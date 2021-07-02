比進步派更「進步」？　韓國保守派的改頭換面之路

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-07-02 07:30

在五年前朴槿惠閨蜜干政門爆發之後，韓國保守派幾乎成了腐敗昏庸的代名詞，名望一落千丈，即使其後幾年政黨分化、重組、幾度改名換姓，也未能擺脫如影隨形的惡名和選舉連連潰敗局面。 不過，保守派從去年起銳意革新，眼下最大保守政黨「國民力量」擁有一個年僅36歲、矢言帶來變革的年輕黨魁，且很可能將象徵正義與法制、支持率排行第一的總統候選人納入麾下。 甚至有評論家感慨，韓國右派政黨從「一個被彈劾的廢黨脫胎換骨成頗具多元歐洲左派形象的政黨」，反倒是執政黨顯得老派中庸。這一大轉變究竟是如何發生的？

在朴槿惠閨蜜干政門2016年爆發後，當時的執政黨在彈劾問題上分裂為「親朴」和「反朴」兩大陣營，導致黨內約四分之一「反朴」議員集體走出另起爐灶。餘下的「親朴」派則改換黨名，試圖將黑歷史拋在腦後。但這種表面功夫顯然是無用的，畢竟其當時推選的總統候選人洪準杓仍在呼籲民眾「原諒朴槿惠」。

等到2017年總統大選大敗後，「親朴」派終於意識到必須與朴槿惠劃清界限，遂將對方開除黨籍，換得部分「反朴」人士回巢。但在政治綱領未有明顯突破、朴系人馬仍把持黨內大位之時，保守派的革新之路仍只在原地打轉，再加之文在寅政府政績頗豐，因此就毫不意外地在2018年地方選舉和2020年國會選舉中接連潰敗。尤其是國會選舉中，保守派即使整合了所有力量聯合組黨，卻只落得史上最差成績，許多分析家都認為該黨在明年總統大選已無戰力。

韓國前總統朴槿惠使保守陣營形象一落千丈。（Getty）

外來救星指揮改革

不過出乎外界意料的是，保守派反而置之死地而後生。在去年國會選舉前一個月，該陣營請來縱橫兩派的「造王者」金鐘仁作為選舉對策委員長，希望對方能像2016年整頓進步派內部混亂派系、助其歷史性贏得國會第一大黨那樣帶領保守派脫困。雖然臨陣上場的金鐘仁無力扭轉敗局，但在黨內大老紛紛落選、出現權力真空的選後時期，他順勢擔任臨時黨魁，這位不受派系和陳規約束的「外來救星」開始迅速重塑保守陣營形象。

一直追求「經濟民主化」等分配正義理念的金鐘仁，立刻提出了保障民眾基本收入、為青年創造優質崗位、與弱者同行等新綱領，試圖藉此打破保守派既得利益者形象，將票倉拓寬至年輕人和弱勢群體，他甚至還將黨名改為左翼意味甚濃的「國民力量黨」以彰顯進步立場。此外，他還為了洗刷保守陣營過往最大歷史污點，即鎮壓光州民主革命，更前往光州墓地下跪道歉，這與此前一年還有保守派議員稱光州革命為暴動的言論形成鮮明對比，顯示出該黨領導層與過往決裂的決心。

金鐘仁還針對文在寅政府任內房價失控、親信以權謀私等讓進步派大失所望的醜聞，提出「放寬金融限制以提供買房機會」、「打破高官富豪子女入學不正之風」等政策，迎合了民眾普遍的不滿情緒。此等大幅調整路線，就算未能吸引不少對文在寅失望的中左翼民眾，也至少開始讓他們感到改觀。

儘管保守派今年4月扭轉連敗趨勢，奪下首爾釜山兩大市市長寶座，被普遍認為是源自民眾對執政黨的怒火而非對保守派的支持，但金鐘仁的大刀闊斧改革無疑顯著降低了選民對其反感度，使他們樂於通過支持保守派來審判政權。

金鐘仁（左一）去年8月在光州民主公墓前下跪。（未來統合黨官網，未來統合黨即改名前的國民力量黨）

只有年齡「進步」的年輕黨魁

金鐘仁雖然設計了一套保守派全面革新的計劃，但他畢竟是個外來的策略師，與保守派內部強硬分子仍衝突不斷，當他在今年4月市長補選後功成身退後，外界就預料，一旦今年6月的黨魁選舉選出了「親朴」大將、極右派女強人羅卿瑗，那麼該黨革新進度勢必大幅後退。

