姓的形象。他剛上任之初放棄總統專機、只搭經濟客艙、自行帶頭減薪等象徵性行動，也奠定了其無私為民的印象。其後，無論是停建機場、興建油管，還是起訴前總統，洛佩洛往往都主張以公投解決，這一方面是用以提高其「代為人民」的觀感，另一方面也可以讓他透過公關宣傳爭取民意來壓過其他政治阻力。

外界普遍認為墨西哥大大低估了其新冠死亡人數。（Getty）

在政策上，他提高了退休金和最低工資、推出學徒計劃、發放獎金鼓勵植樹等等，並將這些政策包裝成來自總統的福利，跟特朗普堅持派錢支票上要有其簽名一般。雖然這些政策成效有限（例如由於監管不足，學徒計劃的僱主可能要求學員提供回扣，亦有人砍樹重種圖利），卻增加了洛佩斯本人的草根親和力，讓人們感到總統事事以草根為先——他對外界要求他花錢抗疫的反駁，正正是花費將是救助最上層的行為。

在拉丁美國左右意識形態陣營立場鮮明的政治文化背景下，墨西哥民眾只見總統為己，就沒有再仔細深究其政策最終對他們，以至墨西哥的發展是否有利。在社交媒體風行、政客能夠直通民眾作溝通宣傳的時代中，這種政治印象的構建往往比管治成效本身更容易爭得民心。

於是，在上任以來幾乎所以政策，包括抗疫，都遭遇挫敗，而民眾對此也一清二楚之際，洛佩斯依然是眾望所歸的領袖，是「來自人民」的總統。這可算是政治不能解決管治問題的一個範例。