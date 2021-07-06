印度抽重兵佈防中印邊境　後方空虛醞釀新戰線

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-07-06 21:00

進入7月，包括《印度時報》、《巴斯卡日報》在內的印度大眾媒體開始熱衷於「印軍自1962年以來在中印邊境的最大規模部署」，即20萬人的總兵力，明確了增派兵力的額度在5萬左右。

在這一系列報道中，印軍第1集團軍、第2集團軍的至少3至4個師的一線主力部隊從印巴邊境被抽調到中印邊境也成為公開的秘密。由於這批號稱「打擊軍」的部隊配屬了裝甲兵、適合山地的輕型火炮等裝備，這種攻擊性讓印度媒體頗為興奮。

但在新德里的軍事觀察家們看來，印軍此舉恐怕頗為不智。且不說中印邊境山地崎嶇的地理環境不適合印軍「打擊軍」平原地帶的裝備。兩個集團軍的骨幹調走後，印軍在印巴邊境及其後方留下了短時間內難以填補的空缺。在巴基斯坦對印度邊境壓力不減，克什米爾又會因阿富汗內戰湧入一批游擊隊之際，印軍此前的「2.5線作戰」的局面可能會發生質變。

印軍的三大打擊軍主要配置在印巴邊界，印方除三支主力外，另有6個集團軍與之配合，以便隨時攻擊，巴基斯坦一側除圖示主力部隊外，另有4個集團軍的兵力配合佈防。由於印巴邊境缺少縱深，這使得印方如發動突擊，可在15天內達成目標。而今第1、第2集團軍的撤離就令巴軍鬆了一口氣。（Google Maps@多維新聞）

對印軍來說，「打擊軍」的設計體現了其對巴基斯坦攻擊性的一面。譬如第1集團軍在21世紀後整編與創建就是以攻擊為主要目的。該部隊不僅多次參加印軍模擬核武器、生化環境下的跨軍種聯合演習。

新德里還在整編該部隊的基礎上，逐步確立了新形勢下針對巴基斯坦的「冷啟動」作戰方針，即在下達機動命令72小時至96小時內，確保3到5個一體化戰鬥群突破敵軍防線，進入其縱深實施行動，並在15天內完成對巴基斯坦主要戰略目標的突擊。

中印對峙、印巴對峙仍是推動印軍練兵的關鍵一環

目前，印軍有三支打擊軍被配置在印巴邊境處，即第1、第2和第22三個集團軍，印軍另有6個集團軍與之配合，以便隨時發動攻擊。巴基斯坦一側則沿印巴邊境佈置了9個集團軍的兵力沿線防禦，設法在印巴邊境沙漠、城市地區阻滯印軍突擊。

而今，隨着印軍突然把指向巴基斯坦北部、中部的第2集團軍和第1集團軍撤走，這使得印巴邊境的戰鬥力配比突然向有利於巴基斯坦的方向傾斜。

不可否認，巴基斯坦一側面對印度仍然處於戰略守勢，這使得巴方在印巴邊境仍不得不採取滲透、破襲等手段，並儘量避免出現正規軍的活動。但在6月29日的一次針對印控克什米爾的襲擊活動中，印軍還是讓巴基斯坦方面發現了其不堪一擊的軟肋。

從2020年1月以來，印度旁遮普等地先後發現多起從巴基斯坦方向利用大型無人機運送槍支、彈藥、爆炸物的事件。在克什米爾一帶，僅印度軍警每天能發現的無人機出動頻率至少在10到15架次以上。（印度Times now網站截圖）

據印方情報顯示，一架從巴基斯坦方向起飛的無人機6月29日凌晨轟炸了位於距印巴邊境15公里處的空軍基地，無人機在投彈後安全返回。印軍邊防部隊尤其是空軍部隊竟對當地游擊隊使用的民用無人機無計可施。

根據印方發現的無人機載荷，一架民用無人機至少可以當地游擊隊運送至少一枝步槍、60發子彈、7枚手榴彈，這對於在印控地區實施破襲行動的巴方人員，也基本滿足作戰需求。

而就當前局面來說，巴基斯坦也具備了向克什米爾輸送作戰人員的可能性。隨着與巴基斯坦關係緊密的阿富汗塔利班即將取得阿富汗新一輪內戰的勝利，印度軍事專家索內（Pravin Sawhney）在7月5日指出，阿富汗塔利班在奪取政權之後，不太可能繼續容留從別國前往阿富汗的穆斯林武裝。他們極有可能沿巴基斯坦南下，在巴基斯坦三軍情報局及其外圍武裝組織幫助下，進入仍處於爭奪中的印控克什米爾地區，並最終成為新德里不得不面對的又一條戰線。

在塔利班完成對阿富汗的「統一」之後，印度擔心巴基斯坦會把部分塔利班中的「聖戰士」分子禮送到克什米爾地區，並給新德里帶來意想不到的麻煩。（美聯社）

分析認為，新德里在中印邊境和印巴邊境的部署暗示了莫迪（Narendra Modi）當局只尋求暫時的緩和，無意與中國合作的局面。新德里主動打破區域動態平衡的做法，即將改變中印、印巴邊境相對穩定的局勢。屆時，新德里可能會在傳統的中印、印巴邊境對峙，以及曠日持久的針對國內毛派、東北邦獨立武裝的「掃蕩」行動之外，面對因此而來的克什米爾新戰線。