但黨員最終歷史性地選出了年僅36歲的哈佛高材生李俊錫為黨魁，這在「年長一歲壓死人」的韓國社會無疑是一枚震撼彈，也強力地刷新了保守派的守舊「老人黨」形象。相比之下，反而是以「長幼有序」為由不看好李俊錫的執政黨內大老前國務總理丁世均，顯得更加陳腐落後。

稍微了解韓國文化就知，韓國人交友時第一句話大多問年齡，以此確定是使用敬語還是平語，並會根據年齡大小迅速確立起無言的等級關係。政治圈裏看不起年輕人的氣氛也很常見，在韓國人均壽命只有62歲的上世紀70年代，主張「40歲旗手論」的金大中還被黨內元老嘲笑為乳臭未乾。如今韓國年輕人早已厭倦這種前輩文化的枷鎖，李俊錫的橫空出世無疑代表了年輕人對新舊交替的渴望。

不僅是李俊錫一人，國民力量新選舉的最高委員會四人委員中也有三名女性，包括一名80後，這比起被詬病塞滿了「586運動圈人士」（即現在50多歲、80年代上大學經歷了光州事件、出生於60年代）的現屆執政黨，顯得更加多元化。

李俊錫成為韓國憲政史上最年輕的黨魁。（路透社）

不過，拋去年齡及面孔，李俊錫從理念上來說相當傳統。在經濟方面，他回歸保守派一貫支持的市場至上主義，而非強調再分配的「經濟民主化」；在外交方面，他對朝鮮態度強硬，上任後第一天就祭拜了朝鮮2010年擊沉的「天安艦」遇難將士墳墓；更具爭議性的是，在韓國男女高度對立、不時爆發性別大戰的當下，他直接站在男性一邊，認為性別衝突都是因為社會對男性不公，還曾譏諷極端女權主義與恐怖主義一樣有毒，這為他拉到了大量年輕男性選票。

但儘管李俊錫理念無新意，在性別問題上火上澆油的做法更具風險，但光是年齡數字所體現出的變革性，對於亟需與過往切割的保守派來說已經足夠。

搶過進步派正義大旗的候選人

幫助保守派改頭換面的另一大重要人物，就是日前宣布參選的前檢察總長尹錫悅，雖然尹錫悅還未正式加入保守派陣營，但他素無政治根基，單槍匹馬參選難度過大，而且他本人也表示認同「國民力量」的價值觀，外界大多揣測其不久後會正式投身該黨。

過往職業生涯局限檢察系統的尹錫悅，素有清廉正直的口碑，還曾因主張逮捕干預2012年大選時任國家情報院院長元世勛而被停職，之後也與文在寅合作主導清算了朴槿惠和李明博案，因此民望頗高。不過此後因文在寅政府推行司法改革以分割檢察系統權力，文尹兩人徹底鬧翻，最後以文在寅折損兩任司法部長、尹錫悅憤而辭職告終。

韓國民眾拍攝因尹錫悅的選舉海報。（美聯社）

雖然從理論上來說，進步派追求限制檢察系統權力是正義的一步，但在實際操作層面，文在寅政府為抵抗檢察系統內部強大阻力而使用雷霆手段推行改革，包括堅持任命有以權謀私醜聞的親信曹國為法務部長、以缺乏實際證據的理由強行停職尹錫悅等，都讓一些進步派民眾感到這等獨裁式行為難以接受。而在此過程中，高舉法制和正義大旗的尹錫悅，就順勢吸引了諸多保守派和中間派選民，目前他已連續四個月蟬聯民調第一。

在尹錫悅6月29日正式宣布參選時，他就毫無意外地延續了過往論調，痛斥文在寅政府「拋棄公平、法治，推翻國家根基」、「將權力私有化」、「掠奪國民」。這種論調與進步派五年前審判朴槿惠的言論何其相似？

無論是追求法制和正義的口號，還是多元化和年輕化的表面，韓國進步和保守陣營的角色都似乎出現了奇異的對調。儘管稍微仔細審查就可發現，韓國年輕黨魁思想非常守舊，尹錫悅所謂捍衛法制的背後也充滿保留檢察系統滔天權力的私心，真正給保守派帶來改革光輝的設計師金鐘仁已經退出。但至少從整體印象來看，韓國保守派已以驚人地速度改頭換面，至於到底革新程度幾何，就是見仁見智了。