中共建黨100周年　美國政府怎麼看？

撰文： 皇金 最後更新日期： 2021-07-01 07:25

7月1日，中國執政黨共產黨迎來建黨100周年紀念日。根據中國政府公佈的消息，已經有150多位國家元首、政府首腦和200多位外國政黨領導人向中共表達了祝賀。在這些賀電當中，必然沒有美國。在美國兩黨和白宮更多地從意識形態角度升級同中國全面博弈的背景下，美國不可能積極看待中共100周年黨慶。

按照中共建黨80周年和90周年的活動記錄，向中共以賀函和賀電方式表達祝賀的政黨主要集中在和中國保持友好關係的國家，或者具有社會主義性質的政黨。比如俄羅斯、巴基斯坦、委內瑞拉以及南非共產黨、蒙古人民革命黨、以色列共產黨和巴西共產黨等。而美國共和黨和民主黨兩大執政黨從未向中共表達過祝賀。美國共產黨只有數千人，自蘇聯解體後就不成氣候，基本上可以忽略不計。

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囿於當前國內政治氛圍及對華政策的調整，美國各政黨及拜登（Joe Biden）政府不會有所積極的表示。相反，一些眾議院議員反而針對中共百年紀念日聯名提出議案，繼續指控中共「違反人權」，並將中共和中國人民差別對待。

觀察美國官員、議員近來的發言，都能看出，他們對「中共」的看法越來越負面，大多認為，中國就是「黨管一切」，而且這種「管」在不斷強化，尤其體現在對香港的「管控」。而特朗普（Donald Trump）執政時期的一些右翼政客則堅持認為要將中共和中國人民割裂。

中共一黨執政積極的一面，比如，中共採取強硬舉措，成功控制住了疫情，並且讓經濟穩步復甦，美國政客很少給出正面評價。

除此以外，中共推動的科技投入和創新力度也在增強，促使美國國會也藉機以「中國科技威脅」為由推動國內的基建方案及相關預算的通過，並且通過立法的方式限制或禁止同中國在科技及軍事領域的合作。

美國最大的一個問題就是無法正面、理性、客觀、去意識形態化地看待中共，自己又缺乏反思，無法看清自身體制問題。甚至為了對抗中共，美國政客又將國內的問題轉嫁到中國身上，試圖通過轉移矛盾緩解國內執政壓力，或者通過「反共」為自己積累政治資本。一些美國學者和政客仍以冷戰思維看待中共執政成就與挑戰，甚至還停留在「執政合法性」這種過時的討論。

拜登政府是一個「內向型」政府，外交決策均要服務於內政利益。他們關注中共建黨100周年，也會強調自身「優勢」。尤其是中共百年紀念日之後的第3天，也就是7月4日，正是美國的獨立日或國慶日。拜登政府在這個時間點還是會宣傳「美國回來了」，或者「美國已重塑國際領導力」之類的話語，並且會反駁「美國衰退」的言論，強調美國的「優勢地位」。

美國總統6月末的歐洲行主要是為了鞏固西方盟友關係，共同應對北京挑戰。（AP）

這些外交公關也有針對中共的意味。自從中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在安克雷奇批評美國沒有資格居高臨下和中國對話，也沒有資格説從實力地位同中國談話以後，美國官員更加確定之前的一個結論，中共認為美國處於衰落。而拜登也多次強調，自己任內不允許中國超越美國。

所以，對於中共慶祝建黨100周年，拜登團隊更注重宣傳美國的「實力地位」。比如拜登出席的北約峯會和七國集團（G7）峯會，白宮都會強調盟邦就應對中國挑戰站在統一立場。

但現實是美國仍處於社會、政治撕裂的狀態，拜登內政外交還存在諸多羈絆。

特朗普繼續指控2020年大選成果被竊取，共和黨當中沒有人旗幟鮮明地站出來質疑這一指控。多項民調也顯示，多數共和黨人認定2020年大選被民主黨竊取。共和黨眾議員基本上寄望於特朗普奪回眾議院和白宮；而民主黨方面，仍在針對共和黨開展各種政治算計。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）6月24日呼籲成立獨立調查委員會，調查1月6日國會山暴動，就能體現這一點。

2022年中期選舉和2024年大選前，美國國內兩黨之間的這種零和政治博弈只會愈演愈烈。包括美國大選的合法性、某個政黨執政的合法性，還有可能成為持久話題。所以，在7月1日，或者7月4日，美國還是應該多反思自己體制及執政效率的問題。

比如，美國國會為何到現在還沒有調查清楚國會山暴動的緣由；拜登政府也該想一想，為何在7月4日獨立日紀念日當天讓全國疫苗接種率達到70%的承諾最終還是無法實現。