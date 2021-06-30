中共建黨百年｜張韶涵參演黨慶晚會　陸委會：不應配合統戰宣傳

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-30 17:50

慶祝中國共產黨成立100周年的文藝演出《偉大征程》6月28日晚在北京鳥巢舉行，台灣藝人張韶涵登上中共黨慶舞台。 台灣陸委會今天（30日）呼籲台灣民眾，不應參加或配合中共舉辦的政治性活動，淪為其對台統戰樣板工具，也不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳。

陸委會以書面形式指出，中共建黨百年活動安排台灣相關人士參與，目的是在形塑兩岸同屬「一中」。

陸委會強調，台灣民眾應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規範，認清中共以「拉打兩手」對台進行分化的手段與野心，不應參加或配合中共舉辦的政治性活動，淪為其對台統戰樣板工具，也不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家主權及認同。

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據早前報道，在文藝演出中，香港藝人成龍、台灣藝人張韶涵也在表演名單裏，張韶涵同時也是現場唯一一位標示為「中國台灣」的藝人，張韶涵穿着黃色的服裝站在成龍旁邊，與澳門藝人劉乃奇、盛梅，以及內地藝人高鵬、佟鐵鑫、王晨、洪之光、王一鳳等一同合唱《怒吼吧！黃河》。

這也不是張韶涵第一次出席相關活動，先前她也曾登上央視國慶晚會演唱抗疫歌曲《守護》。在同場活動中，歐陽娜娜則是登台演唱《我的祖國》。