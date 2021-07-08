二十年阿富汗戰爭一無所獲　美國的失敗已進入倒計時

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-07-08 12:29

7月7日凌晨，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）發表講話，稱喀布爾方面已經有「維持治安」和武裝部隊的「明確計劃」，將要「站起來保衛阿富汗」。他的發言在塔利班發動全面攻勢，美軍拋下阿富汗國民軍連夜溜走，導致後者成群結隊逃亡塔吉克時顯得很沒有說服力。

就目前局面來說，阿富汗的問題可能暫時不至於不可收拾。到7月7日，伊朗外交部已經在德黑蘭由外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）主持了一場塔利班與阿富汗當局的政府代表會談。這與此前中國與巴基斯坦推進對話的號召形成了吻合。

同日，俄羅斯國防部也宣布，一旦有事，將在塔吉克斯坦與阿富汗交界處派兵，以維持當地穩定，俄軍陸軍航空兵的直升機也已在塔吉克完成部署。但這一切已經與基本撤出阿富汗的美國關係不大了。這一切似乎正如俄羅斯防長紹伊古（Sergey Shoygu）所言：北約在阿富汗的20年並沒有給阿富汗帶來穩定，美國在阿富汗的失敗，也已隨塔利班「重啟和談」而進入倒計時狀態。

根據美國《長期戰爭雜誌》（Long War Journal）等資料統計，阿富汗戰事在2021年5月1日後發生了翻天覆地的變化。

在5月1日前，阿富汗塔利班控制阿富汗全境34個省398個縣中的73個縣，阿富汗政府控制115個縣，另有210個縣處於拉鋸狀態。到7月7日，塔利班就已奪得196個縣，阿富汗政府控制區只剩74個縣。

美軍在巴格拉姆基地大舉逃亡之後，阿富汗國防軍的士氣也降到了谷底：

從地圖面積來看，喀布爾當局的實際控制面積甚至已不足國土的20%。這種局面對於從2020年10月開始在美國干預下，在卡塔爾與塔利班代表「和談」的阿富汗當局來說，不免令人垂頭喪氣。

不可否認，阿富汗當局至今仍佔據阿富汗境內的主要省會，喀布爾、坎大哈、昆都士、赫拉特等具備國際政治影響的大城市暫時都還沒「陷落」，只是被塔利班重重圍困。部分美軍還在6月下旬驅逐了進入昆都士城郊的塔利班部隊，向喀布爾當局展示了自己的能力。

但維持大城市的市民生活和機構運轉終究需要大量的資金、物資和其他資源。阿富汗歷經30多年戰亂，經濟破壞殆盡，缺少造血功能，嚴重依賴外援，缺少大城市治理能力、缺少足夠資源的塔利班也因此選擇圍而不打，但這並不代表塔利班不會發動進攻。阿富汗國內的人心向背決定了他遲早會採取行動。

2021年3月19日，莫斯科，塔利班和談代表前往會場。此次和談由中、美、俄、巴等國共同牽頭主持。塔利班使團對中國頗有好感，相比之下，曾和塔利班建立外交關係的巴基斯坦竟在2001年扣留其使團，並把大使直送關塔納摩。（Getty）

發生在7月6日的一件事就證明了塔利班政權在阿富汗的水到渠成。根據當地媒體披露，在奪取了巴達赫尚省26個縣後，塔利班於7月6日派出四名代表前往中、阿邊境的瓦罕縣，在與當地代表擁抱握手後，塔利班即兵不血刃地取得了瓦罕走廊地區。這種近乎於「傳檄而定」的誇張局面，證明了喀布爾當局的控制力，正隨着美軍的撤離而不斷衰減。

當美軍在7月2日深夜連夜逃離大本營巴格拉姆基地，放任塔利班、拾荒者劫奪350萬件美軍剩餘財產，並把大量垃圾留給阿富汗政府軍時，這種歷史性的大逃亡充分展示了美國放棄阿富汗的決心。這對於多年來一直依靠美軍的阿富汗國防軍，無疑是毀滅性的打擊。

事實上，塔利班在卡塔爾的談判代表也發現了這個問題，並試圖加以利用。根據路透社在7月5日的獨家報道，塔利班方面稱「最快將在8月向阿富汗當局提交一份書面和平提案」。這個時間表恰恰和美軍撤離的方案形成了重合。考慮到美軍即將在8月下旬完成撤離。這意味着塔利班的政治與軍事攻勢似乎已掐準了美軍撤離的節奏。

塔利班在戰場上的一路告捷使之頗有底氣：

隨着華盛頓方面從6月24日開始為9,000至50,000名「美軍合作者」加急辦理簽證，德國、土耳其、巴基斯坦、伊朗等國也先後關閉使領館，美軍在7月2日後又撤出了7處基地，塔利班方面計劃提交的「和平提案」也大有可能在未來的一個月內因喀布爾當局的覆亡而找不到收件方，喀布爾當局難以避免的最終崩潰，也意味着美國自2001年以來在阿富汗的全部努力至此付之東流。