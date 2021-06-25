要接通北京　拜登團隊也要放下高傲架子

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-25 08:07

美國總統拜登（Joe Biden）上台以來都展現自信的同時，時不時也會在口頭上展現強硬。尤其在行動上，拜登通過訪問歐洲，有序推進了所謂的盟邦及價值觀外交，加大對北京的施壓。但是，下半年要想和北京接觸與對話，拜登保持自信的同時，其執政團隊也應該放低姿態，尋求對話的機會。

拜登結束歐洲行回國不久，就傳出美國官員嘗試接觸北京，開啓一系列對華外交攻勢的消息。美國國務院6月23日第一時間做出回應，否認國務卿布林肯（Antony Blinken）將在下周意大利二十國集團（G20）部長級會議上同中國外長王毅舉行會晤。

無論之前美國官員嘗試接觸北京的傳聞是否屬實，拜登政府第一時間否認相關外交計劃，也是為了避免讓自己處於比較被動的地位。畢竟對於兩個對抗的大國，從外交策略上講，先邁出對話第一步的一方，很容易被認為是最先讓步或妥協的一方。

有關拜登政府下半年開啓和中國的對話，並為會晤中國國家主席習近平鋪路的傳聞絕非空穴來風。從白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）在俄美元首「普拜會」後提到中美元首會晤那時起，拜登政府的外交工作重心就已經轉向「習拜會」。

2013年12月4日，時任美國副總統拜登訪華，在北京人民大會堂和中國國家主席習近平合影留念。（AP）

但是，為了促成習拜會，拜登及其幕僚首先要在政策上有一些調整，比如改變特朗普時期遺留的一些決策。至少白宮應該在姿態上做出改變。

從競選到勝選再到執政，拜登一直都以審慎的態度看待美中關係。上台後，拜登也保持審視樂觀。他和他的幕僚對外致電，都是先周邊、先盟友，然後再到中國。比如，阿拉斯加的中美高層磋商，也是拜登一番盟邦外交後才舉行。甚至為了照顧國內，或者準確説顧忌國內，布林肯還拒絕了中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向他發出的訪華邀請。

這就是美國的高傲。

拜登政府的這種高傲姿態很多。美國國務院第一時間否認布林肯計劃會晤王毅，也是將自己姿態擺得很高；白宮透露拜登計劃在會晤習近平前邀請四方安全對話（Quad）機制的國家領導人訪問華盛頓，繼續施壓北京；美國訪長越級溝通中共軍委領導層被拒絕，然後反過來指控中國拒絕對話。這都能體現美國人的傲慢。

拜登不承認和習近平的私交或友誼，也是一種傲慢。這和美國政治文化有關，而非拜登本人性格使然。拜登就是要通過這種口頭功夫或媒體公關營造一種強勢的形象。

美國每一屆新政府，上台伊始都會展現自信，甚至過度自信，這是可以理解的。拜登、布林肯、沙利文和坎貝爾（Kurt Campbell）都是民主黨政府「老人」，不但自信，更顯傲慢，自認為可以駕輕就熟地處理好對華關係。只不過，考慮到國內政治因素，他們又不得不展現耐心。其實，他們心裏明白，務虛層面的較量短期內難見勝負，雙方終究還是回到務實對話的軌道上來。

既然拜登政府升級了對中國的定位，強調戰略競爭與對抗，淡化合作與對話，就更應該「升級」中國的地位，將中國視為平等對手，而非居高臨下地施壓和發號施令。只要美國有對話的誠意，北京就不會拒絕對話。只有平等以待，白宮才有可能與北京尋求可預測和穩定的雙邊關係。