從種族滅絕到販賣人口　北京輿論戰反守為攻

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-07-01 12:00

北京在6月21日到7月13日間舉行的聯合國人權理事會第四十七屆大會上，正在呈現出一種反守為攻的鋭氣。當美國等國仍不忘把話題轉移到新疆時，中國也拿出了針鋒相對的武器。

中國繼6月22日指出加拿大、美國等北美前殖民地國家對當地原住民的「種族滅絕」、奴役等行為後，又在6月30日的討論中，稱「對美國、英國等國存在嚴重現代奴役和販賣人口現象表示嚴重關切」。

對外界來説，中方所指的「現代奴役」和「販賣人口」實際上是受犯罪集團控制的偷渡行為，偷渡者冒險越境之後，就在英美等國的家政、農業、種植等20多個行業中從事近乎於奴役的強迫勞動。它與歐洲國家在四百年間從非洲掠賣3,000萬黑奴的「奴隸貿易」略有差異，規模也稍小一些，可受害者的結局一樣悲慘。

美墨邊境遭遇羈押的未成年人，其生存環境不亞於加拿大等國的原住民「寄宿學校」：

在美國，從2016年開始每年被販賣入境做工的約有10萬人，美國全境均報告了強迫勞動和人口販運案。這意味着美國至今仍有50萬「現代奴隸」。美國一直是拉丁美洲國家民眾懷揣「美國夢」前來的地方。他們中的很多人來自中美洲，如危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多等曾被美國操弄的「香蕉共和國」。

受害人受偷渡團伙矇蔽，在繳納了高額費用後抵達美國，並依靠做工「支付偷渡費用」。包括延齡草農場公司（Trillium Farm Holdings）在內的美國大型農業企業熱衷於僱用受偷渡團伙控制的奴工，並一直聲稱對偷渡和強迫勞動等並不知情。

延齡草農場公司是美國排名前五的禽蛋企業，當地傳統媒體馬里翁明星報（The Marion Star）曾跟蹤報道該公司的雞蛋工廠使用「奴工勞動」的問題，但該公司終究未受更多影響。（美國馬里翁明星報網頁截圖）

在英國，僅2018年就約有13.6萬人遭販賣入境。這其中最具代表性的受害者羣體莫過於越南移民。在2019年10月23日發生，導致39人死亡的英國埃塞克斯貨車事件中，越南偷渡者從中國、俄羅斯、烏克蘭、波蘭潛入捷克、德國、法國最後抵達英國的交通線得以浮出水面。包括英國廣播公司（BBC）在內的很多媒體發現，偷渡者就算僥倖進入英國，也往往會藏身大麻農場之類的地方工作。

而今，隨着北京強調「國際社會應關注美國、英國的販賣人口問題，敦促其採取有效措施加以解決」，它預示了北京可能已經發現了有的放矢的空間。

遺憾的是，北京此番的發言並沒有像6月22日引發加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）大發雷霆一樣，讓英美高官因此立即暴跳如雷。這在北京調整策略，探索英美痛點的當下，也是在所難免的：並不是每一擊都能起到立竿見影的效果。

發生在2019年10月的39屍偷渡命案，已成為偷渡英國的一起標誌性事件。（路透社）

但無論如何，西方世界在殖民、壓迫等行為上終究有着無法洗清的罪惡。此前，中國已經為打破西方「新疆強迫勞動」問題找到了英、美奴隸勞動這一貫穿數百年的線索，它還可以聯繫美國百餘年來在天使島、埃利斯島的移民拘留史，重新連扣在美國和墨西哥邊境上拜登當局羈押難民兒童的操作。

截至6月下旬，美國聯邦政府在美墨邊境收容和拘留了約1.6萬名無人陪伴的未成年兒童。 其中至少有3,000人被逾期羈押，其生存環境甚或亞於美國、加拿大、澳洲等國曾經開辦的「寄宿學校」。

儘管美國總統賀錦麗（Kamala Harris）在6月下旬曾前往視察，但美方並沒有立即放人。在美國部分主流媒體從2021年3月開始即對此閉目塞聽之際，中國或許也有必要揭開美國製造的人道問題，並在打擊對手的痛點時，於國際社會中展示應有的公義。