突然尋求與北京展開對話　拜登盤算若何？

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-23 20:40

美國總統拜登（Joe Biden）結束歐洲行之後，白宮就開始鬆口，表態籌備拜登和中國國家主席習近平的會晤。根據英國媒體報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃在下周意大利舉行的二十國集團（G20）部長級會議上和中國外交部長王毅舉行會晤，雙方正討論這一可能性。

另外，拜登政府也計劃派出副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）今夏訪華。除此以外，布林肯或國安顧問沙利文（Jake Sullivan）也計劃在下半年訪華。另外，正如沙利文總結拜登歐洲行時所説，白宮還考慮拜登第二次和習近平舉行通話。這一系列計劃中的對北京的外交攻勢都是為了籌備和習近平在10月的G20領導人會議期間舉行會晤。

2021年6月16日，美國總統拜登在瑞士日內瓦出席新聞發佈會，介紹美俄元首峯會情況。該會晤結束後，白宮便將習拜會提上了日程。（AP）

在阿拉斯加出席中美高層會晤時，布林肯曾表示，自己不會訪華繼續和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的對話。阿拉斯加的會晤是一次性的，而非機制性的。

那麼，是什麼促使拜登主動開始接觸北京，為習拜會做鋪墊呢？

首先是時間上已經差不多，白宮保持的對華「耐心」不會超過半年。下半年開啓和北京的接觸，也符合拜登剛上台後在年末和中國開展對話的規劃。而且，今夏國會兩院休會密集期，尤其是8月，適合白宮密集開展對華外交。

其次是時機也已成熟。在國內，美國疫苗接種和疫苗出口有序推進；在國外，拜登的周邊外交和盟邦外交基本告一段落，現在是時候直面中國挑戰了。

最重要是白宮所説的「優勢地位」。

通過在國內推行經濟刺激計劃和基建計劃，在國外推行盟邦價值觀外交，拜登政府基本上樹立了所謂的「優勢地位」。尤其是他在歐洲出席的七國集團（G7）峯會和北約峯會，都如他所願，發表了對中國政策的關切。也就是説，白宮從優勢地位和中國對話，表面上的條件基本上得以滿足。

10多年來，拜登和中國領導層交往密切：

再者，拜登外交出身，遲早按奈不住和北京開展外交接觸，並會將外交對話的效用發揮到最佳。

拜登上台後，白宮戰略也明確將外交視為美國重塑領導力的核心所在。其中不但包括對盟邦的價值觀外交，當然也包括對中國等對手的外交。下半年派出多位幕僚接觸北京，也是之前早已做好的規劃。

歐洲是拜登的舒適區，畢竟自己外交上比特朗普更擅長處理和歐洲國家的關係。中國其實也是拜登的舒適區，畢竟自己外交上也比前任們更理解其中的複雜性和挑戰性。尤其是他和習近平的私交，也是一種優勢。只不過，囿於兩國博弈性質的變化，加上國會對華鷹派勢力的掣肘，拜登開展對華外交時不得不多一分審慎姿態。

但是，中國不承認拜登團隊自稱的優勢地位。楊潔篪在阿拉斯加會晤中就已經表明，美國沒有資格和中國以優勢的地位和中國對話。拜登的盟邦及價值觀外交，在北京眼裏，就是一種「反華同盟」。這就意味着接下來雙方的籌備工作還會有一些較量和變數。但大方向還是會以促成習拜會為主。